Perché la cover dello smartphone diventa gialla? Ecco 5 motivi e i possibili rimedi

Tra tutti i possessori di smartphone ce ne sono molti che usano una cover trasparente, per mostrare il colore originale del retro del proprio telefono. Eppure, dopo un po', il colore della protezione diventa giallo. Ecco come evitarlo.

Ogni smartphone va adeguatamente protetto con una cover, lo sappiamo tutti. Molti utenti vogliono anche ammirarne la colorazione originale, oggi proposta con tinte brillanti, piccoli luccichii, decorazioni speciali e riflessi particolari. Ecco perché molti si affidano a una cover trasparente. Sembra tutto perfetto finché non passa un po' di tempo e si ripresenta il solito problema: si inscurisce e non serve più al proposito originale. Ma perché la cover dello smartphone diventa gialla e come rimediare?

Sommario:

1. Perché la cover del telefono diventa gialla? Ecco 5 motivi da conoscere 2. Come evitare l'ingiallimento delle cover? 3. Come togliere il giallo dalla cover?

Perché la cover del telefono diventa gialla? Ecco 5 motivi da conoscere

Il processo di ingiallimento della cover passa interamente per la scienza. Non si tratta di materiali scadenti (anche se una produzione di bassa qualità può peggiorare la situazione) né di particolari errori umani: è questione di chimica. Ecco le cause principali che possono rovinare la cover trasparente:

1. le cover fatte di materiali plastici come il TPU, o di silicone, sono soggette alle stesse reazioni chimiche che riguardano la protezione dei fari delle automobili o altre plastiche che hai visto ingiallire negli anni. Come emerge da una ricerca di Advanced Chemtech, la colpa principale è dell'esposizione eccessiva ai raggi ultravioletti: "Più la plastica è esposta alla luce UV, più velocemente cambierà colore". La ricerca chiarisce che non accade subito e non sarà un singolo raggio a rovinare la vostra cover, ma un periodo prolungato la ingiallirà. La luce ultravioletta provoca delle reazioni chimiche nei polimeri di cui è composta la plastica, così li indebolisce o li spezza, il che si palesa con il suo danneggiamento: in termini pratici l'oggetto si rovina e ingiallisce 2. la luce UV non è la sola responsabile. A causare processi chimici e spezzare i polimeri, anche se con minor impatto, ci sono anche il calore in eccesso (come quello della mano o quello emanato dal telefono stesso) 3. il sudore della pelle 4. l'inquinamento 5. l'umidità eccessiva

Come evitare l'ingiallimento delle cover?

Gli ingiallimenti sono ancora ben presenti nelle nostre cover, però la scienza ha fatto il suo corso. I polimeri più recenti, grazie alle nuove tecnologie di produzione e all'aggiunta degli stabilizzatori ultravioletti, ci mettono più tempo a rovinarsi e quindi a ingiallire.

Nonostante ciò, veder ingiallire una cover può risultare fastidioso. Si può allora voler evitare che succeda, attuando una specie di prevenzione. Il responsabile principale è la luce UV, perciò bisogna innanzitutto tenere a riparo telefono e cover.

Naturalmente, non ha senso evitare di usare il telefono per non ingiallire la protezione. Invece, è consigliabile non lasciare lo smartphone al sole quando non lo si usa, per esempio sulla scrivania di casa, sul telo mare in spiaggia o sul cruscotto dell'auto. Tra l'altro, questa è anche una delle cose da fare se il cellulare tende al surriscaldamento, perché la luce solare diretta è pericolosa.

In aggiunta, se hai un telefono che si carica molto velocemente, può essere una buona idea togliergli la cover mentre è in corrente. La ricarica rapida non rovina la batteria, ma emana comunque molto calore. Rimuovere la cover, quindi, ha un doppio uso: da un lato evita l'ingiallimento, dall'altro lascia il telefono libero di dissipare il caldo eccessivo e lo rinfresca.

Come togliere il giallo dalla cover?

Se l'ingiallimento è già fortemente presente, non ti piacerà sapere che non è possibile in alcun modo invertire il processo chimico. Il danno della luce UV non è recuperabile e ciò che è ingiallito dai suoi raggi resterà tale.

In aggiunta, non puoi evitare che prima o poi la cover trasparente ingiallisca. Per prevenirlo, dovresti tenerla al riparo da luce solare, calore e sporco, praticamente conservarla immacolata. Ma che senso avrebbe?

In linea generale una cover per smartphone serve a proteggere il telefono, quindi usala per il suo vero proposito. Attua i piccoli accorgimenti che abbiamo spiegato sopra, in modo da aiutarla a durare di più. Quando è troppo gialla e non ti piace per niente, dovrai infine soltanto cambiarla: ha terminato il suo uso.

C'è una cosa che puoi fare, comunque. Dalle periodicamente una bella pulita, in modo da liberarla dallo sporco presente in quel momento, il quale ha due effetti negativi: la fa apparire più gialla di quello che è (magari ci sono delle macchie dovute solo allo sporco e non ai raggi) e la fa invecchiare più in fretta.

La pulizia va eseguita in modo diverso a seconda del materiale della cover, per cui ti consigliamo di cercare sui siti dei produttori. Per una pulizia generica (specie per siliconi e plastiche), di solito possono andare bene sapone neutro, una spugna e tanta acqua, ricordando di lasciarla asciugare del tutto all'aria.