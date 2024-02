Il ritorno degli Insuperabili: ecco quando esce X-Men '97 e tutte le curiosità sulla serie

Manca sempre meno all'arrivo sulle piattaforme di X-Men '97, la nuova serie animata che conquisterà tutti gli appassionati di questo mondo.

In attesa della sua uscita, sono arrivate le prime rivelazioni riguardo trama e cast: ecco cosa aspettarsi dalla nuova serie tv.

X-Men '97: la nuova serie animata in arrivo

Gli appassionati della serie tv degli anni '90 possono gioire in vista dell'arrivo di X-Men '97, il nuovo prodotto prossimamente in arrivo su Disney+.

Il mondo dell'animazione attira sempre più l'attenzione del pubblico, come dimostra la recensione di Rick e Morty 7, e le basi di questa nuova serie sembrano far sperare per un altro clamoroso successo.

Nessun stravolgimento a livello di trama: la serie riprenderà gli eventi a partire dal finale del classico degli anni '90, avendo come protagonisti i beniamini tanto amati dai cultori del fumetto.

I membri degli X-Men, Ciclope, Wolverine, Morph, Rogue, Bestia, Gambit, Jubilee, Bishop e molti altri, dovranno fare i conti con la morte del professor Charles Xavier.

A questo si affiancheranno i combattimenti con i robot Sentinel e il malvagio Magneto, i quali hanno assunto il potere su tutto ciò precedentemente in possesso dal Professor x.

Non resta allora che svelare il cast della nuova serie animata: ecco tutti i dettagli.

Il cast di X-Men '97: le voci dei personaggi tanto amati

Il gruppo di mutanti che dovrà salvare il mondo, avrà come protagonisti molti attori noti nel mondo del cinema, i quali presteranno la loro voce ai vari personaggi.

Tanti i nomi che compongono il cast, tra cui:

• Ray Chase interpreta il ruolo vocale di Ciclope;

• Jennifer Hale quello di Jean Grey;

• Alison Sealy-Smith sarà Tempesta;

• Cal Dodd è Wolverine;

• JP Karliak interpreta l’ugola di Morph;

• Lenore Zann è Rogue;

• George Buza invece è Bestia;

• AJ LoCascio è Gambit;

• Holly Chou è Jubilee;

• Isaac Robinson-Smith è Alfiere;

• Matthew Waterson è Magneto;

• Adrian Hough interpreta Nightcrawle.

A loro si aggiunge un personaggio misterioso che verrà interpretato dal noto attore Theo James, di cui sono ancora ignote le vesti.

Manca sempre meno e il pubblico potrà finalmente vedere X-Men '97: ecco quando esce la serie tv.

Quando esce X-Men '97: svelata la data

Dopo aver svelato quando esce The Umbrella Academy 4, non resta che rivelare quando uscirà l'attesissima serie tv X-Men '97.

I fan del famoso fumetto non dovranno ancora aspettare tanto tempo: l'approdo su Disney+ è infatti previsto per il 20 marzo, data in cui il pubblico scoprirà come proseguiranno le avventure degli insuperabili.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Leggi anche: Queste sono le imperdibili 6 serie tv in uscita a marzo 2024: ecco quali vedere