La full immersion in Champions League causata dal Mondiale in Qatar, è finita. Adesso arriva il sorteggio degli ottavi di finale della competizione: ecco data e e regolamento.

Dopo due mesi intensissimi di partite, la fase a gruppi della Champions League ha avuto fine, con le sue sedici qualificate. Adesso ci si prepara già per la parte successiva, ovvero il sorteggio degli ottavi di finale: ecco data e regolamento della massima competizione europea per club.

Le qualificate agli ottavi di Champions League

La Champions League ha emesso il suo verdetto per quanto riguarda la fase a gironi. Sorprese ce ne sono state poche, ma certamente tutti negli occhi hanno il grande Napoli di Spalletti, che nel gruppo A ha messo in riga il Liverpool vice-campione d'Europa poi giunto secondo, con un netto 4-1 all'andata, prendendosi sin da subito il primo posto.

Il raggruppamento B ha visto la vittoria del Porto, che passa insieme al quasi impronosticabile Club Brugge, il quale club belga ha dominato all'andata contro l'Atletico Madrid, finito fuori pure dall'Europa League. Passando al girone C, l'Inter è riuscita nel passaggio agli ottavi di finale, mettendosi dietro il Barcellona e finendo dietro al Bayern schiacciasassi.

Nel gruppo D, il Tottenham di Conte è riuscito con un secondo tempo al cardiopalma a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, seconda la sorpresa Eintracht di Francoforte. Nel raggruppamento E il Milan è riuscito a tornare agli ottavi dopo un decennio, dietro all'imprendibile Chelsea.

Nel girone F, il Real Madrid campione in carica della Champions League, ha faticato un po' più del dovuto ma ha conquistato come quasi sempre il primo posto. Al secondo ci sono i tedeschi del Lipsia. Passando al gruppo G, il Manchester City non ha avuto problemi a mettersi dietro il Borussia Dortmund, il Siviglia e il Copenhagen.

Infine, nel raggruppamento H, abbiamo avuto due grandi sorprese. La prima è che la Juventus non si è qualificata agli ottavi di finale della competizione, finendo in Europa League, mentre l'altra è che il PSG ha chiuso al secondo posto, diventando una mina vagante e facendo un piacere al Benfica che ha vinto il girone.

Data e regolamento del sorteggio

Come sempre o quasi accaduto, il sorteggio degli ottavi di Champions League si terrà a Nyon, in Svizzera, nella sede della UEFA. Qui, il prossimo 7 novembre alle ore 12, si riuniranno i club e i dirigenti dell'organizzazione calcistica europea, per dare luogo al prosieguo della competizione.

Ci saranno nelle urne ovviamente le 16 qualificate di cui sopra, divise in due fasce: una per le prime classificate e l'altra per le seconde. C'è ovviamente più di una limitazione per il sorteggio, ovvero non si possono incontrare agli ottavi compagini che si sono già affrontate nei gruppi, o che giocano nello stesso campionato.

Ancora, le prime classificate, dette anche teste di serie, giocheranno l'andata in trasferta mentre il ritorno in casa, così da avere il pubblico dalla propria in caso di necessità. Inoltre, si ricorca che già dall'anno scorso la regola dei gol in trasferta è stata abolita.

I problemi del sorteggio 2021/2022

Come ben si può ricordare, il sorteggio 2021/2022 degli ottavi di Champions League presentò un gravissimo problema, che costrinse la UEFA a rifare la procedura, cambiando per sempre il cammino delle squadre impegnate nella massima competizione europea per club.

L'anno scorso, infatti, fu messa per sbaglio la pallina del Manchester United durante la chiamata per l'avversario del Villareal, ma queste due squadre non potevano affrontarsi in quanto già avversarie ai gironi, quindi il tutto fu annullato e ripetuto, con conseguente polemiche da parte del Real Madrid che passò dal Benfica al PSG, così come dell'Inter che dal Lille passò al Liverpool.

Le possibili avversarie delle italiane

Partendo dal Napoli, gli azzurri hanno chiuso come suddetto il girone A al primo posto, e per questo hanno diritto a un sorteggio più facile per gli ottavi di Champions League. Brugge, Eintracht, Lipsia, Dortmund e PSG, queste sono le squadre possibili avversarie. È chiaro che Spalletti e i suoi vorrebbero evitare i parigini di Messi, Mbappé e Neymar.

Passando al Milan e all'Inter, qui le compagini da poter affrontare sono quasi uguali, ovvero: Porto, Tottenham, Real Madrid, Manchester City e Benfica. Poi, per il regolamento di cui sopra, il Milan può prendere il Bayern Monaco, mentrel' Inter può prendere il Chelsea. Le due milanesi, ovviamente sperano di prendere le due portoghesi.

