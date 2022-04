Tra i tanti nomi che hanno momentaneamente caratterizzato il calciomercato del Milan, uno in particolare ha avuto maggiore risonanza. Ovvero, quello di Andrea Belotti, attaccante del Torino e della nazionale italiana. Un giocatore del suo calibro, per caratteristiche e per questioni di urgenza, farebbe gola all'intero ecosistema rossonero.

Tuttavia, bisogna pur sempre prendere in considerazione alcuni dati particolarmente rilevanti. Per esempio, il fatto che un giocatore del genere sia da parecchie stagioni nel mirino delle big, ma che per varie questioni non sia mai andato via da Torino. Questo, inevitabilmente, ha fatto sì che la sua valutazione fosse ridotta. Così come anche la sua considerazione, di conseguenza.

Questo, è un aspetto che bisognerebbe considerare, nel momento in cui si parla di un giocatore simile. Il fatto che per così tanto tempo sia rimasto un valoroso oggetto di mercato, non è necessariamente un fattore positivo. Anzi, si potrebbe tranquillamente parlare di un'arma a doppio taglio.

La cosa certa, è che i 100 milioni tanto proclamati dal presidente del Torino Urbano Cairo non sembrano più così tanto legittimi:

Quasi 100 milioni sono pochi, ma è inutile pensare al mercato oggi.

Dichiarazione che non nasconde certo un velo di amarezza, seppur sia comunque un concetto condivisibile per molteplici aspetti. Quel che conta, è che ad oggi il giocatore ha avuto una drastica riduzione in termnii di performance, e di conseguenza anche in termini di valore sul mercato.

A questo proposito, un video pubblicato dal canale Youtube di Milan Hello, di Andrea Longoni. Il video in questione, in quanto inerente all'argomento, può essere di grande aiuto.

Calciomercato Milan: il punto sulla questione Botman

Il difensore olandese Sven Botman, è un altro dei tanti protagonisti del calciomercato del Milan. Il giocatore di proprietà del Lille, tuttavia, non ha solamente l'interesse del club rossonero nei suoi confronti. Infatti, ad aver bussato alle porte della società transalpina c'è anche il Newcastle, che in termini di investimenti può certamente dare del filo da torcere ai suoi competitor più agguerriti.

In questi casi, dunque, la volontà decisionale del calciatore coinvolto nella trattativa può rivelarsi fondamentale a dir poco. Nel caso in cui la concorrenza della squadra inglese citata dovesse essere superata, il Milan potrebbe avere una vera e propria corsia preferenziale in ottica di calciomercato.

Considerando che la permanenza in rosa di Alessio Romagnoli risulta essere poco stabile, andare a puntare su un giocatore di questo calibro rappresenta una vera e propria scelta saggia. A prescindere da come vada l'esito della trattativa, si intende dire.

Dunque, i rossoneri dopo aver consolidato il loro posizionamento stagionale si dovranno per forza di cose concentrare sul mercato. Mercato che, con diversi mesi di anticipo, risulta essere comunque più agguerrito che mai. Questo, per via delle tante squadre in attesa di presentare le loro offerte ai giocatori di maggiore interesse.

Giocatori che, al netto delle prestazioni, hanno comunque un prezzo. Prezzo che il più delle volte risulta essere proibitivo.

Calciomercato Milan: la situazione Kessie

Un'altra pedina fondamentale per il calciomercato del Milan, si trova in uscita. Il suo nome, è infatti quello di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano ex Cesena e Atalanta, infatti, pare abbia raggiunto un accordo formale con la società del Barcellona. Direzione blaugrana, dunque, per il centrocampista con la maglia numero 79.

La notizia, divulgata ormai parecchio tempo fa, ha suscitato non poche problematiche a livello generale. In particolare modo per quanto concerne l'ambiente, che è stato inevitabilmente condizionato da questo avvenimento.

Alcuni tifosi, sui social così come offline quasi sicuramente, hanno fatto un gran parlare su come Kessie abbia (a detta loro) la maggior parte dei suoi pensieri rivolti ai blaugrana. Tuttavia, le ultime prestazioni del giocatore hanno fatto sì che queste voci sbiadissero col passare delle partite.

In uscita, l'eventuale partenza del giocatore potrebbe rivelarsi un passaggio fondamentale, considerando il fatto che si tratta pur sempre di una mina vagante all'interno della società. Per via di una questione sul rinnovo abbastanza delicata, infatti, il centrocampista ex Atalanta ultimamente non ha mai avuto modo di ritrovarsi all'interno di un ambiente sereno e gradevole. Dunque, una sua eventuale partenza potrebbe giovare anche in tal senso, benché possa indubbiamente creare una situazione di "urgenza" dal punto di vista tattico e tecnico.

Nei prossimi paragrafi, tuttavia, verrà annunciato un possibile sostituto dell'ivoriano. Il suo nome circola da parecchio tempo all'interno dei desideri proibiti delle principali società europee. Alcune di queste sono riuscite a coronare il loro sogno. Altre ancora, invece, aspettano solo l'occasione giusta. E in questa lunga lista, seppur sfoltita col passare del tempo, ci sono anche i rossoneri del Milan.

Calciomercato Milan: quanto costa Belotti? Le cifre!

Oltre alla difesa e al centrocampo, il calciomercato del Milan dovrà provvedere a riparare anche la situazione in attacco. Considerando il fatto che il cartellino anagrafico di Zlatan Ibrahimovich non può essere certamente un sinonimo di garanzia, serve per forza di cosa un giocatore in grado di giovare al reparto in maniera costante.

Uno dei principali candidati, in realtà da qualche anno a questa parte, è Andrea Belotti. Come annunciato nel corso del primo paragrafo di introduzione, il giocatore ha subto una drastica riduzione inerente al suo valore di mercato. Dovuta anche ad un calo di prestazioni avvenuto da parte sua, indubbiamente.

Il valore attuale di Andrea Belotti, dunque, si è conseguentemente adattato a quello ce è il suo stato di forma attuale:

Quanto vale Andrea Belotti? In scadenza nel 2022, l'attaccante e capitano del Torino, seguito da Milan e Roma, secondo Tuttosport vale 35 milioni di euro.

Una cifra sicuramente di portata differente, considerando il fatto che fino a poco tempo fa la cifra più "papabile" era quella di 100 milioni. Indubbiamente un prezzo non abbordabile, ma si parla pur sempre di uno stato di forma certamente differente.

Ad ogni modo, la cifra che il Milan dovrebbe sborsare per potersi garantire le prestazioni di Andrea Belotti è quella riportata: 35 milioni di euro. Tuttavia, bisogna pur sempre tenere conto del fatto che non si tratti di cifre del tutto garantite ed esaustive. Questo, in quanto il valore di mercato non è sempre congruo con le richieste delle società interessate.

Anzi, volendosi sbilanciare si potrebbe affermare che questi due dati non arrivino quasi mai a combaciare. Pertanto, è possibile ipotizzare come la cifra da garantire possa essere più elevata. Presumibilmente potrebbe essere così, anche se per ovvi motivi stabilirlo con certezza è impossibile.

Nel prossimo paragrafo, oltre al caso Belotti, verrà analizzata anche la situazione inerente ad un altro giocatore di interesse dei rossoneri. Il giocatore in questione, come in altri casi citati, è oggetto di mercato di numerose realtà.

Calciomercato Milan: ritorno di fiamma per Asensio!

Il calciomercato del Milan, come annunciato nel corso della fine del precedente paragrafo, sembra essere ritornato in grande spolvero con un altro nome piuttosto caldo. Il suo nome, è Marco Asensio, attualmente di proprietà del Real Madrid.

Nonostante il treno per l'esplosione definitiva sembra debba ancora passare per il talento spagnolo, ancora oggi si tratta comunque di un giocatore dalle capacità tecniche davvero difficili da mettere in discussione. Pertanto, un suo eventuale approdo sarebbe una vera e propria manna dal cielo per quasi qualsiasi squadra.

Tuttavia, il Real Madrid per l'attaccante spagnolo chiede circa 40 milioni di euro. Questo, è un dato a cui si può risalire con una certa facilità. Ammesso che si tenga conto del fatto che siano cifre ipotetiche, ovviamente. Infatti, non poco tempo fa, il club londinese dell'Arsenal arrivò a depositare un'offerta molto interessante, pari appunto alla cifra descritta.

E in quel caso, il Real Madrid ebbe più di un pensiero a riguardo. Ma ovviamente, come è facile pronosticare, niente di ufficialmente annunciato. Dunque, la cifra che potrebbe attirare maggiormente l'interesse del Real Madrid sembrerebbe essere proprio questa. Cifa indubbiamente molto interessante, come si può facilmente evincere anche e soprattutto dal ruolo che ricopre attualmente Asensio nell'organico madrileno.

Calciomercato Milan: le ultimissime!

Le ultimissime riguardanti il calciomercato del Milan, parlano sostanzialmente di un particolare interesse verso un altro giocatore in particolare. Ovvero, Renato Sanches. Infatti, di recente sono avvenuti dei contatti con il suo procuratore di riferimento, che corrisponde alla figura di Jorge Mendes.

Il calciatore portoghese ex Bayern Monaco, sarà dunque uno dei nomi principali in vista del calciomercato estivo per il Milan. Si parla indubbiamente di un giocatore molto importante, e che se collocato all'interno del contesto giusto può concretamente fare la differenza in maniera fondamentale.

Ma ovviamente, questa non è una cosa che si può appunto decidere o appurare in maniera del tutto libera e priva di ogni pregiudizio. Nonostante il giocatore abbia sempre disputato delle stagioni ottimali, bisogna anche tenere conto del fatto che per lui sarebbe la prima volta in Italia.

Dunque, ci sarebbero da considerare anche tutte le tempistiche strettamente correlate all'ambientamento del calciatore. Non una cosa scontata, sicuramente. Dunque, tralasciando questi eventi si può comunque convenire sul fatto che sarebbe indubbiamente un ottimo acquisto.

Questo, se si considera il fatto che la carenza del ruolo potrebbe giocare un ruolo a dir poco fondamentale. E quale miglior giocatore per ricoprire tale mancanza, se non il portoghese ex Swansea? Le sue caratteristiche tecniche e la sua qualità tattica, potrebbero costituire un'arma in più da non sottovalutare, nell'arsenale di Stefano Pioli.