Atletico Madrid Inter: dove vederla in TV e probabili formazioni

L'Inter di Simone Inzaghi sfida in trasferta l'Atletico Madrid di Simeone nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e molto altro ancora.

Atletico Madrid-Inter, ottavi di finale di Champions League

Schiacciasassi in campionato e competitiva in Europa. L'Inter è giunta a un momento cruciale della stagione, nel quale si gioca l'accesso ai quarti di Champions contro l'Atletico Madrid.

Lo scorso 20 febbraio si è disputata l'andata, terminata 1-0 in favore dei nerazzurri grazie alla rete di Marko Arnautovic che ha sbloccato il match. Un passivo troppo stretto che non consente ai meneghini di stare tranquilli.

Gli uomini di Simeone arrivano alla sfida dalla deludente sconfitta subita sul campo del Cadice, mentre quelli d'Inzaghi, nel 2024, riescono praticamente solo a vincere. Tutto si deciderà nei prossimi 90 minuti, decisivi per il proseguo di stagione e per gli obiettivi di entrambe le squadre.

Atletico Madrid-Inter, dove vederla in TV e in streaming

Gli uomini di Simeone tenteranno di ribaltare il risultato maturato nella partita d'andata. Quelli di Simone Inzaghi, invece, di preservarlo cercando magari di raggiungere la rete che metterebbe in ghiaccio la partita.

Al Metropolitano si prospetta una partita molto interessante, ecco dove vederla in TV. Atletico Madrid-Inter sarà visibile in diretta, in chiaro e in esclusiva su Amazon Prime Video. La si potrà seguire in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Sandro Piccinini, il quale sarà supportato nel commento da Massimo Ambrosini.

Quando e dove si gioca

Atletico Madrid-Inter, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, andrà in scena mercoledì 13 marzo, alle ore 21:00, allo stadio Metropolitano di Madrid.

Probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter

Un importante dubbio da risolvere per Diego Simeone, che deve fare i conti con la possibile assenza di Griezmann che soffre ancora per un problema alla caviglia.

L'Atletico scenderà in campo con il 3-5-2. Davanti a Oblak la difesa a tre sarà composta da Savic, Witsel ed Hermoso. Sulla banda di destra spazio a Llorente, mentre a sinistra via libera dal primo minuto a Lino.

Le chiavi del centrocampo saranno in mano a Koke, al suo fianco ci saranno Barrios e De Paul. In avanti, con il campione francese in dubbio, probabile l'impiego di Depay vicino ad Alvaro Morata.

Modulo speculare per l'Inter di Simone Inzaghi, che davanti a Sommer partirà con Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa. Sulla corsia di destra dovrebbe partire dal primo minuto Dumfries, su quella di sinistra confermatissimo Dimarco.

In mezzo al campo, Barella e Mkhitaryan affiancheranno Calhanoglu, mentre in avanti spazio a Lautaro Martinez e Thuram.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Llorente, Barrios, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Morata. Allenatore: Simeone.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

Il pronostico

L'Inter si trova in stato di grazia, ma in Champions League tutto può succedere. Per questo motivo l'Atletico Madrid ha buone possibilità ribaltare il risultato maturato nella gara d'andata e i nerazzurri dovranno prestare attenzione.

Potrebbe uscirne una partita molto equilibrata e anche le maggiori agenzie di scommesse sembrano concordare su questo, infatti, non riescono a trovare con decisione una favorita anche se gli uomini di Simone Inzaghi partono leggermente avvantaggiati.

