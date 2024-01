Amazon Prime Video, arriva la pubblicità: da quando e quanto devi pagare per non vederla

C’era chi diceva che sarebbe mancato poco. E il tempo gli ha dato ragione. Dal 2024 anche su Amazon Prime Video arriva la pubblicità.

L’inserimento di contenuti commerciali non è una novità assoluta nel mondo dei servizi di streaming. Molti utenti, appassionati di film, serie TV e altri programmi, hanno già sperimentato questa seccatura. In particolare, a inserire gli annunci pubblicitari erano già stati altri servizi come Netflix e Disney+.

Ora, la novità che scontenta moltissimi utenti diventa realtà anche per coloro che utilizzano Prime video.

Manca poco prima di dover accettare che le pubblicità interrompano i nostri programmi preferiti. C’è, però, da dire che per il momento è stata rivelata una data specifica solo per gli Stati Uniti. Inoltre, alcuni utenti potranno scegliere di non vedere i contenuti commerciali, pagando, ovviamente, un piccolo extra.

Amazon Prime Video introduce la pubblicità dopo Netflix e Disney+

Le tante piattaforme che abbiamo oggi a disposizione per vedere film, serie TV e programmi sono oggi più che amate da moltissimi appassionati, tanto che in molti hanno persino abbandonato l’abitudine di guardare la TV.

Ci permettono di scoprire prodotti nuovi, di darci al binge watching senza troppi problemi o seccature e, inizialmente, anche di fare a meno delle interruzioni pubblicitarie.

Purtroppo, però, negli ultimi tempi le cose sono cambiate e non poco. Lo scorso anno Netflix ha bloccato definitivamente la possibilità di condivisione degli account, introducendo anche un abbonamento con pubblicità. A seguire, anche Disney+ aveva preso la stessa decisione, seguendone le orme e sperando di raggiungere lo stesso successo.

Leggi anche: Dopo il calo di Netflix, anche Now pensa alla pubblicità

La mail di Amazon per gli utenti statunitensi

Era solo questione di tempo, dunque. Oggi anche su Amazon Prime Video arriva la pubblicità.

Per il momento la novità interessa gli utenti statunitensi, i quali hanno già ricevuto un avviso, tramite e-mail, da Amazon che spiega i motivi di questa scelta e le opzioni a disposizione.

E la motivazione è sempre la stessa, come testimonia anche l’annuncio inviato agli utenti dalla società di Jeff Bezos che chiarisce che l’introduzione delle interruzioni pubblicitarie:

ci consentirà di continuare a investire in contenuti accattivanti e di continuare ad aumentare tale investimento per un lungo periodo di tempo.

Insomma, si può dire che i servizi di streaming, nati come alternativa più pratica e comoda per gli utenti, somiglino ormai sempre più proprio alla stessa televisione. Ciononostante, Amazon ha anche voluto sottolineare che la differenza si farà sentire:

Puntiamo a pubblicare un numero significativamente inferiore di annunci rispetto alla TV lineare e ad altri fornitori di TV in streaming.

Pubblicità su Amazon Prime Video: da quando in Italia?

Ma perché per l’e-mail è arrivata solo agli utenti statunitensi per il momento? L’introduzione delle pubblicità su Prime Video non ha una data univoca per tutti i paesi.

Ciò che sappiamo al momento è che i primi a subire questa rivoluzione saranno proprio gli Stati Uniti. Gli utenti, infatti, hanno già ricevuto l’avviso che contiene anche la data di riferimento per l’introduzione dei contenuti commerciali: parliamo del 29 gennaio 2024.

Per gli altri Paesi, invece, l’arrivo della pubblicità anche su Prime Video è previsto qualche tempo dopo, ma comunque imminente. Entro la fine dell’anno, infatti, gli annunci pubblicitari arriveranno a interrompere serie, film e programmi anche in Spagna, Francia, Germania, Canada, Messico e Australia.

E quando verrà introdotta la pubblicità su Prime Video in Italia? Anche per quanto riguarda il nostro Paese, la rivoluzione arriverà entro la fine del 2024. Per il momento, però, non è ancora stata stabilita di una data certa.

Quanto pagare per non vedere la pubblicità su Prime Video

L’esperienza statunitense ci offre già una prima idea di quali saranno le alternative proposte da Prime Video per saltare la pubblicità.

Come abbiamo visto, la novità si avrà a partire dal 29 gennaio 2024. Da quel giorno, però, non è previsto un aumento dell’abbonamento. Come evidenzia Amazon nella sua e-mail:

Non è richiesta alcuna azione da parte tua e non vi è alcuna modifica al prezzo attuale del tuo abbonamento Prime.

In sostanza, l’abbonamento Prime Video non subirà modifiche nel 2024. Ciò che cambia è che verrà introdotto un nuovo abbonamento – abbonamento senza pubblicità – che richiederà un costo extra di 2,99 dollari al mese.

L’utente, quindi, potrà scegliere di sottoscrivere il nuovo abbonamento, evitando così che programmi, serie e film vengano interrotti dagli annunci pubblicitari. Se, invece, non procederà a sottoscrivere il nuovo abbonamento, potrà continuare a usufruire dell’attuale, consapevole dell’introduzione delle pubblicità a partire dal 2024.

Leggi anche: Netflix premia gli abbonati al piano pubblicità: cosa succede se vedi 4 episodi di fila