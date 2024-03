You 5 è ora in produzione, lo annuncia Netflix: quando esce la stagione finale

Eravate curiosi di sapere quando esce You 5? Ebbene, pare le cose si siano finalmente mosse. L’annuncio arriva direttamente da Netflix: il noto servizio di streaming ha postato sui canali social una foto di Penn Badgley che cammina per le strade di New York.

Joe Goldberg sta finalmente per tornare, dopo la pubblicazione della seconda parte di You 4 a marzo 2023.

Ed è un ritorno degno di nota. In parte, perché la quarta stagione, ambientata in Inghilterra, ha lasciato l’amaro in bocca a molti fan. In parte, perché You 5 sancirà la fine della storia della sanguinosa storia di Joe Goldberg, serial killer capace di rovinare la vita a qualunque donna incontri sulla sua strada.

Ma cosa sappiamo per il momento su You 5? E cosa dovremmo aspettarci da questa stagione conclusiva?

You 5 è in produzione: l’annuncio di Netflix sui social

Lo sciopero degli sceneggiatori dello scorso maggio ha bloccato tanti progetti. Tra questi, proprio You 5, la stagione finale di una delle serie più amate di Netflix che racconta la storia di Joe Goldberg, assassino dal “cuore tenero”.

Dopo la pubblicazione di You 4 tra febbraio e marzo 2023, nel 2024 si sperava di poter scoprire che fine avesse fatto il protagonista, ma anche la sua Kate.

Ebbene, nonostante i ritardi e gli intoppi, finalmente è Netflix a dare una scossa, pubblicando proprio oggi sui suoi canali social una foto che ritrae l’attore Penn Badgley – Joe nella serie – che cammina sorridente per le strade di New York.

La serie è in produzione: le riprese sono cominciate e si protrarranno fino ad agosto. E dalla foto non ci sono più dubbi: in You 5 Goldberg tornerà finalmente nella Grande Mela.

Cosa ci dobbiamo aspettare da You 5 e dal grande finale

La quarta stagione non ha appassionato tantissimi fan, come si evince anche dai primi commenti alla foto postata oggi. C’è chi non aspetta altro che la quinta stagione per tornare alle atmosfere delle prime stagioni, caratterizzate da ottimi personaggi, tra cui Love, interpretata da Victoria Pedretti. Chi, invece, non vede l’ora che la serie arrivi a una conclusione, accusando gli sceneggiatori di avere ormai perso gran parte delle idee.

Sappiamo bene che Love non potrà tornare nella nuova stagione, ma c’è ancora una porta aperta per diversi personaggi rimasti in vita e non ancora pronti a farla passare liscia a Goldberg ancora una volta.

In ogni caso, ci si aspetta un finale davvero grandioso e non senza qualche colpo di scena – almeno così si spera. Si riparte da New York, dove Joe ora vive nel potere e in compagnia di Kate, ma tante cose possono succedere e mettere in discussione il serial killer.

You 5, tra possibili ritorni e prime immagini

Alcune anticipazioni sono fornite dal teaser della stagione 5, pubblicato circa 9 mesi fa:

Nelle prime immagini appaiono diversi volti noti della serie e in molti sperano che tornino alcuni personaggi che hanno ancora parecchie faccende in sospeso con Joe Goldberg – particolare entusiasmo è scaturito dalla visione, nel teaser, di Jenna Ortega, nei panni di Elli, ma poco sappiamo sul possibile coinvolgimento dell’attrice in You 5.

Quel che è certo è che a tornare sul piccolo schermo saranno Penn Badgley (Joe) e Charlie Ritchie (Kate). Non si esclude, comunque, che altri personaggi già visti nelle precedenti stagioni facciano il loro grande ritorno.

La data di uscita, invece, rimane ancora un’incertezza. Come abbiamo visto, le riprese sono appena cominciate, per concludersi in estate.

Questo, però, ci dà modo di immaginare un calendario orientativo. In primo luogo, va detto che la scorsa stagione di You è stata pubblicata da Netflix in due atti: i primi 5 episodi erano stati pubblicati in piattaforma a febbraio 2023, mentre gli ultimi 5 un mese dopo, il 9 marzo.

Se Netflix dovesse optare per lo stesso meccanismo, e considerando che anche le riprese di You 4 erano cominciate nella primavera precedente, possiamo avanzare l’ipotesi dell’approdo su Netflix dell’ultima stagione di You per febbraio 2025.

È probabile, infatti, che gli episodi vengano suddivisi in due blocchi, con una prima parte che approderà in piattaforma a inizio febbraio e la seconda, invece, a inizio marzo 2025.

In attesa di avere maggiori informazioni su You 5 e conoscere la data di uscita ufficiale, possiamo sempre darci a un rewatch della serie, per godere appieno dell'atmosfera delle prime stagioni e, perché no, rivalutare la terza.

In alternativa, possiamo anche dare un'occhiata alle 5 serie simili a You per chi ama la suspence. In ogni caso, buona visione!