La prima esperienza da allenatore non si scorda mai, così come le successive ma la prima in assoluto può essere decisiva per il futuro. Per questo Daniele De Rossi è molto vicino alla panchina della Spal, ma al contempo dovrà fare i conti con tutto ciò che comporta accettare una panchina così difficile.

Daniele De Rossi alla Spal

La Spal ha perso l'ultima partita a Frosinone per 2-0, la seconda di fila dopo un altro 2-0 stavolta casalingo subito dal Genoa dopo la sosta nazionale. La 14esima posizione in classifica ha fatto ricorrere la società ai ripari con l'esonero di Roberto Venturato, che finora aveva ottenuto solo 2 vittorie in campionato.

Per questo al suo posto ci sono diversi nomi presi in considerazione, tra cui c'è quello di Daniele De Rossi. L'ex giocatore della Roma e del Boca Juniors, difatti, non ha mai allenato una squadra, ma ha sempre fatto parte, dopo aver ottenuto la qualifica come allenatorie, dello staff tecnico del CT Roberto Mancini.

Ciò vuol dire che se dovesse arrivare a diventare il primo tecnico della Spal, l'ex centrocampista sarebbe alla sua prima vera esperienza da allenatore. Questo ovviamente dipende dalle consultazioni che avverrano tra lui e la società, la quale parlerà anche con altri.

Non c'è solo De Rossi per la Spal

La Spal è dunque al lavoro per riuscire a trovare un accordo per arrivare a portare sulla propria panchina Daniele De Rossi, ma non c'è solo l'ex Roma sul taccuino della società. Altri contatti prevedono il rimando a Roberto Stellone, il quale sembra l'alterego più probabile per il campione del mondo 2006.

Rimanendo in tema, ecco che spunta Massimo Oddo, il quale dopo diverse avventure non proprio bellissime, cerca il rilancio. Infine, attenzione ad Alfredo Aglietti, il quale ieri sera era vicinissimo, ma che è stato quasi del tutto rimbalzato dal presidente Tacopina, per il quale De Rossi rappresenta la priorità.

La colonia di campioni del mondo

Se Daniele De Rossi dovesse arrivare sulla panchina della Spal, allora sarebbe l'ennesimo campione del mondo 2006 ad allenare in Serie B. Al momento, infatti, sono già presenti: Fabio Cannavaro al Benevento, Filippo Inzaghi alla Reggina, Fabio Grosso al Frosinone.

Non solo tecnici, però, ecco che in campo ci sono altri due che hanno alzato al cielo la coppa più ambita per un giocatore, ovvero Gigi Buffon, che gioca con il Parma e Cesc Fabregas, il quale ha deciso di chiudere la carriera col Como.

Se poi, come suddetto, Massimo Oddo dovesse arrivare sulla panchina della Spal in luogo di De Rossi, beh ecco che anche lui aumenterebbe il numero di campioni del mondo. Senza contare che Fabio Grosso, tra l'altro, ha ereditato la panchina del Frosinone da Alessandro Nesta, altro vincitore del 2006.

La situazione della Spal

Chiunque dovesse arrivare sulla panchina della Spal, come suddetto, erediterà la guida di una squadra che sta facendo fatica. Infatti, con sole 2 vittorie in Serie B, l'ormai ex club di Venturato si trova in 14esima posizione a con appena 9 punti fatti in 8 partite, nonostante le velleità prima dell'inizio della stagione fossero di lottare per i play-off.

Questi ultimi al momento distano si solo 2 punti, ma è chiaro che c'è bisogno di una svolta. I ferraresi soprattutto devono stare attenti a ciò che può accadere dietro di loro, con la zona play-out e quella della retrocessione diretta distanti appena 3 punti.

La classfica, quindi, è molto corta ma certamente il nuovo allenatore della Spal dovrà essere bravo a recuperare i giocatori mentalmente e a farli rendere per quelli che valgono. Ciò a partire già dalla prossima partita contro il Cittadella di sabato alle 14, fondamentale per lasciare indietro i veneti anch'essi a quota 9.

Subito dopo questo match, per la Spal ci sarà prima il Genoa in Coppa Italia, ma poi soprattutto Cosenza e Sud Tirol in casa in campionato. Queste due sfide saranno decisive per le sorti del campionato della squadra di Ferrara, e anche per il nuovo tecnico di cui a breve ci si aspetta l'ufficializzazione.

