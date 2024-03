Le anticipazioni di Studio Battaglia 2: il ritorno delle avvocate più amate della Rai

Le avvocate più amate di Rai 1 tornano con una nuova imperdibile stagione, come rivelano le anticipazioni di Studio Battaglia 2.

Dopo il successo della prima stagione, il pubblico ha atteso due anni per il ritorno delle avvocate più amate della Rai.

Le anticipazioni di Studio Battaglia 2 rivelano i primi colpi di scena della stagione: scopriamo insieme tutte le curiosità.

Studio Battaglia 2: il ritorno delle avvocate

Tante le fiction Rai da non perdere nel 2024 e, tra queste, vi è la seconda stagione di Studio Battaglia.

Il legal drama ritorna sul piccolo schermo con un nuovo imperdibile appuntamento che vedrà le avventure di Marina con le sue figlie Anna, Nina e Viola.

Numerosi i colpi di scena previsti per la seconda stagione, come rivelano le anticipazioni già a partire dalla prima puntata.

Le anticipazioni della prima puntata di Studio Battaglia 2

Le avventure della seconda stagione prevedono nuovi intrighi, divisi tra la sfera lavorativa e quella sentimentale delle protagoniste.

La competizione con lo studio rivale Zander non si affievolisce anche dopo l'acquisizione avvenuta al termine della prima stagione, aumentando le ribellioni da parte dello studio Battaglia.

I due studi sono quindi destinati a collaborare, prevedendo negli accordi che Marina, interpretata da Lunetta Savino, si ritiri una volta concluse le pratiche.

Nel frattempo, la figlia Anna è tra due fuochi, dovendo scegliere tra il marito Alberto e Massimo, mentre sua sorella Nina, dopo aver lasciato Leo, scopre di aspettare un bambino.

I cambiamenti sono in vista anche per Viola, la piccola di famiglia, che deve fare i conti assieme al marito Alessandro con la difficile convivenza a casa della madre, preparandosi così a un grande passo.

Alle questioni sentimentali si aggiungono però anche i casi che arrivano in studio, tra cui quello di un professore in pensione, recatosi nello studio Battaglia per redigere un testamento.

Al docente si aggiunge anche il ritorno di Carla Parmegiani, con delle misteriosi accuse da parte dei ristoratori nei confronti del suo locale.

Questo e molto altro verrà rivelato nel corso della prima puntata di Studio Battaglia 2, in onda su Rai 1 il 19 marzo a partire dalle 21:30.

Quante puntate ha Studio Battaglia 2?

Sono passati due anni dalla messa in onda della prima stagione, avvenuta tra marzo e aprile del 2022 e ora i fan possono gioire in vista delle nuove puntate.

Sei sono gli appuntamenti che accompagneranno gli spettatori, tutti della durata di 100 minuti, in cui nuovi misteri verranno a galla all'interno dello Studio Battaglia.

