Paola Di Benedetto: chi è, età, lavoro, vita privata, genitori, fidanzato

Chi è Paola Di Benedetto: età, genitori, carriera nel mondo dello spettacolo, Instagram

Paola Di Benedetto è nata a Vicenza, sotto il segno del Capricorno, l'8 gennaio 1995. Attualmente ha 29 anni. Di professione è un'influencer, showgirl, conduttrice e modella. Ha origini siciliane da parte di entrambi i genitori: Nino Di Benedetto e Antonella Di Benedetto. La giovane 29enne ha anche un fratello gemello: Giovanni Di Benedetto.

Paola Di Benedetto è cresciuta in Veneto dove ha conseguito il diploma presso l'istituto tecnico economico. Successivamente ha iniziato a lavorare come modella partecipando ad alcuni concorsi di bellezza. Dopo aver ottenuto un discreto successo a livello locale in diverse trasmissioni, ha partecipato alle selezioni di Miss Italia nel 2016 approdando definitivamente sulla Tv nazionale.

Il suo esordio televisivo risale al 2016, quando è stata Madre Matura in una puntata del celebre programma Mediaset Ciao Darwin. In seguito ha prestato il suo volto ad alcune pubblicità e video musicali.

Il successo è arrivato nel 2018, quando ha partecipato alla tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi. Da quel momento, oltre a far parlare di sé per il suo lavoro e per la sua bellezza, ha fatto parlare di sé anche per la sua vita privata, in particolare per i suoi flirt.

Dal 2018 ad oggi, Paola Di Benedetto, ha preso parte a moltissime trasmissioni sia televisive che radiofoniche in qualità di conduttrice, co-conduttrice e concorrente. Tra queste si ricordano:

• Grande Fratello VIP 4 ;

• Disconnessi On the Road ;

• Giù in 60 secondi - Adrenalina ad alta quota ;

• RTL 102.5 Power Hits Estate ;

• Hot Factor ;

• Ante Factor ;

• PrimaFestival ;

• GialappaShow.

Paola Di Benedetto è molto attiva sui social network, in particolare Instagram. Il suo profilo ufficiale, che vanta 1 milione e 700mila follower, è: @paodb.

La vita privata di Paola Di Benedetto: tutti i suoi flirt

Come abbiamo già anticipato, Paola Di Benedetto ha fatto parlare molto di sé anche per i sui flirt con personaggi legati al mondo dello spettacolo e dello sport. Il primo fidanzato noto della modella, conduttrice ed influencer, è stato il calciatore Matteo Gentili, con cui è stata fidanzata dal 2014 al 2018.

Successivamente, nel 2018, all'Isola dei Famosi, ha conosciuto Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne, con il quale ha avuto un breve flirt durato giusto qualche mese.

Per tre anni, invece, dal 2018 al 2021 è stata fidanzata con Federico Rossi, cantante del duo Benji & Fede.

Ad un anno dalla rottura con Federico Rossi, nel 2022, ha iniziato a frequentare il cantante Rkomi. La loro relazione è stata molto chiacchierata dal momento che entrambi erano all'apice della loro notorietà. Il loro flirt, però, ha avuto vita breve.

Dal mese di luglio 2023 al mese di gennaio 2024, infine, è stata fidanzata con Raoul Bellanova, giovane calciatore del Torino.

