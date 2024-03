Amazon vince la causa civile sulle recensioni false contro il sito italiano Realreviews

Il Tribunale di Milano si è recentemente espresso in merito alla causa civile di Amazon contro le recensioni false. Si tratta di una sentenza emessa contro i malintenzionati che hanno tentato di agevolare la pubblicazioni di valutazioni a 5 stelle proprio sul colosso dell’e-commerce Amazon.

La sentenza ha visto la vittoria del colosso americano. Amazon vince così la sua prima causa civile in Italia contro le recensioni false, che hanno così condotto alla chiusura del portale Realreviews.it.

Vediamo in questo articolo quali sono le conseguenze legali della vittoria per la causa civile di Amazon e quali saranno i prossimi passi contro le recensioni false.

Amazon: la vittoria contro le recensioni false

Recentemente il Tribunale di Milano ha stabilito che il proprietario del sito Realreviews.it abbia agito violando le leggi in merito alla concorrenza sleale.

A questo proposito, la sentenza emessa dal Tribunale ha quindi evidenziato la vittoria di Amazon per la sua causa civile contro il portale, determinando che tale sito abbia causato un danno non soltanto al colosso americano ma anche ai suoi utenti.

L’azione legale che Amazon ha deciso di promuovere in Italia fa parte di un’attività molto più ampia che il colosso dell’ecommerce sta portando avanti al fine di combattere contro le recensioni false, non soltanto in Italia ma a livello internazionale.

Dunque, l’obiettivo perseguito da Amazon attraverso la causa civile contro le recensioni false è piuttosto chiaro.

Si tratta della missione di fermare tutti coloro che tentano di incentivare, mediante pratiche scorrette, la pubblicazione di recensioni e valutazioni a 5 stelle sul sito e-commerce più grande al Mondo.

Su tutte le novità di Amazon, ti segnaliamo anche questo articolo: Amazon dimezza il tempo per i resi su articoli tech: si scende a 14 giorni. Ecco perché.

Cosa succede con la vittoria di Amazon

Amazon vince così la causa civile contro le recensioni false. Cosa succederà ora?

Con la recente sentenza emessa dal Tribunale di Milano, innanzitutto il sito Realviews.it sarà definitivamente chiuso.

Ma non è finita qui. Perché con la sentenza, il proprietario dei sito ha il divieto di porre in essere qualsiasi altro tipo di attività similari anche in futuro.

Va detto che la causa civile avviata da Amazon in Italia non è l’unica iniziativa legale intrapresa in questo periodo dal colosso americano.

Infatti, basti pensare che lo scorso anno, erano stati presi provvedimenti già nei confronti di ben oltre 40 malfattori in tutta Europa. Da questo punto di vista, sono state promosse altre nove nuove azioni legali, in particolare in Francia, in Germania e in Spagna.

Le dichiarazioni di Amazon sulla causa civile contro le recensioni false

Qual è stata la reazione di Amazon dopo la vittoria della causa civile a seguito della sentenza emessa dal Tribunale di Milano?

È Claire O’Donnell, direttore di Selling Partner Trust & Store Identity di Amazon a rilasciare una dichiarazione in merito, dicendo che:

La sentenza del Tribunale di Milano segna una tappa importante nella nostra lotta per proteggere i clienti dalle recensioni false. Il nostro obiettivo è assicurare che ogni recensione sullo store di Amazon sia affidabile e che rifletta le reali esperienze dei consumatori.

Dunque, attraverso queste azioni legali, Amazon vuole lanciare un messaggio forte a tutti i malintenzionati che stanno avviando o hanno intenzione di cominciare delle attività illegali di recensioni false.

Leggi anche: Amazon e la piaga delle false recensioni: come difendersi?.