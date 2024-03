Come uscire dal fastboot degli smartphone Xiaomi e Redmi: segui questi passaggi

Il tuo telefono Android, che sia uno Xiaomi o un Redmi, si è bloccato in modalità fastboot e non sai come uscire? Niente panico: ecco cosa devi fare.

Mentre stai utilizzando il tuo smartphone, è possibile che tu abbia fatto accesso per errore alla speciale modalità Fastboot. Ma non c'è bisogno di andare nel panico, non è accaduto nessun danno al telefono. Il Fastboot dello smartphone è una semplice modalità di utilizzo alternativa e puoi sbloccarla con molta facilità (nonché evitare di rientrarci quando non ti serve). Segui alcuni semplici passaggi per uscire dalla modalità Fastboot che ha bloccato il tuo Xiaomi o Redmi.

Sommario:

1. Cos'è la modalità Fastboot dei telefoni? 2. Come uscire dal Fastboot di Xiaomi e Redmi? 3. Quando compare Fastboot su Xiaomi e Redmi?

Cos'è la modalità Fastboot dei telefoni?

La modalità Fastboot è una diversa modalità di avvio dei telefoni, disponibile su alcuni smartphone Android. Significa che il telefono si accende e funziona anche, ma in modo completamente diverso.

In Fastboot non si interagisce col telefono tramite app, icone, menu e impostazioni, bensì tramite righe di comando. Questa modalità serve a effettuare azioni avanzate, installare app specifiche, evitare alcuni limiti degli smartphone e altro ancora. Somiglia un po' ai comandi del BIOS dei computer.

Le azioni descritte sono tutte riservate agli utenti molto esperti di questi comandi, della tecnologia degli smartphone e a volte della programmazione. Se non sei esperto e vedi la modalità Fastboot, non inserire alcun comando o potresti fare danni: segui invece queste istruzioni per uscirne.

Come uscire dal Fastboot di Xiaomi e Redmi?

In quasi tutti i casi, per uscire dal Fastboot su smartphone Xiaomi e Redmi è sufficiente tenere premuto il tasto di accensione per una decina di secondi: mantieni la pressione finché la schermata Fastboot non scompare.

Se non riesci in questo modo, prova allora a riavviare il telefono come faresti sempre. Dovresti già conoscere i pulsanti per il riavvio, poiché sono gli stessi per l'accensione o lo spegnimento, ma scorrendo il pulsante verso il lato che riporta la dicitura "Riavvia" e non sul lato "Spegni".

Se non ne sei a conoscenza, sappi che di solito bisogna solo tenere premuti insieme il tasto di accensione del telefono e quello per aumentare il volume. Dopo alcuni secondi comparirà lo scorrimento per il riavvio. Molto di rado, su modelli specifici, c'è una combinazione diversa per accensione e spegnimento (ti basterà cercare quella per il tuo telefono).

Quando compare Fastboot su Xiaomi e Redmi?

Ti stai chiedendo come sei finito nella modalità Fastboot, in modo da evitare di rientrarci? È semplice: tenendolo in mano, in tasca o in borsa, hai premuto per pura coincidenza la combinazione di pulsanti che fa accedere a Fastboot.

Infatti, Fastboot su Xiaomi e Redmi compare se si tengono premuti contemporaneamente il tasto di accensione principale e il tasto per abbassare il volume, rilasciandoli quando compare il logo apposito.

Questa combinazione permette l'accesso a Fastboot sia mentre il telefono è acceso sia mentre è spento, ma per fortuna non è nulla di grave. L'importante è non smanettare in Fastboot e tornare subito alla normalità col metodo descritto.