Chi è Anna Safroncik: studi, carriera, e vita privata del volto noto di CentoVetrine

Gli appassionati di CentoVetrine non hanno sicuramente dimenticato una delle attrici più amate della fiction, Anna Safroncik.

Diversi sono i ruoli ottenuti negli anni: scopriamo insieme chi è l'attrice, dalla carriera alla vita sentimentale.

Chi è Anna Safroncik, l'interprete di Anna Baldi in CentoVetrine

Diversi sono gli attori che hanno raggiunto la fama dopo CentoVetrine e, oltre ad Alessandro Mario, vi è anche Anna Safroncik.

Nata il 4 gennaio del 1981, Anna nasce in Ucraina dalla ballerina e insegnante di danza Lilija Capkis e dal tenore Jevhenij Safrončik.

La sua passione per la recitazione si manifesta sin da subito quando, alla sola età di 4 anni in Fiaba dello zar Saltan di Aleksandr Puškin.

La volontà di perseguire questa carriera è dimostrata dall'iscrizione all'Accademia Nazionale dello Spettacolo di Kiev, in cui Anna Safroncik ha studiato canto, ballo e recitazione.

A dodici anni l'aspirante attrice si trasferisce in Italia, entrando a far parte anche del mondo della moda e dello spettacolo, arrivando ottava al concorso di Miss Italia.

La carriera nel cinema e nelle fiction di Anna Safroncik

Dopo il suo arrivo in Italia, Anna Safroncik darà avvio alla sua carriera davanti la macchina da presa, debuttando nel 2000 in un film di Carlo Verdone, C'era un cinese in coma.

Diversi sono i piccoli ruoli ottenuti in fiction di successo, come Don Matteo e Carabinieri, ma la fama vera e propria arriverà con CentoVetrine, divenendo uno dei personaggi principali della fiction Mediaset.

Ritorna nel cinema con il film La Matassa assieme a Ficarra e Picone, per muoversi anche nel mondo della conduzione alla guida del Festival Show, spettacolo musicale del nord Italia.

Prossimamente sarà protagonista assieme a Gabriel Garko della fiction Mediaset Se potessi dirti addio.

Anna Safroncik: la vita sentimentale dell'attrice

Tanti i fan che si sono affezionati all'attrice nel corso della sua carriera, curiosi anche del suo stato sentimentale.

Il suo cuore è stato più volte conquistato da personaggi dello spettacolo, come Giulio Berruti e Francesco Arca, relazioni però brevi che sono state affiancate da altre più lunghe, come quella con l'imprenditore Paolo Barletta.

Diverse sono le relazioni interrotte, come quella con il dj Tommaso Cicchinelli e con Marco Maria Mazio, imprenditore dal quale si è allontanata dopo l'amore sbocciato nel 2022.

Attualmente l'attrice sembra sia single, preferendo restare da sola al posto di essere circondata da persone superficiali, come lei stessa ha dichiarato.

