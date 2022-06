Siete in cerca di una "giornata internazionale" social davvero divertente? L'avete trovata: è il 28 giugno, il giorno in cui prendersi gioco dei parenti che scrivono tutto in maiuscolo.

Vediamo sempre più spesso celebrare alcune "giornate internazionali" in giro per il web. Alcune hanno propositi nobili ed elevati, magari provengono da eventi che hanno segnato la storia della civiltà e del progresso. Ma altre sono decisamente più leggere, e vengono istituite per ironizzare sui temi caldi o trascorrere giornate a scambiarsi meme.

Tra le giornate social del 2022 cade, in questi giorni, proprio una di quelle maggiormente ironiche. Si tratta nientemeno che del Caps Lock Day, una giornata tutta dedicata… al maiuscolo della tastiera!

Ma perché e nata, qual è il suo significato e perché cade ogni 28 giugno? Ci inoltriamo nel sottile sarcasmo degli utenti del web, per scoprire cosa c'è dietro a una festa senza dubbio unica e, naturalmente, tutta da celebrare online tra i social e gli hashtag.

Significato di Caps Lock

Il termine "Caps Lock" non nasconde certo particolari segreti. Si tratta infatti del tasto per impostare la scrittura tutta in maiuscolo, già presente su tutte le nostre tastiere informatiche. Possiamo trovarlo sia su quelle fisiche (per i PC portatili o fissi), sia su quelle a schermo negli smartphone.

Il tasto Caps Lock è solitamente rappresentato, sulle tastiere dei computer, da un lucchetto: esso sta a significare che, premendolo una sola volta, "blocchiamo" l'inserimento delle lettere nella modalità tutta maiuscola. Per tornare alla digitazione minuscola bisognerà premerlo ancora. Sulle tastiere virtuali di smartphone e tablet, invece, lo si attiva premendo più volte il pulsante SHIFT.

Caps Lock è anche indicato come BLOC MAIUSC, ed è l'alternativa appunto al pulsante SHIFT (o MAIUSC), quello con la freccetta verso l'alto: quest'ultimo ci fa scrivere sì in maiuscolo, ma solo finché lo teniamo premuto.

Il termine, in ogni caso, ha abbondantemente allargato il suo campo d'azione ed è oggi usato in modo nello slang internettiano. Adesso, infatti, sta genericamente a indicare una qualsiasi scritta tutta in maiuscolo. Per esempio, se un amico vi dice che sua zia "scrive in Caps Lock", sta indicando una persona che digita ogni carattere sempre in maiuscolo. E questo, ovviamente, scatena l'ironia!

La nascita del Caps Lock Day

L'idea di dedicare addirittura una giornata a questo fenomeno è venuta a un informatico di nome Derek Arnold oltre vent'anni fa, nel 2000. Il suo problema? Ricevere un mucchio di e-mail scritte interamente in maiuscolo, invece che nel modo corretto!

La scrittura del web, infatti, è differente da quella su carta: su una rivista non troveremmo nulla di strano in una titolazione tutta maiuscola. Ma su internet il maiuscolo equivale a urlare, soprattutto nel caso delle conversazioni (e-mail, chat, social e commenti).

Derek ne era consapevole, ma a quanto pare, i suoi contatti no. Tanto che definì gli abusatori di maiuscole in modo poco lusinghiero:

"L'International Caps Lock Day è una testimonianza della ristrettezza mentale di alcune persone occidentali: la maggioranza della popolazione mondiale scrive testi che non hanno la concezione delle minuscole e maiuscole."

Derek decise allora di farsi beffe di chi ricadeva in questo utilizzo errato e, quel 22 ottobre, propose di celebrare per la prima volta una giornata tutta dedicata.

Caps Lock Day 2022: quando cade e cosa significa festeggiarlo

La giornata speciale si è sdoppiata nel 2009. Era il 28 giugno quando morì un presentatore di televendite americane alquanto amato dal pubblico per le sue performance. Si chiamava Billy Mays, e la sua caratteristica principale era urlare durante le trasmissioni promozionali per convincere agli acquisti. Così, il Caps Lock Day si festeggia la ricorrenza in questa data!

Le celebrazioni avvengono principalmente su internet, e ormai via social: spopolano gli hashtag come #InternationalCapsLockDay o, ancor più simbolico, #CAPSLOCKDAY scritto tutto in maiuscolo. Chi vi partecipa è invitato a scrivere interamente in caps delle cose che, di solito, scriverebbe in modo consono.

L'obiettivo? Solo e soltanto ridere! Nel mirino dei navigatori ci sono infatti proprio loro: quelli che scrivono ancora tutto in maiuscolo, non rendendosi conto di essere "fuori dai tempi" perché non hanno imparato le regole di internet e la netiquette. Si tratta spesso di soggetti meno giovani, additati talvolta come "boomer", che non hanno avuto piena percezione del passaggio dal mezzo fisico a quello digitale. Eppure non è raro trovare ragazzi altrettanto inesperti commettere lo stesso errore!

Per vedere qualche allegra facezia a riguardo, è sufficiente cercare gli hashtag all'interno dei siti: troverete numerosi utenti che propongono i loro meme. Negli ultimi tempi, inoltre, sempre più grandi aziende hanno deciso di accogliere questa giornata super sarcastica. E così i loro account social, ogni 28 giugno e 22 ottobre, comunicano al pubblico scrivendo tutto in maiuscolo – e ogni tanto devono fermarsi a spiegare che non sono impazziti, bensì è solo una giornata di ironia.