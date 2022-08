The Sandman ci porta tra sogno e realtà attraverso le avventure di Morfeo. Ecco la spiegazione del finale della serie tv e quando uscirà la seconda stagione su Netflix.

Serie tv di genere fantasy che fonde in un unico mondo attori reali ed effetti speciali, racconti di fantasia e mitologia, The Sandman è destinata a un pubblico giovane ed è tratta dall'omonimo fumetto di Neil Gaiman.

Già al suo debutto su Netflix con i primi dieci episodi questo prodotto ha dimostrato grande potenziale. Vi raccontiamo la trama e cerchiamo di dare una spiegazione al primo finale di stagione in attesa che arrivi finalmente la seconda.

Di cosa parla The Sandman, la trama

Sogno anche chiamato Morfeo, ci accoglie nel suo regno, chiamato appunto il Regno dei Sogni, ogni volta che chiudiamo gli occhi per addormentarci. Un intero universo in cui egli dà forma a tutte le nostre fantasie, ma anche alle nostre paure più profonde.

Per un secolo però, Sogno è stato tenuto prigioniero da un mago reso folle dalla perdita del proprio figlio che desidera far resuscitare e, durante l'assenza del custode del regno, questo si sgretolerà e si confonderà con il mondo del giorno, della veglia.

Una volta libero, Sogno/Morfeo dovrà fare di tutto per ripristinare l'ordine naturale delle cose e far tornare tutto come prima.

Morfeo, interpretato da Tom Sturridge, non è solo. Con lui (e anche contro di lui) ci sono anche Il Corinzio Re degli incubi, il corvo Matthew a cui da la voce Patton Oswalt, la bibliotecaria Lucienne, Lucifero, Morte, Desiderio, Disperazione e tanti altri tra creature immortali ed esseri umani.

Una spiegazione del finale

Nell'ultimo episodio di The Sandman, un vortice rischia di distruggere il Mondo dei Sogni e come conseguenza anche il mondo reale sembra essere destinato a sparire con questo.

L'unico in grado di fermare il vortice distruttore è Morfeo che scopre però che il vortice non è altri che una ragazzina, figlia dell'unica persona che è riuscita a svegliarsi dal sonno profondo in cui sono caduti gli uomini dopo la scomparsa di Morfeo. Rose, questo il nome della giovane, è stata però avvicinata dal Re degli incubi nemico di Morfeo, il Corinzio, che vuole usare proprio Rose per sconfiggerlo.

Il Re dei sogni riesce ad avere la meglio su quello degli incubi, ma il mondo, che non è più bilanciato cade ancora di più nel caos. Rose a questo punto, si propone come sacrificio. A bloccarla è però la nonna di lei, che le rivela di aver avuto una relazione con un uomo dagli occhi d'oro e proprio questo avrebbe scatenato il vortice.

"L'uomo dagli occhi d'oro", come scoprirà Morfeo, è proprio il fratello di quest'ultimo, Desiderio, anche lui con la brama di distruggerlo. I nemici per il sovrano del Regno dei Sogni però non sono finiti qui. Anche Lucifero sta preparando un piano con l'intenzione di eliminarlo.

Quando esce la prossima stagione e altri prodotti simili

Non si hanno ancora informazioni sull'uscita di The Sandman 2, al momento però possiamo fare delle ipotesi: se uscirà sarà con tutta probabilità tra il 2023 e il 2024.Di cosa parlerà? Sicuramente si affronterà la questione di Lucifero e del suo piano per ostacolare Sogno/Morfeo.

Sembra inoltre che ci sarà il ritorno del Corinzio. In attesa di poter vedere i nuovi episodi però, sempre su Netflix sono disponibili in streaming tantissimi titoli destinati ai più piccoli e alle loro famiglie.