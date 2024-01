Le 7 migliori app di fitness per fare esercizi in casa e rimettersi in forma

Dimagrire con l'aiuto delle app di fitness è possibile. Questa guida ti consiglia le 7 migliori applicazioni disponibili per fare esercizi in casa e iniziare da subito a sentirsi in forma.

Dopo le feste ci si sente appesantiti e si desidera rimettersi in forma? Nessun problema: in commercio esistono diverse app che aiutano a stare bene, facendoci eseguire diversi esercizi e allenamenti. Sono comode e pratiche: gli esercizi per dimagrire si fanno a casa, durante il nostro tempo libero. Decidiamo noi quando allenarci e dove. Cosa aspetti allora a scaricare le migliori app per rimettersi in forma?

App di fitness per dimagrire: ecco come fare per rimettersi in forma

Dopo la pandemia moltissimi aspetti della nostra vita sono cambiati, allenamenti inclusi. Non bisogna sorprendersi se sono aumentati i download di app di fitness e salute.

La comodità di queste app è la possibilità di rimettersi in forma in qualsiasi momento della giornata: scegliamo noi quando iniziare un allenamento e dove praticarlo.

7 app per restare in linea

Completamente gratuite o in abbonamento, con corsi live o pre-registrati e pensate per chi ha poco tempo, ma voglia di fare: il mondo delle applicazioni per allenarsi con facilità attraverso uno smartphone, dove e quando si vuole, è esploso dopo la pandemia e oggi offre un’ampia scelta.

Ma come scegliere la migliore tra le tantissime app di fitness e salute? Ecco alcuni consigli per indirizzare la tua scelta.

1. Nike training club

Un primo criterio di scelta per la migliore app da scaricare potrebbe essere la sua gratuità: è il caso di Nike training club, che offre oltre 150 programmi di allenamento e workout con anche esercizi di yoga e cardio.

Gli allenamenti, di cui puoi scegliere tu la durata, sono stati pensati per essere svolti in casa o in palestra con l'attrezzatura.

2. Buddyfit

Tra le app a pagamento, invece, la più famosa è certamente Buddyfit. L'applicazione offre un ottimo servizio in seguito alla sottoscrizione di 9,99 euro al mese (o 4,99 in caso di piano annuale). Si accede a una vastissima community che presenta più di 600 classi al mese. Si svolgono lezioni di yoga, addominali, tonificazione. I corsi sono registrati o live e sono tenuti da ottimi trainer, con cui è possibile interagire in chat.

3. Yoga Down Dog

Per gli amanti dello yoga Yoga Down Dog è una delle migliori app in commercio: il suo costo è di 9,99 euro al mese, ma offre un mese di prova gratuita. Durante l'allenamento è possibile impostare la durata della sessione, a seconda del tempo a disposizione, il livello di esperienza, la musica e la voce guida.

4. Adidas training

Tra le app più note e scaricate, che offre una serie di contenuti gratuiti e altri a pagamento, vi è sicuramente l'app Adidas training by Runtasti.

L’applicazione permette di creare un allenamento personalizzato, scegliendo quali muscoli del corpo allenare. Per la versione premium il costo parte da 9,99 euro mensili.

5. JeFit

Si tratta di una sorta di social network con oltre 10 milioni di persone che possono interagire tra di loro, oltre che allenarsi. L'app offre dei programmi di allenamento dettagliati. Il costo per la versione completa è 12,99 dollari al mese.

6. Fitbod

Si tratta di una delle app di maggior successo nell'ultimo periodo per il suo alto livello di personalizzazione. L'app, infatti, è in grado di sfruttare le informazioni che le vengono date per creare degli esercizi personalizzati da fare a casa. Si tratta di una sorta di personal trainer virtuale, per chi vuole rimettersi in forma da casa senza spendere un centesimo.

7. Allenamento in 7 minuti

Pensata per chi ha veramente poco tempo, questa app offre delle brevi sessioni di allenamento, ma che consentono ugualmente di ottenere risultati significativi: si eseguono 12 esercizi per 30 secondi con un riposo di 10 secondi.

L’utente viene guidato da veri e propri personal trainer virtuali. Il costo per la versione completa è di 3,59 euro su Android e 4,59 euro su iOS.