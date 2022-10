Netflix è diventata ormai parte fondamentale della nostra vita, dal momento in cui è possibile avere a disposizione un catalogo pressoché infinito di film e serie tv che riescono a soddisfare i gusti di svariati tipi di utenti.

Uno dei generi più amati è senz’alcun dubbio il genere thriller, come è possibile vedere dal successo smisurato di serie come Dahmer, produzione da record che ha coinvolto milioni di spettatori. Probabilmente la popolarità del genere sta nella dinamicità delle trame, che offrono sempre risvolti inaspettati, pronti a stupirti e a capovolgere la storia, tenendoti con gli occhi incollati allo schermo.

Oggi quindi vogliamo parlarvi di una nuova mini serie che sta ottenendo un vastissimo consenso su Netflix, una di quelle serie da vedere tutte d’un fiato, essendo composta da solo 8 episodi.

Miniserie da record, di cosa parla?

La produzione di cui vi stiamo parlando è tratta da un romanzo di Karin Slaughter, storia al femminile, che ha come protagoniste una madre e la figlia, rispettivamente Laura e Andy.

Frammenti di Lei è tra le uscite più recenti su Netflix, nonostante la storia sia breve, presenta una trama intrigata e importante. Laura vive negli Stati Uniti, precisamente a Belle Isle, in Florida, e viene accudita dalla figlia, dopo aver sofferto a causa di un tumore al seno. Fin qua sembra tutto normale, ma in occasione del compleanno di Andy, le due decidono di andare a festeggiare, quando si ritrovano in mezzo ad una sparatoria.

Nel momento in cui l’assassino, in preda alla follia, decide di puntare la pistola verso la figlia, Laura interviene colpendolo, con una precisione e una consapevolezza incredibili, sacrificandosi per la figlia.

L’accaduto chiaramente arriva alle orecchie di tutti, persino dei telegiornali, essendo una notizia tragica di grande rilievo. Andy, ancora sconcertata da quanto accaduto, non riesce a capacitarsi della reazione della madre, e decide perciò di investigare in merito alla storia della madre, scovando delle verità sepolte da anni.

Dopo questa svolta inaspettata, la storia si evolverà in maniera inaspettata, coinvolgendovi nel passato della donna, in mezzo a tanti eventi sensazionali.

"Frammenti di lei", testimonianze degli attori

Bella Heathcote, che interpreta Andy, descrive la serie come una produzione unica nel suo genere. L’attrice è molto fiera di aver preso parte a questa serie, avendo la possibilità di calarsi nella parte di un personaggio difficile e molto introspettivo. Il ruolo è di sicuro interessante, costituendo un’esperienza indimenticabile.

Anche il personaggio principale della storia, Toni Collette, interprete della madre ovviamente, sottolinea quanto la trama riesca ad incuriosirti, perché la regista da un tono di suspance, che ti porta a volerne sapere sempre di più.

