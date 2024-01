Le migliori fiction Rai da vedere nel 2024, tra conferme e novità: i titoli da non perdere

C'è chi ama le serie tv e chi invece preferisce le fiction Rai: per ognuno la scelta è ampissima, considerando le conferme e le novità in arrivo per il 2024. Dalle commedie alle storie d'amore, sino alle grandi biografie: ce ne sono per tutti i gusti.

Ecco quindi quali sono le fiction Rai 2024 da non perdere e i titoli più attesi dell'anno da vedere insieme a tutta la famiglia.

Nuove fiction Rai 2024, i titoli più attesi

La programmazione delle nuove e vecchie fiction Rai 2024 parte dal 7 gennaio, quando andrà in onda “La luce nella masseria”, un film ambientato negli Anni 60 con Aurora Ruffino e Renato Carpentieri, che celebra i 70 anni del servizio pubblico.

Il giorno seguente, l'8 gennaio, va in onda una serie-evento: “La Storia”, tratta dall’omonimo romanzo di Elsa Morante, con la regia di Francesca Archibugi e con Jasmine Trinca protagonista. E sempre tra le fiction storiche, c'è anche “La lunga notte - La caduta del Duce”, con Alessio Boni, che narra la caduta del fascismo nella riunione del Gran Consiglio del 24 luglio 1943 (in tre puntate).

A febbraio c'è invece “Mameli”, una fiction che racconta la storia di Goffredo Mameli (interpretato da Riccardo De Rinaldis), poeta, eroe del Risorgimento e autore del nostro inno nazionale. Restiamo sul carattere storico con Andrea Pennacchi, che sarà il protagonista di “La rosa dell’Istria”.

Cambiamo genere e passiamo a “Califano”, una fiction che ripercorre la vita del cantautore “maledetto”, interpretato da Leo Gassmann. Un altro titolo molto atteso è “Gloria”, che riporta in Rai la grandissima e amatissima Sabrina Ferilli.

Le altre novità della Rai nel 2024

Sempre tra le nuove fiction Rai in arrivo nel 2024, da marzo Edoardo Leo è il protagonista di “Il clandestino”, che racconta la storia di Luca Travaglia, ex ispettore capo dell’antiterrorismo, che ha lasciato la polizia e ha aperto un’agenzia investigativa.

E ancora, altri due titoli biografici: “Folle d’amore - Alda Merini”, con Laura Morante, racconta la vita della grande poetessa; e "Margherita delle stelle" la fiction con Cristiana Capotondi dedicata alla astrofisica Margherita Hack.

Su Rai 2 arriva la quarta stagione dell'amarissima serie "Mare Fuori", in onda da febbraio 2024. Su Rai 3, invece, prosegue la fiction "Un Posto al Sole".

Fiction Rai 2024, conferme e nuove stagioni

Così come per le serie tv 2024, anche le nuove fiction Rai 2024 tengono con il fiato sospeso gli italiani: per molte serie "storiche", l'attesa sta per finire e sono in arrivo nuove stagioni, nuovi episodi e nuove puntate.

L'11 gennaio, per esempio, termina l'attesa per l'uscita della terza stagione di “Doc - Nelle tue mani”, che vede come protagonista Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti.

Tra le conferme c'è anche la terza stagione di “Màkari”, con Claudio Gioè che interpreta lo scrittore-investigatore Lamanna.

Dal mese di febbraio torna Luisa Ranieri in “Le indagini di Lolita Lobosco”, una fiction giunta ormai alla terza stagione; mentre a marzo è prevista la 14esima stagione di “Don Matteo”, con Raoul Bova e Nino Frassica.

Infine, per gli amanti del genere "legal" andrà in onda anche la seconda stagione di “Studio Battaglia” con le avvocate Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio e Lunetta Savino. Ad aprile, in omaggio ai 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, Stefano Accorsi sarà il protagonista della biografia-tv “Marconi”.