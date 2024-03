Studio Battaglia 2, le anticipazioni della seconda puntata: gli intrighi di infittiscono

Sono tornate le vicende legali dello Studio Battaglia: tante nuove sfide da affrontare per le sorelle Anna e Nina, insieme alla madre Marina.

Studio Battaglia è una serie televisiva italiana, diretta da Simone Spada e prodotta da Palomar e Tempesta in collaborazione con Rai Fiction. Dal 19 marzo 2024 va in onda la seconda stagione del serial televisivo. Scopriamo le anticipazioni della seconda puntata di Studio Battaglia 2 e quando vederla.

Sommario:

1. Il successo della fiction 2. Studio Battaglia 2, tutte le anticipazioni della seconda puntata 3. Studio Battaglia 2: quando va in onda? 4. Dove è girato Studio Battaglia 2? 5. Quante puntate ci sono in Studio Battaglia 2?

Il successo della fiction

La serie nasce come remake della fiction britannica The Split e racconta le vicende di due tra gli studi legali più famosi di Milano, lo Studio Battaglia e lo Studio Zander & Associati, che nella seconda stagione si fondono.

Ogni episodio di Studio Battaglia si focalizza su un caso legale, soprattutto nella sfera del diritto di famiglia. Dunque, emergono tematiche come il divorzio breve, il diritto all’oblio, le adozioni, le relazioni tossiche e la difesa della privacy. Accanto alle vicende legali, vengono raccontate anche le vicissitudini della famiglia Battaglia.

Studio Battaglia 2, tutte le anticipazioni della seconda puntata

Nella seconda puntata di Studio Battaglia Nina nasconde un segreto che rischia di farle mettere in discussione tutte le sue scelte e l’unico con cui sente di potersi confidare è Giorgio. L'avvocata lo raggiunge in clinica, dove è stato ricoverato dopo l'infarto.

A tenere impegnata Nina, insieme alla madre Marina e alla sorella Anna, c'è anche il lavoro. Lo Studio Zander Battaglia, infatti, deve affrontare due casi molto delicati. Un padre vuole negare l'assegno di mantenimento a un figlio che ha ormai trent'anni, e una donna, che è stata in passato una paziente oncologica, desidera diventare madre con gli strumenti disponibili in Italia per le donne single.

Si tratta di una puntata ricca di temi attuali: da un lato i giovani che hanno grandi difficoltà a raggiungere l'indipendenza economica dalla propria famiglia, dall'altro la genitorialità.

Studio Battaglia 2: quando va in onda?

La fiction con Lunetta Savino, Barbora Bobul'ova e Miriam Dalmazio va in onda su Rai 1 ed è disponibile sulla piattaforma streaming Rai Play. La seconda puntata viene trasmessa martedì 26 marzo alle ore 21.30, mentre quella conclusiva martedì 2 aprile.

Dove è girato Studio Battaglia 2?

Studio Battaglia è ambientata nella frenetica Milano. Le scene in esterno sono state girate nei luoghi più iconici del capoluogo lombardo, tra eleganti palazzi e piazze suggestive.

Tra le location di Studio Battaglia 2 troviamo infatti la Cattedrale Metropolitana della Natività della Beata Vergine Maria, ossia il Duomo, il Castello Sforzesco e l'Arco della Pace.

Quante puntate ci sono in Studio Battaglia 2?

Per la seconda stagione di Studio Battaglia sono previste in tutto tre puntate: la prima va in onda martedì 19 marzo, la seconda martedì 26 marzo, e la terza e ultima martedì 2 aprile 2024.

La prima stagione è andata in onda dal 15 marzo al 5 aprile 2022 ed è composta da quattro puntate. Quindi la serie ad oggi raggiunge un totale di sette puntate.