Cani e gatti, star da milioni di follower: chi è e quanto guadagna un pet influencer

Tra i contenuti più amati sui social, ai primi posti ci sono sicuramente i video e le foto di animali domestici. Infatti, questi simpatici post attirano migliaia di utenti, soprattutto su Instagram e TikTok.

È il fenomeno dei pet influencer: animali domestici che sono diventati vere e proprie star del web, con profili social che contano milioni di follower da tutto il mondo.

Proprio come gli influencer umani, anche gli animali domestici guadagnano grazie ai loro contenuti e non di rado gli sono proposte attivazioni pubblicitarie e collaborazioni di vario genere. Ecco quanto guadagnano i pet influencer con ogni post sui social.

Chi è e quanto guadagna un pet influencer?

Un pet influencer è un animale domestico con un profilo social diventato virale, che conta oltre 10.000 follower fino a oltre un milione. Questi influencer a quattro zampe sono nati su Instagram e oggi sono popolarissimi anche su TikTok, dove i loro video divertenti fanno migliaia e migliaia di visualizzazioni.

Uno dei pet influencer più conosciuti al mondo è Grumpy Cat, soprannome di Tardar Sauce, una gatta diventata famosa per la sua simpatica espressione imbronciata. Nonostante Grumpy Cat sia deceduta nel 2019, i suoi meme sono ancora molto popolari sul web e il suo profilo Instagram conta 2,9 milioni di follower.

Un altro influencer a quattro zampe fra i più famosi è Doug The Pug, un simpatico carlino con un profilo Instagram da 3,7 milioni di followers. Doug è molto popolare anche tra le celebrities e ha negli anni ha fatto amicizia con Katy Perry, Justin Bieber, Dolly Parton, Billy Eilish, Dua Lipa e tanti altri. Inoltre, Doug ha vinto due People's Choice Awards ed è il fondatore di Nonipup, un brand di prodotti per la cura dei cani.

Ma la lista dei pet influencer, che non sono solo cani e gatti, è lunghissima. Tra i più famosi ci sono:

• jiffpom, il volpino pomerania che è mancato nel 2022 e contava più di 9 milioni di follower su Instagram

• chinpals, il profilo di Linus e i suoi fratelli chinchilla che hanno 7 milioni di follower su TikTok

• dunkin.ducks o The Quack House, le oche domestiche con più di 5 milioni di follower su TikTok

• louietheraccoon , un simpatico procione domestico con 385 mila follower su Instagram

• princesshoneybelle, il gatto chef che si è guadagnato 300 mila follower su Instagram e TikTok

Ma quanto guadagnano i pet influencer con i loro post? Come nel caso dei loro colleghi umani, la risposta a questa domanda è dipende. I guadagni variano a seconda del numero di follower, dalla quantità di attivazioni pubblicitarie fatte e dal periodo dell'anno.

In media, un pet influencer con 200.000 followers può arrivare a guadagnare anche più di 10.000 dollari lordi in un mese. Animali domestici con profili più grossi, invece, hanno cachet che raggiungono cifre da capogiro: possono arrivare a guadagnare anche oltre 50.000 dollari.

Su TikTok, il padrone del "gatto chef" princesshoneybelle ha pubblicato in un video i guadagni che la sua amica a quattro zampe ha ottenuto grazie ai contenuti sui social nel 2023. In totale, la gatta influencer ha guadagnato 74.148 dollari lordi. Il mese più fruttuoso è stato agosto, con 20.281 dollari ottenuti grazie ai suoi post. Il meno redditizio, invece, è stato aprile, con un guadagno di soli 108 dollari.

Quanto guadagna al mese un influencer?

I guadagni di un influencer sono variabili. Le cifre, per quanto riguarda le pubblicità e i contenuti sponsorizzati, dipendono da diversi fattori, che sono:

• i social su cui si pubblica

• il numero di follower dell'influencer

• l'engagement rate del post

Quando si parla di pubblicità, il social network più redditizio è YouTube. A seconda del numero di iscritti al canale dell'influencer, un contenuto sponsorizzato può far guadagnare al creator da 500 euro a oltre 35.000.

I post adv su Instagram, invece, possono valere fino a 20.000 euro. Nel caso di influencer particolarmente affermati, con oltre 5 milioni di follower, queste cifre possono salire.

Infine, su TikTok, un influencer con oltre un milione di follower può arrivare a guadagnare anche 75.000 euro con un contenuto sponsorizzato.

Chi è l'influencer più pagato in Italia?

L'ultima classifica degli influencer più pagati al mondo è stata stilata nel 2023 dall'azienda di monitoraggio e analisi dei dati HopperHQ. Tra i primi 100 nomi, solo due sono italiani e occupano rispettivamente il 40esimo e il 92esimo posto: si tratta di Khabi Lame e Chiara Ferragni.

Secondo quanto emerso dall'analisi di HopperHQ, Khabi Lame guadagna 352.000 dollari per ogni post su Instagram. Segue Chiara Ferragni che, invece, ne guadagna "solo" 102.000.

Quanto si guadagna con 100 mila follower?

Non si può stabilire un guadagno fisso per i contenuti sponsorizzati sui social media. Infatti, solitamente un influencer non prende la stessa cifra per ogni pubblicità che pubblica sul suo profilo.

Innanzitutto, il guadagno dipende dalla proposta dell'azienda e dal tipo di contenuti richiesti. Inoltre, alcuni brand offrono una cifra fissa, mentre altri si basano sull'engagement del post sponsorizzato.

In linea generale, un influencer con 100 mila follower guadagna tra 500 e 2000 euro per ogni post.