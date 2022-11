Un'altro giorno e sapremo tutto sui gironi di Champions League, che finiscono con il passaggio del turno di sole due squadre. Ecco chi passa agli ottavi e chi invece deve accontentarsi dell'Europa League, e chi addirittura dovrà dire definitivamente addio alle competizioni europee per club.

Le qualificate agli ottavi

Tra i gironi già conclusosi ieri nella giornata del martedì di Champions League, ci sono ovviamente ben otto qualificate agli ottavi di finale. Nel gruppo A il Napoli è riuscito a mantenre il primo posto davanti al Liverpool, nonostante la sconfitta maturata solo nel finale contro i reds.

Nel raggruppamento B, il Porto è riuscito a prendersi il primo posto, strappandolo al Club Brugge che dopo aver ottenuto la qualificazione con due turni di anticipo, ha decisamente smesso di giocare. Fuori l'Atletico Madrid, anche dall'Europa League, col Bayer Leverkusen che va nella seconda competizione europea.

Nel girone C, il Bayern Monaco è l'unica squadra che arriva a 18 punti in questa Champions League, e passa agli ottavi insieme all'Inter, sconfitta per 2-0 in Baviera. Terzo il Barcellona. Nel gruppo D, invece, quello più equilibrato conclusosi ieri, il Tottenham è riuscito a vincere a Marsiglia nel recupero, prendendosi il primo posto nel girone, e insieme all'Eintracht Francoforte è passato alla fase a eliminazione diretta.

I gruppi di stasera

Partendo dal girone E, quello del Milan, proprio i rossoneri dovranno pareggiare o vincere contro il Salisburgo per poter accedere finalmente agli ottavi di Champions League, che mancano ormai da un decennio. Davanti è già qualificato il Chelsea di Potter.

Nel gruppo F c'è il Real Madrid campione in carica che ha si conquistato l'accesso agli ottavi, ma non ancora il primo posto. Dietro, c'è lotta per la seconda posizione tra Lipisa e Shakhtar, che si affronteranno in una sfida decisiva.

Nel raggruppamento G, ormai, non c'è più niente da dire, il Manchester City ha vinto davanti al Borussia Dortmund, nonostante i citizens abbiano pareggiato le ultime due partite. Terzo il Siviglia in Europa League, a casa il Copenhagen.

Alla fine si arriva al gruppo H, quello della Juventus. I bianconeri sono incredibilmente fuori dagli ottavi di Champions League dopo tantissimi anni, ma devono ancora conquistare il pass per l'Europa League, nonostante il vantaggio di 3 gol sul Maccabi Haifa. Sifda a distanza, poi, per la prima posizione tra PSG e Benfica.

Le possibili combinazioni degli ottavi

Dopo la giornata di ieri, già si possono iniziare a fare possibili combinazioni riguardanti gli ottavi e le possibile sfide per le italiane. Partendo ovviamente dal Napoli, gli azzurri di Spalletti possono guardare con relativa tranquillità al sorteggio di Nyon del prossimo 7 novembre.

I partenopei, infatti, consci del primo posto acquisito nella migliore campagna europea della storia dei gironi, sanno che possono incontrare tutte squadre di pari o inferiore livello. Tutte ovviamente tranne l'Inter, e si spera il Milan, che come suddetto non ha ancora preso la qualificazione.

Passando ai nerazzurri, qui il quadro si complica maggiormente, ma non totalmente. Infatti, tolto il Liverpool arrivato dietro al Napoli nel gruppo A, la squadra di Inzaghi sarebbe inferiore al Real Madrid (se dovesse arrivare primo), al Manchester City, al PSG (se dovesse arrivare primo) e al Chelsea, che ha già fatto male all'altra squadra di Milano.

Ci sono, dunque, ben due casi sicuri, per i quali l'Inter può sperare di prendere una squadra di pari o inferiore livello, cioè: Porto e Tottenham dell'ex Antonio Conte. I tifosi sperano sicuramente che possa arrivare più clemenza dall'urna rispetto al recento passato, quando l'anno scorso fu pescato il Liverpool al secondo tentativo.

Riguardo il Milan, ecco che le combinazioni per gli eventuali ottavi ancora non conquistati sono uguali a quelli dell'Inter, con il Bayern Monaco che si sostituisce al Chelsea. È chiaro, poi, che le due milanesi sperano nella debacle del Real Madrid contro il Celtic, in modo che il Lipsia possa arrivare primo nel girone. In tal caso la patata bollente si potrebbe spostare al Napoli.

