La dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore si sono incontrati per discutere del rinnovo del contratto. La trattativa però si è inceppata e ora De Ligt ha chiesto la cessione alla Juve e può andare via.

Niente accordo sul rinnovo di De Ligt che ora ha chiesto la cessione alla Juve. Brutte notizie in casa bianconera che rischia di perdere un altro pezzo pregiato della propria rosa, dopo aver già dovuto salutare Dybala e Chiellini. C'è ancora spazio di manovra ma appare chiaro che la dirigenza debba aggiustare il tiro, altrimenti il difensore olandese se ne andrà verso altri lidi.

De Ligt chiede la cessione alla Juve

Il mercato dei bianconeri si complica ulteriormente dopo che De Ligt ha chiesto la cessione, la Juve rischia ora di perdere un pilastro della retroguardia che difficilmente potrà sostituire nel breve.

Il difensore olandese è cresciuto e nella stagione appena conclusa si è dimostrato molto più maturo rispetto al passato.

La società torinese punta molto su di lui ma qualcosa nel tavolo delle trattative è andato storto, ora bisogna capire se si riuscirà a porre rimedio alla situazione.

De Ligt ha molto mercato, soprattutto all'estero dove diversi club sarebbero disposti a spendere cifre molto alte per accaparrarsi le sue prestazioni.

La telenovela ora rischia di chiudersi ancor prima di iniziare, dato che l'intenzione del giocatore è molto chiara: o vengono soddisfatte le sue richieste oppure che arrivi la cessione.

Per il momento, sembra molto più probabile la seconda ipotesi e la Juventus dovrà muoversi presto sul mercato.

Perché De Ligt può lasciare la Juventus

Quando La Juventus ha acquistato De Ligt non avrebbe mai pensato che dopo così poche stagioni questi avrebbe chiesto la cessione.

La dirigenza vedeva in lui il futuro della retroguardia difensiva e spesso ne ha elogiato i suoi pregi.

Lo stesso giocatore non ha mai nascosto il suo sentimento verso la maglia, che ha onorato in ogni partita disputata.

L'ultima stagione però, segnata da un brutto quarto posto e terminata senza trofei, ha fatto cambiare qualcosa nella testa di De Ligt che già nel corso dei mesi scorsi aveva dichiarato di avere ambizioni importanti.

La scadenza del contratto del giocatore olandese è fissata al 2024, e per non rischiare di perderlo la società ha voluto negoziare subito un rinnovo.

Alla base della richiesta di cessione di De Ligt alla Juventus ci sono diversi fattori, il primo tra tutti è la clausola rescissoria.

La dirigenza bianconera ha proposto una clausola di 115 milioni di euro, ritenuta eccessiva dall'entourage del giocatore che ha rifiutato.

Inoltre, la Juventus ha proposto di spalmare l'ingaggio in più anni oppure, in alternativa, di ridurre i bonus che ora spettano all'olandese.

Al momento De Ligt percepisce un ingaggio di 8 milioni di euro ma con i bonus arriva fino a 12 milioni di euro, e i bianconeri hanno provato a rinegoziare.

Dal giocatore è arrivato un secco no e la richiesta di cessione, ora la Juventus non ha molta scelta, o accetta le condizioni del giocatore oppure lo vende accumulando un tesoretto da reinvestire.

Dove va De Ligt

De Ligt dunque ha chiesto la cessione alla Juve, e questo ora apre diverse possibilità sul futuro sia del giocatore che della società.

Le squadre che hanno dimostrato maggior interesse, e non lo hanno mai nascosto, arrivano direttamente dalla Premier League.

Parliamo del Chelsea e del Manchester United che sono alla spasmodica ricerca di sistemare la retroguardia.

Soprattutto i secondi, dopo aver speso cifre folli ottenendo però scarsi risultati, sembrano i più interessati all'affare e il giocatore rimane alla finestra.

Se il futuro di De Ligt sarà lontano da Torino molto probabilmente sarà in Inghilterra, anche perché in Italia nessuna squadra ha la disponibilità economica per acquistare il cartellino.

Nei prossimi giorni ci sarà l'ufficialità sul futuro del giocatore che però, ora come ora, sembra molto lontano dai colori bianconeri.

Chi arriva se va via De Ligt

Dopo il saluto di Chiellini la Juventus era già alla finestra in cerca di un degno sostituto in difesa, ma ora deve rivedere i suoi piani.

Con la cessione di De Ligt la Juve dovrebbe agire molto più in fretta, motivo per cui ci si aspetta un cambio di marcia nei confronti di alcuni profili.

Il valore del giocatore olandese è di circa 90/ 100 milioni di euro, a fronte di un'offerta di questo tipo i bianconeri lascerebbero partire senza troppi rimpianti il giovane difensore olandese.

A quel punto i nomi appuntati sono 2: Koulibaly e Bremer, con il primo però molto più vicino del secondo.

Nonostante la rivalità tra Juve e Napoli la pista più calda è questa, anche perché su Bremer c'è l'interesse molto forte dell'Inter che deve rimpiazzare la partenza di Skriniar.

Insomma, difensore cercasi, che abbia esperienza e che sia forte abbastanza da rimpiazzare De Ligt oltre che Chiellini.

Nelle ultime ore è stato proposto anche Lenglet del Barcellona, che piace dato che è mancino e potrebbe sostituire il difensore italiano.

Anche Acerbi è sempre un candidato che interessa, se partisse De Ligt non è da escludere che gli arrivi diventino 2.

La Juve perde i suoi campioni

La cessione di De Ligt porterebbe la Juventus a perdere nella stessa sessione di mercato tre campioni: Chiellini, Dybala e proprio De Ligt.

Insomma, non un esito esaltante che i tifosi sperano non arrivi, ma che a questo punto sembra molto probabile.

È stata dura salutare capitan Giorgione, lo è stato anche vedere Dybala che piange, solo, al centro dello Stadium.

La partenza del difensore olandese sarebbe un altro duro colpo, e per tornare a competere a determinati livelli bisognerà poi agire immediatamente.

Riuscirà la dirigenza ad arginare i danni regalando una rosa competitiva a Massimiliano Allegri?