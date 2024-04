Se potessi dirti addio, intrighi e misteri nella seconda puntata: ecco le anticipazioni

Il primo appuntamento andato in onda ha entusiasmato gli spettatori Mediaset, i quali hanno potuto assistere al ritorno sullo schermo di Gabriel Garko. Tanti i misteri che verranno a galla nel corso del nuovo appuntamento settimanale: scopriamo insieme le anticipazioni della seconda puntata di Se potessi dirti addio.

Se potessi dirti addio: il ritorno con successo di Gabriel Garko

Il cast ricco di volti noti e le location di Se potessi dirti addio hanno attirato l'attenzione degli spettatori di Canale 5, i quali si sono connessi per seguire le avventure di Gabriel Garko.

L'attore, ritornato nel mondo delle fiction dopo un periodo di pausa, ha ottenuto un ottimo successo con la messa in onda della prima puntata, in cui sono venuti a galla i primissimi misteri che animano la trama di Se potessi dirti addio.

Prima di svelare le anticipazioni del nuovo appuntamento, ripercorriamo gli eventi che sono avvenuti nel corso della prima puntata.

La prima puntata di Se potessi dirti addio: dove eravamo rimasti

Nel corso della prima puntata di Se potessi dirti addio, il pubblico ha conosciuto i due protagonisti della fiction, interpretati da Gabriel Garko e Anna Safroncik.

La neuropsichiatra Elena ha sin da subito un solo obiettivo: scoprire la verità sulla morte del marito avvenuta in circostanze sospette e, nel mentre, deve fare i conti con un misterioso paziente arrivato in clinica.

Conosciuto come "paziente 13", la sua mancanza di identità rende la situazione sempre più complessa, soprattutto perché il suo passato sembra avere un legame con la morte del marito di Elena.

Per scoprire come finirà il mistero, non resta che svelare le anticipazioni della seconda puntata.

Le anticipazioni della seconda puntata di Se potessi dirti addio

La seconda puntata sbarca sul piccolo schermo e le anticipazioni rivelano i primi colpi di scena che verranno a galla nel corso del nuovo appuntamento.

Elena Astolfi crede di aver scoperto l'identità del paziente misterioso, Marcello De Angelis, rifiutandosi però di rivelarlo al diretto interessato per via delle sue precarie condizioni di salute.

La neuropsichiatra decide di scoprire il passato di Marcello, entrando a stretto contatto con le persone a lui vicine prima dell'incidente. Grazie a queste indagini, Elena scoprirà un importante segreto nella vita dell'uomo, il quale ha vissuto un trauma difficile da superare.

Per questa e altre sorprese, non resta che collegarsi il 5 aprile 2024 su Canale 5. Ma quante puntate mancano alla scoperta della verità?

Quante sono le puntate di Se potessi dirti Addio?

La nuova fiction con protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik sta per giungere al finale di stagione e presto tutte le verità verranno a galla.

Sono quattro le puntate che compongono la prima stagione, tutte in diretta su Canale 5 o da recuperare in streaming su Mediaset Infinity.

