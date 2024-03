5 trucchi per riconoscere le recensioni false su Amazon: ecco come fare per evitare errori

Tutto sulle recensioni false di Amazon: i trucchi per riconoscerle, come segnalarle ad Amazon e cosa c’è da sapere.

La recente sentenza che ha visto la vittoria di Amazon per la causa civile avviata contro il sito Realreviews, ha sottolineato ancora una volta il tema delle recensioni false sui siti e-commerce.

In effetti, la sentenza emessa dal Tribunale di Milano ha condannato il sito che vendeva alle aziende pacchetti di recensioni false su Amazon.

Ma come fare per capire quando una recensione su Amazon è falsa? E come segnalare eventualmente una recensione ritenuta falsa ad Amazon?

Come riconoscere le recensioni false

Spesso riuscire a riconoscere una recensione falsa lasciata può essere un’operazione complessa che richiede attenzione ai piccoli dettagli.

Abbiamo quindi riportato qui i 5 trucchi più efficaci per riconoscere le recensioni false pubblicate sul sito e-commerce più utilizzato al Mondo.

Il primo trucco è quello di fare attenzione al linguaggio utilizzato dal recensore. Infatti, se per uno stesso prodotto o articolo si leggono delle recensioni che sembrano essere scritte dalla stessa persona, utilizzando gli stessi termini e un linguaggio simile, è molto probabile che sia una recensione falsa.

Un secondo aspetto a cui è importante fare attenzione riguarda le immagini. Infatti, alcuni falsi recensori potrebbero caricare delle fotografie rubate da altri siti, così da far sembrare la propria recensione più veritiera.

Ancora, un terzo trucco per riconoscere una recensione falsa su Amazon riguarda i dettagli legati alla recensione. Infatti, se un utente lascia un’opinione piuttosto generica, senza fornire vere specifiche sul prodotto recensito, potrebbe essere probabile che si tratti di una recensione falsa.

Forse molti non sanno che esistono anche dei siti per verificare quando una recensione è falsa. Sono però degli strumenti prevalentemente a pagamento. Tuttavia, potrebbero rivelarsi piuttosto utili quando si sta valutando un acquisto importante.

Un ultimo trucco, davvero molto efficace per individuare le recensioni false è quello di verificare l’autore delle recensioni.

A questo proposito, se si tratta di un recensore che ha scritto recensioni solo su prodotti di una specifica marca, oppure più testimonianze su uno stesso prodotto, questo potrebbe essere un campanello d’allarme.

Come segnalare recensioni false su Amazon?

Amazon fornisce agli utenti delle linee guida al fine di garantire la lotta contro le recensioni false.

A questo proposito, leggendo sulla pagina di assistenza dedicata di Amazon, sono state fornite alcune indicazioni su come segnalare delle violazioni.

Infatti, è possibile contattare direttamente il Servizio Clienti, selezionando l’opzione dedicata ad Ottieni assistenza su un altro problema, successivamente cliccando sul bottone Seleziona Altro e English.

A questo punto, è necessario selezionare la dicitura “Community Amazon” e successivamente selezionare l’opzione più appropriata dall’elenco delle funzionalità di Amazon Community.

In merito alla lotta contro le recensioni false su Amazon avviata dallo stesso colosso americano, ti consigliamo la lettura del seguente articolo: Amazon vince la causa civile sulle recensioni false contro il sito italiano Realreviews.

Come funzionano le recensioni su Amazon?

Le recensioni dei clienti su Amazon sono delle testimonianze che possono rivelarsi particolarmente utili per gli altri utenti al fine di prendere una decisione in merito ad un determinato articolo.

A questo proposito, sulla sezione di Assistenza Clienti di Amazon, si legge che:

Le recensioni dei clienti devono essere commenti sinceri su un prodotto, forniti da chi lo ha già acquistato. Adottiamo una politica di tolleranza zero per qualsiasi recensione pubblicata allo scopo di ingannare o fuorviare i clienti.

In tal senso, le recensioni devono essere sempre veritiere e fornire delle informazioni e delle opinioni, favorevoli o negative, in merito ad un prodotto effettivamente acquistato.

Come vedere la classifica dei recensori Amazon?

Fino a qualche tempo fa Amazon stilava una vera e propria classifica dei recensori. In passato, infatti, direttamente dal proprio profilo Amazon era possibile visualizzare il proprio posizionamento nella classifica dei recettori, visualizzando l’elenco dei primi 10.000.

Nella classifica erano fornite alcune ulteriori informazioni in merito al recensore, ad esempio, il numero di recensioni pubblicate, il numero di voti utili oltre che la percentuale di utilità dei commenti e recensioni pubblicate.

Inoltre, i recensori che si posizionavano nelle prime mille posizioni della classifica venivano identificati come Top recensori, ottenendo dei distintivi che comparivano nel proprio profilo Amazon.

Amazon attribuiva dei distintivi agli utenti che lasciavano recensioni particolarmente interessanti e la cui identità è stata verificata da Amazon stesso.

In tal senso, era possibile guadagnare dei distintivi andando a lasciare e pubblicare dei contenuti e delle testimonianze veritieri ed utili alla community di Amazon.

Tuttavia, a fine 2022 la classifica dei recensori Amazon non è più disponibile.

Ti consigliamo anche l’articolo: Amazon e la piaga delle false recensioni: come difendersi?.