L’estate è la stagione preferita da molti, tuttavia se c’è una cosa che riesce a rovinare tutti i concerti, cene ed eventi all’aperto durante le calde notti estive sono le zanzare. Fastidiose, insistenti e particolarmente determinate, quest’anno sembrano proprio non volerci lasciar stare.

C’è chi preferisce utilizzare i classici zampironi, chi si cosparge di Autan dalla testa ai piedi più volte durante la serata o chi sceglie i diffusori elettrici. Tuttavia le fastidiose bestiole sono diventate sempre più resistenti a qualsiasi strumento di difesa.

Inoltre, diversi esperti consigliano di utilizzare queste sostanze chimiche con maggiore prudenza, specialmente in presenza di bambini e animali. Ma quindi, come fare?

La soluzione sembrano essere diventate le app antizanzare, che gli sviluppatori dichiarano essere la soluzione definitiva per contrastare le indesiderate ospiti durante le nottate estive. Ma funzionano davvero? Sono sicure? Vediamolo insieme.

Come funzionano le app antizanzare

Ebbene sì, gli sviluppatori di app per Android e iOS sono riusciti a inventarsi anche questo. Oltre ai classici rimedi naturali contro le zanzare, esistono sui vari store, diverse app che promettono una protezione completa contro le zanzare senza l’utilizzo di zampironi o sostanze chimiche.

D’altronde, chi non esce sempre con il proprio smartphone in tasca, e chi non lo appoggia sul comodino tutte le sere prima di andare a dormire? Queste app agirebbero in background senza che neanche ce ne accorgiamo.

Alcune utilizzano infrasuoni ed altre ultrasuoni – ovvero basse e alte frequenze inaudibili dall’orecchio umano e quindi non fastidiose per le persone. Tuttavia, a quanto pare, insopportabili dalle odiate zanzare.

Chiaramente sbarazzarsi di questi piccoli parassiti è una piaga globale in quanto sono stati fatti molti studi scientifici per determinare l'effetto delle onde ultrasoniche sulle zanzare. Alcuni studi esistenti dimostrano effettivamente l’efficacia degli ultrasuoni in questo senso.

Sfortunatamente non si tratta di qualcosa di definitivamente comprovato, e in molti non concordano su quale sia l'esatta frequenza, o se essa funzioni in modo efficace il 100% delle volte. Vale comunque la pena provare.

Si dice che i repellenti ad ultrasuoni non influiscano drasticamente su cani e gatti; tuttavia, possono influenzare negativamente altri animali domestici come conigli, criceti e alcuni rettili. Cani e gatti possono essere in grado di sentire il suono, ma è per loro tollerabile, fino a un certo punto.

Elenco delle app antizanzare gratuite per iOS

Ci sono un sacco di app gratuite disponibili per provare l'efficacia di questo metodo, o anche solo per sperimentare. Chissà, forse potrebbe funzionare per le zanzare che vivono in casa tua, anche solo per una notte!

Alcune di queste app nel Play Store hanno oltre 5 milioni di download!

App dall'aspetto fresco e facile da usare. Fornisce frequenze per sia per le semplici zanzare che per roditori, e sembra avere parecchie recensioni positive.

Repellente per le zanzare, ti aiuta a combatterle con suoni a bassa frequenza e con diversi consigli e trucchi.

Secondo alcune recensioni, quest’app aiuta a tenere lontane non solo le zanzare, ma anche altri tipi di insetti. Emette un suono ad alta frequenza (ultrasuoni) davvero unico che gli insetti non tollerano. Il tono del suono è così alto che la maggior parte delle persone non si accorgerà di nulla.

Elenco delle app anti-zanzare Android gratuite

Una delle app più scaricate. Include deterrente per mosche, zanzare e topi. Anche gatti, cani e umani, ma non consigliamo gli ultimi tre perché potrebbero infastidire e danneggiare l’udito se utilizzate.

Quest’app è stata creata inizialmente per generare frequenze bineurali e aiutare le persone a dormire, studiare e rilassarsi. Tuttavia, è fatta molto bene, e garantisce una facilità di utilizzo e una personalizzazione massima per sperimentare diverse frequenze e trovare quella giusta per repellere le zanzare!

L'app funziona sulla premessa che le zanzare femmine, una volta che hanno deposto le uova o sono state ingravidate, evitano gli esemplari maschi. Quindi questa app genera il suono delle vibrazioni delle ali delle zanzare maschi e in teoria dovrebbe tenere lontane le femmine.

Il lato negativo qui è che utilizzerai il fastidioso suono di una zanzara per liberarti di un’altra zanzara. Quindi, se il tuo obiettivo è allontanare le bestiole perché ti da fastidio il suono che emettono, quest’app potrebbe non fare per te.

App antizanzare: funzionano davvero?

Sfortunatamente non ci sono definitive prove scientifiche che le onde ultrasoniche anti-zanzara possano funzionare nel respingere le zanzare a qualsiasi frequenza, sebbene diversi test abbiano avuto esito positivo tanto da dare alla luce diversi dispositivi a ultrasuoni già sul mercato.

Secondo alcune recensioni postate sotto le pagine delle app sopracitate, esse sembrano funzionare, mentre secondo altre si tratta di una bufala. Probabilmente, dipende molto dal tipo di zanzara e dal luogo in cui la frequenza viene emessa e in che tonalità.