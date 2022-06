L'edizione del Draft 2022 dell'NBA sarà ricordata per sempre dagli italiani. Non uno, ma ben tre giocatori azzurri sono stati selezionati e l'anno prossimo potrebbero farci divertire.

Paolo Banchero è stato selezionato come prima scelta assoluta dagli Orlando Magic, in quella che è stata la notte del Draft 2022 dell'NBA dedicata agli italiani. Infatti, oltre all'ex Duke, sono stati scelti sia Procida che Spagnolo, i quali possono arricchire tutta la lega.

Draft 2022 dell'NBA

La notte del Draft 2022 dell'NBA inizia subito col botto per l'Italia e gli italiani. Alla prima scelta assoluta ecco Paolo Banchero che era uno dei giocatori più attesi del Draft e non ha deluso le aspettative. La franchigia che ha ottenuto le sue prestazione è quella degli Orlando Magic, che sperano di costruire una squadra attorno a lui, per puntare a vincere.

Non è la prima volta che un giocatore nostrano viene scelto come primo in assoluto. Era già accaduto nel 2006, quando i Toronto Raptors decisero di prendere il "mago" Andra Bargnani. Banchero, tuttavia, sembra avere ampi margini per poter brillare così come hanno fatto altri due italiani, Belinelli in passato e Gallinari attualmente.

La notte del Draft 2022 dell'NBA non si è conclusa con il nativo di Seattle per l'Italia. Anzi, alla chiamata numero 36, Portland ha scelto Gabriele Procida e subito lo ha scambiato ai Pistons. In seguito, alla scelta numero 50 ecco arrivare il momento di Matteo Spagnolo, accasatori a Minnesota.

Le prospettive di Banchero

Paolo Banchero si è detto ovviamente molto emozionato per il percorso da lui fatto, il quale percorso gli ha permesso di arrivare a essere scelto come prima scelta assoluta del Draft NBA. L'italiano, inoltre, ha voluto ringraziare il suo ex coach a Duke, che lo ha fatto crescere nell'ultima stagione in modo significativo.

Ancora, il nativo di Seattle vuole anche portare una mentalità vincente in Florida, agli Orlando Magic, oltre che essere un leader per la squadra. Ciò, infatti, gli permetterebbe di lottare subito per arrivare ai play-off, e poi addirittura per l'anello.

Le prospettive di Procida

Come detto, oltre a Banchero anche Gabriele Procida è uno degli italiani scelti nell'ultimo Draft NBA, edizione 2022. Il giovane talento originiario di Agropoli, ed ex Fortitudo Bologna, è stato preso dai Blazers, per poi essere subito scambiato con Detroit.

Procida, tuttavia, potrebbe e dovrebbe rimanere nella lega di basket più bella del mondo, grazie al mix di atletismo e tecnica dimostrata nel camp che ha preceduto le scelte delle franchigie. Certo, ai Pistons sarà dura, ma col tempo la squadra che fu di Billups, potrebbe tornare ai vertici dell'NBA.

Le prospettive di Spagnolo

L'ultimo italiano scelto nella notte del Draft 2022 è stato Matteo Spagnolo. Con la scelta numero 50 è andato ai Minnesota Timberwolves, che nell'ultima stagione sono arrivati ai play-off, perdendo tuttavia al primo turno contro Memphis.

Certo, come nel caso di Procida, le chance di avere un team all'altezza sono poche, però il cestista di origine brindisina potrà certamente farsi valere. Tuttavia, le sue prospettive sembrano poterlo portare ancora per due anni lontano dalla NBA, anzi potrebbe accettare le offerte che gli arrivano dall'Eurolega, con l'Alba Berlino in testa.

Le altre scelte

Per capire cos'è stato il Draft 2022 dell'NBA bisogna scendere oltre la prima posizione occupata dal nostro Paolo Banchero. Alla seconda scelta, infatti, i Thunder di Oklahoma hanno scelto Chet Holmgren, mentre alla terza gli Houston Rockets hanno preferito Jabari Smith.

Di questi due giocatori, così come dell'italiano andato ai Magic, si fa un gran parlare. Ma non ci sono solo loro, anzi occhio ai Pistons che oltre a Procida hanno selezionato ben prima Ivey, il quale è considerato uno degli attaccanti più forti di tutto il Draft, che potrebbe scompigliare i piani delle difese avversarie.

Ancora, vedremo se stavolta i Knicks riusciranno a cavare qualcosa dal buco, visto che hanno preso Ousmane Dieng, proveniente dalla Nuova Zelanda. Il lungo è molto efficace sotto canestro, tuttavia, più vi si allontana, più denota le sue criticità. Certo, però, accettare una sfida come quella di New York non è facile, vedremo se questo cestista riuscirà nell'impresa di rendere nuovamente competitivi i Knicks.