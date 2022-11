Stasera c'è l'ultima serata di Champions League, ma è chiaro già che solo il Bayern Monaco potrà dire di aver fatto punteggio pieno ai gironi della massima competizione europea per club. Non è la prima volta che accade ai bavaresi e in generale, ripercorriamo la storia.

Il Bayern chiude a punteggio pieno i gironi di Champions

Il Bayern Monaco è l'unica squadra ad aver raggiunto il punteggio pieno nei gironi della Champions League 2022/2023. I bavaresi, infatti, all'interno del raggruppamento C, hanno messo dietro nell'ordine: Inter, Barcellona e Viktoria Plzen.

Per arrivare ai 18 punti su 18 disponibili, la squadra di Nagelsmann ha dovuto affrontare al meglio le prime due sfide della massima competizione europea per club. La prima contro i nerazzurri di Inzaghi a San Siro, è stata vinta facilmente, con un 2-0 e nessun patema in difesa.

La seconda, dopo un primo tempo nel quale il Barcellona ha intimorito e non poco il Bayern, è stata vinta nel secondo tempo, anche stavolta con un 2-0 che non ha lasciato scampo agli avversari. Dopodiché, superata la leggera crisi di risultati in Bundesliga, non c'è voluto molto per battere il Viktoria Plzen, sia all'andata che al ritorno.

La qualificazione agli ottavi di Champions League è arrivata con due turni ancora da giocare, poi quella per il primo posto è giunta negli stessi istanti, quando l'Inter ha pareggiato a Barcellona. In seguito, il Bayern ha semplicemente vinto 3-0 proprio in Spagna, e poi ieri sera 2-0 in casa contro i nerazzurri, per arrivare al punteggio pieno.

Per il Bayern la storia si ripete

Non è la prima volta che il Bayern Monaco si qualifica a punteggio pieno nella storia dei gironi della Champions League. Infatti, l'anno scorso i bavaresi hanno superato il loro raggruppamento con 18 punti su 18 disponibili, battendo due volte ciascuna: Barcellona, Benfica e Dinamo Kiev.

I tedeschi hanno raggiunto questo grande risultato pure nel 2019/2020, quando hanno asfaltato Tottenham, Olympiakos e Stella Rossa. Proprio in questo ultimo caso, poi, ecco che la squadra all'ora allenata da Flick, oggi CT della Germania, riuscì a vincere pure la Champions League, unico caso nella storia dopo aver fatto punteggio pieno nei gironi.

I casi più recenti

Altri casi tra i più recenti arrivano proprio dalla scorsa stagione, la 2021/2022, con il Liverpool di Klopp che è riuscito l'anno scorso a fare 18 punti su 18 disponibili, battendo: Atletico Madrid, Porto e Milan. A fine anno, poi, è arrivata la sconfitta in finale contro il Real Madrid di Ancelotti.

Proprio i blancos, difatti, hann ottenuto 6 vittorie su 6 incontri ai gironi nel 2014/2015, contro Basilea, Liverpool e Ludogorets. A fine anno, tuttavia, Ronaldo &Co persero contro la Juventus in semifinale, a sua volta battuta dal Barcellona in finale. I galacticos poi hanno ottenuto 18 punti pure nel 2011/2012, uscendo in semifinale contro i succitati bavaresi.

Ritornando all'anno scorso, invece, ecco che oltre a Liverpool e Bayern Monaco, pure l'Ajax è riuscito a vincere tutte le partite del suo girone, giocando contro: Sporting Lisbona, Borussia Dortmund e Besiktas. Tuttavia, è stato anche il primo caso in cui quella a punteggio pieno ha perso agli ottavi, contro il Benfica.

I casi meno recenti

Tra i casi meno recenti di squadre a punteggio pieno nei gironi di Champions League, spunta di sicuro il Barcellona del 2002/2003. Nell'ultima edizione col doppio girone, i blaugrana vinsero facilmente contro Lokomotiv Mosca, Brugge e Galatasaray, per poi perdere ai quarti contro la Juventus.

Ancora prima, si deve risalire agli albori della massima competizione europea per club, cioè al 1995/1996, annata nella quale lo Spartak Mosca riuscì a battere Legia Varsavia, Rosenborg e Blackburn, prima di uscire ai quarti coi francesi del Nantes.

Nel 1994/1995, poi, ecco il PSG, molto prima dei petrodollari dello sceicco. I parigini ebbero la meglio contro Bayern Monaco, Spartak Mosca e Dinamo Kiev, prima di infrangersi contro il Milan in semifinale. Proprio i rossoneri, poi, nel 1992/1993, avevano stravinto il girone con punteggio pieno, battendo: Goteborg, Porto e PSV, perdendo poi in finale contro il Marsiglia.

