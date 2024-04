Se potessi dirti addio 2, si farà una nuova stagione? Gli indizi che i fan aspettavano

La miniserie Se potessi dirti addio è giunta a conclusione e i fan si domandano se si farà una seconda stagione. Con un cast di eccezione, vantando il ritorno di Gabriel Garko e Anna Safroncik, la fiction Mediaset è riuscita ad appassionare i telespettatori in sole tre puntate. Il successo della fiction è immediato e sui social spopola già una domanda: Se potessi dirti addio 2 si farà? A far trapelare i primi indizi sono stati proprio i registi della serie: ecco ciò che si sa in merito a un'eventuale seconda stagione.

Se potessi dirti addio 2 si farà? Ecco qual è l'intenzione dei registi

Dopo il gran finale della miniserie di Canale 5, conclusasi il 5 aprile 2024, ci si domanda se la fiction sarà rinnovata per una seconda stagione.

Nell'ultima puntata, dopo aver scoperto la sua vera identità, Marcello cerca di ripartire con la sua vita, ma i ricordi dolorosi della notte dell'incidente lo bloccano. Per questo motivo, decide di dichiararsi colpevole per la morte di Lorenzo, in quanto non aveva prestato soccorso dopo il fatto.

In un vortice di colpevoli e inganni, si scopre che alla guida del Suv non c'era Marcello, ma Vittoria, moglie di Carlo. In seguito alla scoperta del vero colpevole, Marcello ed Elena possono andare avanti con la propria vita. I loro destini si sono intrecciati e, trascorrendo sempre più tempo insieme, si sono innamorati.

Il finale di stagione, tuttavia, non fa pensare a un possibile sequel. A confermarlo sono Ricky Tognazzi e Simona Izzo, registi della fiction in onda su Canale 5. I due, infatti, hanno dichiarato:

Ogni puntata si chiude con una domanda che non può non avere risposta. Ci auguriamo che la passione che abbiamo infuso in questo racconto abbia catturato gli spettatori fino all’ultimo minuto. È infatti solo nelle ultime sequenze che le visioni di Marcello, disseminate nel corso della narrazione attraverso un codice realistico e mai artificioso, ci guidano verso la verità.

Delle dichiarazioni che sembrano confermare la conclusione di Se potessi dirti addio. Eppure, non è escluso un cambio di programma: nella seconda metà del 2024, i produttori e i direttori potrebbero decidere di rinnovare la serie con una seconda stagione, regalando ai telespettatori nuove avventure e tanti altri misteri da risolvere.

Dove vedere Se potessi dirti addio?

Le puntate di Se potessi dirti addio sono disponibili sulla piattaforma Mediaset Infintity.

Per chi non avesse visto la Prima stagione ecco qui il trailer: