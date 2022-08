La Sampdoria ha iniziato malissimo il campionato di Serie A, e quindi per risollevarsi potrebbe volerci Harry Winks. Ecco chi è il centrocampista ormai ex Tottenham.

Il calciomercato non è ancora finito e questo è un bene per le squadre che hanno iniziato malissimo il campionato di Serie A. La Sampdoria ha urgente bisogno di acquistare calciatori di qualità e Harry Winks potrebbe fare comodo ai doriani. Ecco chi è il centrocampista che potrebbe dare una sferzata alla mediana di Giampaolo.

Chi è Harry Winks

Harry Winks nasce a Hernel Hempstead in Inghilterra il 2 febbraio 1996. La sua prima e fin qui unica squadra della carriera è sempre stato il Tottenham. Difatti, il centrocampista che può giocare anche più arretrato in mediana dinanzi alla difesa, è un prodotto del vivaio del club inglese.

La sua avventura con gli Spurs inizia da bambino nel 2002, e dal 2014/2015 poi passa dall'avventura alla carriera vera e propria. Da quell'annata, infatti, gioca stabilmente con l'Under 21 del club londinese e addirittura esordisce in prima squadra in Europa League, per tre minuti nella sfida contro il Partizan Belgrado.

La stagione successiva ottiene altre due presenze col Tottenham dei grandi ma sempre nella stessa competizione europea, ma inizia a vedersi sempre di più nella panchina in Premier League. Nel 2016/2017, quindi, finalmente finisce stabilmente aggregato in prima squadra, con ben 21 presenze nel massimo campionato inglese.

L'esordio di Winks avviene il 27 agosto contro il Liverpool, mentre i primi 90 minuti da titolare ci sono poco dopo, contro il West Ham il 19 novembre, partita nella quale segna pure il suo primo storico gol con i grandi. Alla fine della stagione, dunque, arriva con all'attivo 33 presenze totali, di cui 4 pure in Champions League.

Winks continua a farsi valere anche nelle stagioni successive. Nel 2017/2018 arriva a 25 presenze totali, nel 2018/2019 arriva all'apice della sua esplosione con 41, il 2019/2020 si ripete e nel 2020/2021 arriva a sole, si fa per dire, 30 presenze tonde tonde.

Lo stesso accade nel 2021/2022, quando poi a dicembre sulla panchina del Tottenham arriva Antonio Conte. Con l'arrivo del tecnico italiano, il centrocampista sembra poter trovare facilmente la titolarità, ma a partire da febbraio in poi inizia a essere inserito sempre di più nel turnover, perdendo difatti la sua posizione in mezzo al campo.

La Sampdoria

Gli arrivi di Bissuoma e Bentancur sembrano aver tolto del tutto le possibilità di permanenza a Harry Winks nel suo Tottenham. Il centrocampista difatti sembra aver già firmato un accordo con un'altra squadra, ovvero la Sampdoria di Giampaolo.

Questi ne ha estremamente bisogno poiché la sua squadra fa acqua da tutte le parti. Finora, infatti, ha collezionato un solo punto in 3 partite, e seppure sia stato conquistato contro la Juventus, la successiva debacle contro la Salernitana per 4-0, ha chiarito che la Doria ha bisogno di colpi in entrata.

La situazione societaria è sempre molto precaria, ma l'arrivo di Winks almeno sembra come detto cosa fatta. La trattativa alquanto veloce dovrebbe portare il centrocampista inglese a Genova con la formula del prestito, con diritto di riscatto fissato addirittura a 25 milioni.

La Nazionale

Harry Winks negli anni non solo si è preso il centrocampo del Tottenham, ma anche quello della nazionale inglese. Ciò a cominciare dal lontano 2012/2013, quando il centrocampista ha esordito nell'Under 17 della nazionale dei tre leoni.

In seguito, nel 2014, ha fatto parte dell'Under 18 e poi nel 2014/2015 è stato chiamato nell'Under 19. Ancora, nelle due annata successive sono arrivati due salti, prima in Under 20 e poi anche nell'Under 21. Nel 2017, poi, arriva la prima volta con la prima squadra inglese.

L'esordio con l'Inghilterra dei grandi per Winks avviene l'8 ottobre contro la Lituania, partita nella quale gioca tutti e novanta i minuti di gioco, con i suoi che vincono per 1-0 contro i baltici. L'anno successivo arrivano altre due presenze, stavolta contro Spagna e Stati Uniti.

Ancora, tra ottobre e novembre 2019, Winks scende in campo altre 3 volte con la nazionale inglese, segnando pure il suo primo gol contro il Kosovo. Non convocato per gli Europei poi persi contro l'Italia, il centrocampista ad oggi vanta 10 presenze totali con la sua nazionale, un bottino di esperienza che non può che far comodo alla Sampdoria.

