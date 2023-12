Il mito della Carrà: ecco di cosa parla Raffa, serie tv sulla più famosa popstar italiana

Cosa si nasconde dietro la più grande star italiana mai esistita? Questo (e molto altro) viene analizzato in Raffa: ecco di cosa parla la docuserie.

La sua è stata una delle carriere più splendenti nel panorama musicale italiano, divenendo anche una star mondiale. Raffa è la serie perfetta per conoscere meglio la cantante e i retroscena della sua vita: ecco di cosa parla.

Raffa, la serie tv per conoscere la star italiana

Dopo la scomparsa della pop star italiana più famosa di sempre, Raffaella Carrà, il regista Daniele Lucchetti ha deciso di dedicare a lei una serie tv.

Con 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Raffaella Carrà è indubbiamente un'icona e un mito che supera ogni confine, come dimostrano gli episodi della serie tv Raffa.

Regina della tv e simbolo della libertà: queste sono solo alcune delle tematiche affrontate, espandendo e scoprendo i retroscena della carriera della popstar.

Di cosa parla Raffa: i retroscena della sua carriera

Raffaella Carrà, star dal patrimonio stellare, è la protagonista della docu-serie Raffa, diretta da Daniele Lucchetti.

Vita privata e carriera si mescolano all'interno degli episodi, partendo dalla sua infanzia in Romagna e il suo successivo approdo a Roma, dove inizierà la sua carriera in ambito cinematografico.

Al successo sul grande schermo seguirà il suo arrivo in televisione, esordendo come prima donna nello show Io, Agata e tu, a cui seguirà l'incredibile fama raggiunta con i diversi programmi condotti in casa Rai.

Il suo è un mito che supera ogni barriera generazionale, ricostruito nella serie anche grazie alle testimonianze di persone a lei care.

La vita privata di Raffaella Carrà ricostruita grazie alle testimonianze

Per raccontare la vita di una delle più grandi star mondiali, Daniele Lucchetti esplora anche i cambiamenti generazionali avvenuti in Italia negli anni del suo successo, marcati dalle novità apportate proprio da Raffaella Carrà.

La macchina del tempo a ritroso viene attivata grazie alle testimonianze di persone care alla popstar, tra cui Fiorello, Marco Bellocchio e Barbara Boncompagni.

Vengono però a galla anche i lati oscuri della sua vita privata, soffermandosi nel dettaglio sulle relazioni intrattenute con Sergio Japino e Gianni Boncompagni. Non resta allora che scoprire dove vedere la serie tv.

Dove vedere la docuserie

Sono tre gli episodi che compongono la docuserie, la quale si rivela l'occasione giusta per conoscere a fondo la star italiana la cui fama e il cui carisma sono senza tempo.

Raffa rientra così tra le serie tv di dicembre più attese di Disney plus, piattaforma che giorno dopo giorno crea un catalogo in grado di soddisfare i gusti di tutti i suoi abbonati.

Per scoprire i retroscena su Raffaella Carrà non resta allora che premere play alla docuserie Raffa e immergersi nella sua vita.

