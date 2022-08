Gli azzurri di Fefè De Giorgi sono partiti alla grande con due vittorie nette su due contro Canada e Turchia. Il primo obiettivo è stato raggiunto, gli ottavi di finale conquistati con un turno d'anticipo mostrano al mondo che anche la nostra Nazionale può dire la sua nella competizione. A chiudere il girone ci sarà Italia-Cina, ecco dove vederla in TV e l'orario della pallavolo maschile.

L'Italia parte forte, battute Canada e Turchia

La Nazionale di pallavolo maschile inizia alla grande il Mondiale sloveno/polacco, con due vittorie nette che non possono essere sottovalutate.

La piccola rivoluzione apportata da Fefè De Giorgi che ha deciso di escludere, tra gli altri, anche lo Zar Ivan Zaytsev, aveva creato più di qualche perplessità sulla sua gestione e soprattutto sul cammino che avrebbe potuto compiere l'Italia nella competizione.

Le prime due partite però ci raccontano ben altro, due netti 3-0 contro il Canada e la Turchia ma quello che più ha colpito tutti quanti è la tranquillità della squadra.

Una fluidità di gioco importante e una netta presa di consapevolezza anche da parte dei più giovani.

La nostra Nazionale partiva favorita nel girone ma i pronostici sono fatti per essere ribaltati, per il momento fortunatamente questo non è accaduto.

Il primo obiettivo è stato raggiunto e gli azzurri hanno conquistato gli ottavi con un turno d'anticipo, prima però c'è Italia-Cina, una partita interessante che potrà dare ulteriore sicurezza alla nostra Nazionale di pallavolo maschile.

Italia-Cina, quando si gioca

Il calendario della pallavolo maschile è molto fitto e dunque si potrà vedere Italia-Cina molto presto.

Domani, mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 21:15, gli azzurri scenderanno in campo con il solo obiettivo di continuare sulla via già intrapresa: quella della vittoria.

La partita contro la Cina sarà quella che chiuderà definitivamente la fase a gironi e che ci catapulterà poi agli ottavi di finale in cui, ancora una volta, saranno presenti anche gli azzurri.

Italia-Cina pallavolo maschile, dove vederla

I Mondiali sono un evento sempre molto affascinante e molto seguito.

Lo sa bene Sky che ha deciso di assicurarsi i diritti di trasmissione di tutte le partite della competizione, comprese quelle della nostra Nazionale.

Gli azzurri però, come di consueto, si potranno seguire anche in chiaro sui canali Rai che detengono i diritti solo sulla trasmissione delle partite della Nazionale italiana.

Domani sera dunque è già tempo di pallavolo maschile, Italia-Cina sarà possibile vederla su Sky Sport Arena (204) o su Rai 3, l'orario d'inizio è alle 21.15.

Si potrà inoltre sfruttare lo streaming di Now TV per chi possiede il Pass Sport, di Sky Go e di Rai Play.

Calendario fase eliminazione diretta

Abbiamo detto in precedenza che Italia-Cina chiuderà la fase a gironi dei Mondiali di pallavolo maschile, ci si addentrerà successivamente alla fase a eliminazione diretta.

Il calendario è molto fitto e le partite sono abbastanza ravvicinate, non ci sono lunghe pause per i campioni del volley che devono affrontare un tour de force non indifferente.

Già a partire dal 3 settembre avranno inizio gli ottavi di finale con ben due partite al giorno, una alle ore 18:00 e una alle ore 21:00.

Questa fase si concluderà il 6 settembre, data in cui si sapranno quali squadre approderanno ai quarti di finale.

Quest'ultimi avranno la durata di due giorni e si disputeranno il 7 e l'8 settembre, anche in questo caso ci saranno due partite al giorno una alle 17:30 e una alle 21:00.

Piccolo stop prima di affrontare le semifinali che si giocheranno entrambe il 10 settembre, una alle 18:00 e una alle 21:00.

Per quanto riguarda la finale non ci sarà nessuna attesa, l'11 settembre andrà in scena l'ultimo atto della competizione.

Quella valevole per il terzo e quarto posto si disputerà alle ore 18:00, quella per il primo e secondo posto andrà in scena alle ore 21:00.

La speranza è ovviamente quella di vedere gli azzurri arrivare fino in fondo ma il cammino è lungo e tortuoso, staremo a vedere fino a dove riusciranno ad arrivare.

Leggi anche: Serie A, 4^ giornata: dove vederla in TV e probabili formazioni

Le favorite per la vittoria

In una competizione complicata come un Mondiale le insidie sono tante e molto dipenderà anche dalla dea bendata e come questa effettuerà gli accoppiamenti.

Sono molte le squadre insidiose e l'Italia rientra tra queste, se dovessimo però fare i nomi delle favorite sarebbero probabilmente tre.

La prima è la Polonia che, oltre a giocare in casa, detiene il titolo.

Se la Polonia spaventa la Francia non è da meno, ricordiamo che i francesi hanno vinto l'oro a Tokyo e l'ultima Nations League.

Trofei importanti che dimostrano tutta la bravura dei suoi giocatori di volley.

Infine, troviamo il solito Brasile che non può mai essere estromesso dalle squadre favorite per la vittoria finale di una competizione di pallavolo.

L'Italia in questo contesto s'inserisce comunque come una tra le squadre più insidiose, nonostante la concorrenza gli azzurri possono dire la loro come già hanno dimostrato nelle prime due partite della fase a gironi.

I prossimi giorni, e le prossime sfide, saranno cruciali. Appuntamento dunque a mercoledì 31 agosto alle ore 21.15, è arrivato il momento di Italia-Cina.

Leggi anche: Chi è Harry Winks, il centrocampista che ci vuole per la Sampdoria