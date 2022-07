L'Inter continua con la propria fase di preparazione in vista dell'inizio ufficiale della nuova stagione, che vedrà i nerazzurri partire con l'obiettivo principale di dare la caccia a quello scudetto della seconda stella perso nell'ultimo campionato a causa del Milan. Il club di Zhang, per quanto riguarda il mercato in entrata, ha già concluso per diversi colpi importanti, ma dalle parti della Pinetina si continua a valutare con grande attenzione la possibilità di piazzare almeno una cessione importante allo scopo così di poter fare cassa.

Inter, occhio alle uscite: il Chelsea piomba su Dumfries

In casa Inter il mercato estivo ha portato per ora a diversi colpi importanti. A centrocampo, sono arrivati Asllani dall'Empoli e Mkhitaryan dalla Roma, due pedine preziosissime che potranno permettere a Simone Inzaghi di avere molte più scelte e di poter effettuare molte più rotazioni per quanto riguarda il reparto centrale del campo. Per l'attacco, invece, c'è stato il grandissimo ritorno di Romelu Lukaku, che innalza vertiginosamente il potenziale offensivo della compagine interista e le ambizioni in vista della nuova stagione.

Nelle ultime settimane, l'entusiasmo all'interno dell'ambiente Inter in vista dell'avvio del nuovo campionato e dell'annata 2022-2023 è stato leggermente smorzato da due grandi delusioni di calciomercato, ovvero quella riguardante Gleison Bremer, approdato alla Juventus, e quella di Paulo Dybala, che ha scelto alla fine di approdare alla Roma e alla corte di José Mourinho. Due grandissimi colpi mancati anche e soprattutto a causa della non elevatissima disponibilità economica dei nerazzurri e di alcune mancate cessioni.

In seguito a queste due delusioni, il mercato in entrata dell'Inter, a meno di qualche altro piccolo ritocco, potrebbe essere concluso, ma ciò non esclude che il club nerazzurro non possa alla fine arrivare a qualche cessione pesante per riuscire a finalmente a immettere soldi freschi nelle casse societarie. Al riguardo, un nome tornato prepotentemente alla ribalta in queste ultime ore sarebbe quello di Denzel Dumfries, esterno olandese arrivato in nerazzurro la scorsa estate e da un po' di tempo nel mirino del Chelsea.

Inter, Dumfries potrebbe salutare dopo un anno

Denzel Dumfries sarebbe al momento l'indiziato numero uno a salutare l'Inter e il tecnico Simone Inzaghi in questa sessione di calciomercato estiva. Nelle scorse settimane un giocatore che sembrava vicino alla partenza era Milan Skriniar, tra gli obiettivi di mercato del Paris Saint Germain. Lo slovacco, dopo il mancato arrivo dal Torino di Gleison Bremer, sembrerebbe destinato a restare nerazzurro a meno che non arrivino offerte clamorose per il cartellino. Da qui il discorso legato a Dumfries.

Il giocatore era arrivato alla corte dell'Inter dal PSV lo scorso agosto per circa 15 milioni e firmando un contratto quadriennale. L'olandese, dopo essersi messo in mosta con la propria nazionale nel corso degli ultimi europei, era stato individuato da Beppe Marotta come il sostituto perfetto di Hakimi, volato intanto al Paris Saint Germain. Un'eredità pesantissima, che aveva creato all'inizio qualche difficoltà al diretto interessato.

Dopo un inizio di stagione un po' altalenante, Dumfries è però diventato il titolare indiscusso della fascia destra nerazzurra, conquistandosi la piena fiducia di Simone Inzaghi e vincendo da protagonista Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Un rendimento che ha inevitabilmente attirato le attenzioni dei top club europei tra cui appunto il Chelsea, che sarebbe tornato con insistenza sul giocatore per poter regalare un importante rinforzo al tecnico Tuchel.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, l'Inter vorrebbe sfruttare il classe 96 per fare cassa. Per questo motivo, i nerazzurri non sarebbero intenzionati a cedere l'olandese per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro. Il Chelsea al momento resterebbe dunque vigile sull'obiettivo in attesa di sviluppi. Dopo l'addio di Ivan Perisic, andato via a parametro zero dopo una stagione di altissimo livello, potrebbe quindi avere luogo un'altra partenza importante per quanto riguarda le corsie esterne della squadra di Inzaghi.