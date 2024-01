Le 5 migliori serie tv per iniziare al meglio il 2024, ecco i titoli da non perdere

Per iniziare al meglio il nuovo anno, non puoi perderti queste cinque serie tv da vedere in streaming: ecco i titoli migliori di gennaio 2024.

Il nuovo anno si apre all'insegna del relax e dopo i festeggiamenti di Capodanno sono in tanti gli italiani che decidono di concedersi il meritato riposo, magari sdraiati sul divano in famiglia a guadare delle serie tv: quali sono i titoli migliori di gennaio?

Ecco quindi i cinque serie tv da non perdere per iniziare bene il 2024.

Serie tv da non perdere nel 2024

Netflix propone un catalogo ricco di serie tv per il 2024, ma anche tantissimi film, nuove uscite e conferme: in particolare, tra le nuove serie tv in uscita nel 2024, non mancherà la terza stagione di SKAM Italia, e nemmeno una nuova miniserie tratta da un romanzo di Harlan Coben, Un inganno di troppo. Tra i film in uscita originali c'è Bitconned.

Ma se avete intenzione di iniziare al meglio il nuovo anno 2024, non potete perdervi i cinque titoli e le serie tv del momento.

Mettetevi comodi sul divano, prendete qualche snack e il vostro drink preferito e preparatevi alla prima maratona di serie tv del 2024, con tantissimi titoli attesissimi e da non perdere per gli amanti dello streaming.

I Cesaroni, la serie tv più attesa del 2024

Dal 1° gennaio 2024, su Prime Video, tornano disponibili le sei stagioni de I Cesaroni (andate in onda dal 2006 al 2014), una delle serie tv più conosciute e apprezzate dal pubblico.

Qualcuno conosce addirittura le battute a memoria, e tutti ricordano perfettamente la sigla che ci ha accompagnati per anni davanti al televisore (alcuni proprio nel periodo dell'adolescenza), tenendoci più volte con il fiato sospeso, facendoci divertire ed emozionare.

La famiglia più amata della televisione torna in streaming su Prime Video per accompagnare i primi giorni del nuovo anno, e non solo.

Per tutti i tradizionalisti che cercano una "comfort tv zone", resteranno ovviamente disponibili le serie Friends (su Netflix), Fringe (su NOW e Prime Video), Lost o Modern Family (entrambi su Disney+).

Berlino, lo spin-off e prequel de La Casa di Carta

Appena uscita (il 29 dicembre 2023), Berlino è una delle serie tv più attese dell'anno - dopo I Cesaroni - che segue una delle rapine più sorprendenti di Berlino, interpretato da Pedro Alonso.

Per gli amanti de La Casa di Carta, questa è assolutamente una serie tv da non perdere, magari proprio nei primi giorni dell'anno.

Gigolò per caso, una storia inedita per iniziare il 2024

Se siete alla ricerca di una storia inedita per iniziare al meglio il 2024, potete optare per la serie comedy Gigolò per caso, in streaming su Prime Video.

Un cast davvero incredibile - tra gli altri, ci sono Ambra Angiolini, Frank Matano e Asia Argento - accompagna una storia altrettanto divertente: il protagonista è Alfonso (Pietro Sermonti), un uomo in crisi che, dopo aver scoperto che il padre malato (Christian De Sica) ha lavorato segretamente come gigolò per tutta la vita, decide di seguire le sue orme.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo

Disponibile dal 20 dicembre 2023 su Disney+, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo è una serie di avventura ispirata dalla saga di libri best-seller del pluripremiato Rick Riordan.

Il protagonista, Percy, è un semidio dodicenne che nel corso delle puntate deve ritrovare il fulmine rubato a Zeus per riportare ordine nell’Olimpo.

Uno splendido errore

Una serie tv strappalacrime per chi ama questo genere: Uno splendido errore è in arrivo su Netflix con una nuova stagione.

Una storia d'amore che ruota attorno alla protagonista, la quindicenne Jackie Howard che, dopo aver perso la sua famiglia in un incidente, abbandona la sua vita privilegiata a Manhattan e si trasferisce nella campagna del Colorado per vivere con la migliore amica di sua madre e i suoi dieci figli. Due ragazzi tra questi le faranno battere forte il cuore...