Sebastian Vettel si ritira a fine stagione, lo ha annunciato attraverso il suo nuovo profilo Instagram nel quale era sbarcato solamente poche ore fa. Ora si è scoperto il perché, il mondo dello sport perde un'altra icona che ha fatto emozionare milioni di tifosi da tutto il mondo. Il motivo è legato alla famiglia, nelle prossime ore ci si aspetta di ricevere qualche informazione in più.

Sebastian Vettel si ritira

Non sarà sicuramente una buona giornata per i milioni di tifosi della Formula 1, i quali stanno apprendendo in queste ore che Sebastian Vettel si ritira.

L'apertura del suo nuovo profilo Instagram aveva fatto presagire che ci fosse aria di novità, ma certo non ci si aspettava che fosse questa.

Invece, Sebastian Vettel come è solito fare ha preso tutti in contropiede ma questa volta non per un pit-stop inaspettato ai box, ma con l'annuncio del suo ritiro.

L'ex Ferrari rappresenta un'icona nel mondo delle corse degli ultimi anni, un campione coraggioso oltre che un professionista esemplare.

È proprio questa sua professionalità che l'ha portato a dire basta, quando cambiano le priorità è giusto dare alla Formula 1 il rispetto che merita.

Nel video si può vedere un pilota sereno e consapevole della sua scelta, parla in modo trasparente e genuino di ciò che gli sta passando per la testa in questo momento.

Abbandonare le corse, lo si sa, non è mai semplice, la Formula 1 è più di uno sport, è uno stile di vita in cui ci si immerge fin da piccoli e ritirarsi non è mai facile.

Quando si ritira

Passato lo shock andiamo a vedere quando Sebastian Vettel si ritira, dato che nel video ha già annunciato anche questo.

Per la fortuna di tutti i tifosi ci sarà ancora qualche occasione in cui vederlo ma non troppe, infatti il pilota ex Ferrari si ritirerà al termine della stagione 2022.

Ancora poche occasioni dunque per vedere il pilota 4quattro volte campione del mondo sfrecciare con l'Aston Martin.

Con la scuderia non sta ottenendo grandi risultati e ne è consapevole, ha però annunciato che la squadra sta gettando delle basi solide per il futuro nel quale pensa che l'Aston Martin possa diventare protagonista.

Perché si ritira

Sebastian Vettel, attraverso il video Instagram pubblicato poco fa, ha anche annunciato le ragioni del suo ritiro.

Si ritira principalmente per la famiglia, ha detto che vuole vedere crescere i suoi figli ed essere un buon marito.

Gli amanti della Formula 1 lo sanno bene, quando la stagione ha inizio i piloti viaggiano in continuazione rimanendo spesso lontani dai propri affetti.

Oltre a questo, bisogna considerare il rischio che si corre nel competere in questo sport, non di rado vediamo incidenti brutti e a volte, purtroppo, anche mortali.

Si può capire dunque la scelta di Sebastian Vettel, compiuti 35 anni ha capito che le sue priorità sono cambiate e ora sente la necessità di stare più vicino possibile alla sua famiglia.

Una nuova avventura dunque, niente più curve e sorpassi pericolosi ma un padre di famiglia quattro volte campione del mondo.

Quale sarà il suo futuro?

Sebastian Vettel si ritira e i suoi tifosi si chiedono se rimarrà comunque nel mondo dei motori o se abbandonerà definitivamente la vita sportiva.

Nel video pubblicato poco fa, il pilota non fa riferimento a nuove avventure sportive e nemmeno da persona dietro le quinte in un team.

Parla semplicemente della voglia di diventare un buon marito e un buon padre, di stare vicino ai propri affetti e alla sua famiglia.

È difficile dunque ipotizzare, almeno per il momento, un futuro in una scuderia o comunque nel mondo della Formula 1, anche se qualche spiraglio Sebastian Vettel lo ha lasciato aperto.

Infatti, le ultime parole del pilota, sono state le seguenti:

"Ma oggi non si tratta di dire addio. Piuttosto, si tratta di dire grazie a tutti, non ultimi ai tifosi senza il cui appassionato supporto la Formula 1 non potrebbe esistere".

Parole che forse sanno più da un arrivederci, ma che per il momento non lasciano intravedere nulla all'orizzonte.

Ancora dieci gare prima del ritiro

Sebastian Vettel si ritira ma non immediatamente, prima onorerà il suo contratto con l'Aston Martin e porterà a termine le ultime dieci gare rimaste dando, come sempre, il massimo.

La sua posizione in classifica non è delle migliori, non è sicuramente la stagione perfetta per ritirarsi nel senso sportivo ma nel senso umano è comprensibile.

Sebastian Vettel ha vinto ben quattro mondiali ed ha corso, oltre che per l'Aston Martin, per la Ferrari, per la BMW Sauber, per la Red Bull e per Toro Rosso.

Nella sua carriera ha disputato 290 Gran Premi vincendone ben 53, i podi in totale sono 122.

Numeri da capogiro che fanno di lui uno dei piloti più vincenti e amati della storia.

57 pole position, 38 giri veloci e 3076 punti conquistati concludono le statistiche del pilota tedesco.

Dopo il ritiro di Kimi Raikkonen ne arriva un altro molto pesante e sentito, sarà difficile sostituire un pilota come Sebastian Vettel.

Auguriamo buona fortuna al pilota tedesco, sperando di vederlo in Formula 1 magari sotto altre vesti.