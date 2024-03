Festa delle Offerte di Primavera Amazon: quando inizia e come avere gli sconti

Come avere gli sconti in occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: quando iniziano, come funziona e cosa comprare.

Manca pochissimo alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon 2024, sei giornate interamente dedicate allo shopping e al risparmio, con la possibilità di ottenere degli sconti davvero utili e interessanti per acquistare i prodotti che si desiderano da tempo.

Ecco quando iniziano le offerte di primavera su Amazon, cosa si può comprare e come ottenere i fantastici sconti.

Quando iniziano le Offerte di Primavera Amazon?

Non sarà una sola giornata, ma quasi una settimana di Offerte di Primavera 2024 su Amazon: dal 20 al 25 marzo, da mercoledì a lunedì si possono ottenere sconti su centinaia di prodotti afferenti diverse categorie di acquisto: dall’elettronica agli articoli per la casa, dal giardino ai giocattoli.

Ci saranno anche promozioni esclusive su prodotti di marchi come Puma, Geox, Arena, ghd, Samsung, Sony e numerose proposte Made in Italy da aziende di varie dimensioni, anche piccole.

Amazon ha dichiarato che tra le migliori offerte da non perdere in quest sei giorni di sconto spiccheranno quelle sui dispositivi Amazon, come gli altoparlanti intelligenti Echo, i dispositivi di streaming Fire TV, le telecamere di sicurezza Blink e i sistemi Wi-Fi mesh eero.

Quanto durano le offerte di primavera e come ottenere gli sconti

Le offerte di Primavera 2024 dureranno sei giorni, durante i quali gli utenti Amazon avranno la possibilità di godere di tantissimi sconti e offerte su moltissimi prodotti di elettronica, per la casa, il tempo libero, i giocattoli e qualsiasi altra categoria di acquisto.

Per chi vuole rinnovare il guardaroba, ci sono degli sconti fino al 30% su selezioni di Amazon Fashion. Ma ci sono anche brand come Tommy Hilfiger, Levi’s e Crocs.

Gli utenti iscritti ad Amazon Prime e residenti nelle città di Milano, Roma, Bologna, Torino e zone limitrofe potranno risparmiare fino al 20% sulla spesa di prodotti alimentari e di uso quotidiano.

Inoltre, questi fortunati utenti potranno ricevere 15 euro di sconto sui primi due acquisti su Amazon Fresh, usando il codice PROMO15 al momento del checkout su una spesa minima di 50 euro.

E ancora: dal 15 al 25 marzo i clienti Prime di Roma e Torino potranno risparmiare oltre il 20% su Pam Panorama su Amazon.it per l’acquisto di prodotti per la pulizia della casa, e inoltre potranno ricevere uno sconto di 15 euro sul primo ordine di almeno 70 euro di spesa utilizzando il codice 15PAMOFF al momento del checkout.

I consigli di Amazon per le Offerte di Primavera

Amazon ha fornito anche ottimi consigli agli utenti per non perdere le migliori occasioni di acquisto e le più vantaggiose offerte di primavera.

Il colosso dell'e-commerce ha invitato gli utenti a tenere sotto controllo la pagina di "Offerte WOW!" esclusive per i clienti Prime con grandi marchi. Inoltre, Amazon consiglia di creare delle Liste dei desideri per monitorare i prodotti di interesse e vedere come cambiano i prezzi nel corso del tempo.

Si possono poi impostare le notifiche personalizzate sulle offerte, per non perdersi ribassi e occasioni lampo.

Il monito di Altroconsumo è invece un altro: va bene tenere sotto controllo le offerte, ma bisogna anche mantenere un certo buon senso. Spesso i ribassi di prezzi possono attirare gli utenti, ma al tempo stesso arrivare a "illuderli" che vi sia un reale risparmio.