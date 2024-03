Studio Battaglia 2: tutte le location della serie tv di Rai1

Martedì 19 marzo 2024 torna su Rai1 la serie tv Studio Battaglia 2. Il legal drama con tinte comedy vanta un cast degno di nota e racconta storie avvincenti che hanno a che fare con temi di attualità. Vediamo quali sono le location della nuova stagione.

Studio Battaglia 2: tutte le location della serie tv Rai

Studio Battaglia 2 torna in televisione martedì 19 marzo 2024, su Rai1 a partire dalle ore 21:25. La nuova stagione della serie tv con protagonisti Lunetta Savino e Massimo Ghini è composta solo da tre puntate, ma il grande pubblico non resterà deluso dalle vicende narrate. Non solo, anche le location sono di tutto rispetto.

La serie tv è ambientata in Italia, precisamente nella frenetica Milano. La città ai piedi della Madonnina non fa solo da sfondo alla sceneggiatura, ma diventa quasi un altro protagonista. Le scene in esterno di Studio Battaglia 2 sono state girate tra le strade e i luoghi più iconici del capoluogo lombardo. Tra eleganti palazzi e piazze suggestive, la cittadina si riconosce fin da subito.

Inconfondibile è la Cattedrale Metropolitana della Natività della Beata Vergine Maria, ossia il Duomo. Da sempre considerata simbolo della città, la chiesa arriva allo spettatore in tutta la sua imponenza. Altrettanto unici sono il Castello Sforzesco e l'Arco della Pace. Questi luoghi diventano teatro di momenti cruciali nella narrazione della serie Rai.

Studio Battaglia 2: Milano è l'ambientazione perfetta

Tra le location di Studio Battaglia 2 ci sono anche Parco Sempione, il Palazzo della Regione Lombardia e il Bosco Verticale. Quest'ultimo è il complesso di due palazzi residenziali a torre, situato nel Centro direzionale di Milano. Inoltre, compaiono alcuni quartieri periferici.

Lo studio legale è situato nella zona di CityLife e Porta Nuova, simbolo di potere e professionalità sia nella realtà che nella serie tv. Studio Battaglia, con le sue protagoniste Marina, Anna, Nina e Viola, si immerge alla perfezione nella vivacità del capoluogo lombardo.

Le riprese nei tribunali e negli studi legali, ambientati in location prestigiose e realistiche, aiutano a conferire autenticità e credibilità alla sceneggiatura. Le strade e i monumenti di Milano, invece, sono lo sfondo perfetto alle vicende delle avvocatesse alle prese con delicate sfide di diritto di famiglia.