La notizia sconvolge i fan della serie thriller: Regina Rossa 2 si farà? Ecco la verità

Gli amanti del genere poliziesco hanno accolto con felicità una nuova serie che in pochi giorni ha conquistato tutti gli spettatori. Dopo l'attesissimo finale, molti si chiedono se ci possa essere un continuo della serie: scopriamo quindi se si farà Regina Rossa 2.

Regina Rossa: la serie poliziesca di Prime Video

Tante sono le serie di Prime Video e, oltre a quelle romantiche, si aggiungono anche serie in cui l'azione è protagonista, come accade in Regina Rossa.

Tratta dalla trilogia di polizieschi di Juan Gómez-Jurado, la serie spagnola ha conquistato in pochi giorni gli abbonati alla piattaforma, grazie alle avventure della protagonista Antonia Scott.

Irriverente e intelligente, Antonia è la donna con il quoziente intellettivo più alto al mondo e, grazie alle sue capacità, diviene la "Regina Rossa", incaricata a indagare su un progetto di polizia segreto.

Un caso particolare di omicidio vede così Antonia coinvolta nelle indagini volte a scoprire tutta la verità. La vicenda la porta a lavorare al fianco del poliziotto Jon Gutiérrez, con cui intraprenderà un rapporto di amore e odio.

Molti i colpi di scena di questa prima stagione e i fan ora si chiedono se ci possa essere un continuo con Regina Rossa 2.

Si farà Regina Rossa 2? La risposta che non ti aspetti

Sono molti gli spettatori che si sono appassionati alle avventure di Antonia Scott e, dopo aver rivelato se si farà Berlino 2, non resta che svelare cosa aspettarsi per il futuro di Regina Rossa.

Data l'uscita recente degli episodi della prima stagione, ci sono ancora molti dubbi in merito a un possibile nuovo appuntamento: per il momento, infatti, non sono giunte notizie dai vertici della produzione, lasciando così i fan in attesa.

Bisognerà quindi aspettare per avere una conferma riguardo la seconda stagione di Regina Rossa, anche se l'ottenimento della top10 nella classifica di Prime Video fa ben sperare gli spettatori più affezionati.

Regina Rossa 2 potrebbe seguire la trama del secondo romanzo?

Nonostante non sia ancora arrivata una conferma in merito alla seconda stagione di Regina Rossa, molti fan volano già con la fantasia, facendo ipotesi sulla nuova possibile trama.

Trattandosi di un adattamento, la seconda stagione della serie potrebbe seguire il filo del secondo romanzo dell'autore, "Lupa nera", narrando nuove vicende con protagonista Antonia Scott.

Potrebbe essere proprio lei, sempre al fianco di Gutiérrez, a indagare su un nuovo caso che vede la scomparsa di Lola Moreno, moglie di un importante figura di un clan mafioso. Le indagini si complicano dopo l'arrivo di "Lupa Nera", sicaria russa alla ricerca in contemporanea della donna scomparsa.

Colpi di scena sono assicurati anche in questo capitolo: non resta allora che aspettare la conferma per l'arrivo di Regina Rossa 2.

