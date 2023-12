Camminare tutti i giorni fa bene: ecco 10 benefici che forse non conosci

Gli esperti lo dicono da sempre: una passeggiata fa bene alla salute. Al corpo bastano anche solo dieci minuti di camminata per avere benefici a lunga durata sul corpo, sia a livello fisico che psichico.

Ma come mai fa così bene camminare? E quando bisogna praticarla? I vantaggi di fare pochi minuti di passeggiata al giorno dovrebbero in ogni caso riflettere uno stile di vita sano, senza eccessi e con un'alimentazione equilibrata che include tutti i nutrienti essenziali.

Perché camminare fa bene? Ecco i 10 vantaggi per la salute

La passeggiata è il tipo di movimento più semplice da attuare, non necessita di un attrezzo per essere praticata e può essere fatta praticamente ovunque. All'aperto, in un parco, in città o in mezzo alla natura, e indoor, con l'aiuto di un tapis roulant. I benefici sono molteplici e riguardano vari aspetti:

• riduce il rischio di malattie cardiovascolari , poiché il cuore migliora le sue prestazioni

• fa abbassare la pressione sanguigna

• abbassa il colesterolo cattivo , ossia LDL

• riduce lo stress , in quanto fare movimento rilascia endorfine e riduce i livelli di estrogeni. Inoltre, se viene fatta al sole, si attiva anche la serotonina, l'ormone associato al buon umore

• aiuta a perdere peso

• migliora il sistema immunitario

• protegge le articolazioni , perché, a differenza di altri esercizi, è a basso impatto

• riduce il rischio di cancro . In favore di questa tesi ci sono molti studi che indicano come l'esercizio fisico a intensità moderata, tra cui può essere iscritta anche la passeggiata, riduca il rischio di comparsa di alcuni tumori, come quello al colon, rene, endometrio, seno, fegato e rene

• migliora la muscolatura

• si allenano alcune aree cerebrali che stimolano la memoria e l'attenzione tenendo lontano problematiche degenerative

Camminare, in poche parole, costituisce un vero e proprio investimento per la propria salute. Anche se in molti alla classica passeggiata, preferiscono la corsa, ma tra correre e camminare, cosa è meglio per la propria salute lo decide il singolo in base alle proprie esigenze.

Quanto bisogna camminare e quando?

Ci sono nella società odierna molte applicazioni che indicano quanti passi bisogna fare al giorno, ma in realtà non c'è una risposta univoca per tutti. Il numero di passi da fare dipende da alcuni fattori, come l'età. Una persona di età compresa tra i 25 e i 30 anni dovrà fare minimo 6000 passi, mentre per gli over 65 fare 5000 passi è un risultato più che soddisfacente.

Per quel che concerne la durata, bastano anche solo 15-20 minuti al giorno. E si può cogliere l'occasione per passeggiare quando si porta a spasso il proprio cane, oppure prediligendo le scale all'ascensore. E non importa il momento della giornata in cui si decide di camminare. L'importante è farlo, anche se, se si decide di farlo all'alba o al tramonto, il sole invia il segnale al cervello che la camminata coincide con l'inizio o la fine della giornata e si allinea ai ritmi circadiani degli altri organi del corpo. Se, invece, si decide di fare una passeggiata dopo i pasti, questa aiuterà a tenere sotto controllo i livelli di glicemia nel sangue.

