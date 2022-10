Viola come il mare è arrivata su Canale 5 portando una ventata d'aria fresca al palisesto di una delle principali reti televisive italiane. Grazie all'incredible chimica tra Francesca Chillemi e Can Yaman, i due protagonisti, e al ritmo serrato delle puntate, comoste da scene e temi leggeri ma non banali, la fiction è riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori. La domanda che tutti i fan di Viola Vitale e Francesco Demir ora è solo una: ci sarà una seconda stagione? La casa di produzione, la Lux Vide che ha già dato i natali ad altre fortunate serie come Don Matteo, L'isola di Pierto e I Medici, ha già confermato di essere pronta per portare su Canale 5 le nuove puntate della serie: ecco quando arriverà la seconda stagione di Viola come il mare.

Viola come il mare, confermata la seconda stagione

A darne la conferma è stato propio Luca Bernabei, AD della Lux Vide, a Tv Sorrisi e Canzoni: la seconda stagione di Viola come il mare si farà. La serie si è conquistata di diritto il titolo di una delle nuove uscite più interessanti sul panorama televisivo italiano e non solo ha conquistato il pubblico, che ha premiato ogni messa in onda con un record di ascolti, ma ha fatto parlare di sè anche sui social. Twitter è stata letteralmente invasa di cinguettii caratterizzati dall’hashtag #Violacomeilmare, creando un passaparola sulla serie che ha portato un impatto mai visto per una nuova uscita italiana. I telespettatori si sono subito affezionati ai protagonisti Viola Vitale e Francesco Demir, interpretati con una buona chimica fra Francesca Chillemi e Can Yaman, e la rete non ha potuto ignorare una risposta tanto positiva da parte del pubblico.

Quando uscirà su Canale 5 la seconda stagione di Viola come il mare

A credere fin da subito nelle potenzialità della serie ci sono soprattutto i suoi protagonisti. Già dalla presentazione stampa Can Yaman stesso aveva espresso la volontà di ritornare sul set e prestare di nuovo il volto a Francesco Demir. Il suo desiderio si avvererà presto: Luca Bernabei ha infatti rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni che gli sceneggiatori sono già all'opera per scrivere le nuove puntate. La seconda stagione di Viola come il mare è quindi già in cantiere e la troupe tornerà in Sicilia, in particolare a Palermo, per girare in esterna, mentre per quelle all'interno è stata scelta come per la prima stagione Roma/Formello. Se, come dovrebbe essere, le riprese riprenderanno già nel corso del 2023, non è da escludere che i nuovi episodi andranno in onda su Canale 5 nell'autunno dell'anno successivo.