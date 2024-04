"E tu stai ballando dint'o club" è il tormentone di TikTok: ecco perché è in tendenza

Il singolo "Personale" è in tendenza non solo su piattaforme musicali, ma anche su TikTok: "e tu stai ballando din't o club" è sulla bocca di tutti gli utenti del web. Cosa ha segnato il successo di questo brano?

Uscito il 7 marzo 2024, il singolo Personale vede la collaborazione di Mahmood con Geolier ed è già in testa alle classifiche.

Mahmood ha aperto il nuovo anno con il brano Tuta Gold, la canzone sanremese più di successo nonostante la sua esclusione dalle prime cinque posizioni. Un successo mediatico, che ha infestato i social con il suo ritornello divertente e i meme derivati dalle incomprensioni del testo: dai cileni ripieni di zucchero Mahmood è passato a un singolo per eccellenza, che unisce il rap milanese a quello napoletano. Ma perché il ritornello "e tu stai ballando dint'o club" è entrato in tendenza su TikTok?

"E tu stai ballando dint'o club" in tendenza su TikTok: il motivo del successo

La strofa cantata dal rapper napoletano Geolier è in tendenza su TikTok. Questa è tratta dalla canzone Personale, che in un mese dalla sua uscita ha guadagnato circa 3.5 milioni di streaming su Spotify. Eppure è sulla piattaforma social di TikTok che ha riscontrato un enorme successo: il brano è stato utilizzato più di 200mila volte nei video pubblicati su TikTok e questo numero è in continua crescita.

Però si fosse cuntento aroppe che t'he vestuto

E tu stai ballanno 'rinto 'o club

Però tutti quant' stanno guardanno

Qua nisciuno balla, stanno ferme

Tutt quant', pure 'e femmene

Nun ci trase 'rinto 'o ciel

Questa la strofa cantata dal napoletano che ha invaso il web, la cui traduzione in italiano è la seguente:

Ma saresti contento anche solo di avermi visto

E tu stai ballando nel club

Ma tutti quanti stanno guardando

Qui nessuno balla, sono fermi

Tutti quanti, anche le donne

Non ci si innalza fino al cielo

E tu stai ballando nel club: una vera e propria premonizione per i milioni di ascoltatori che attribuiscono al ritmo e alla base musicale il suo enorme successo.

Non ci si dovrà stupire quindi se dai video ritmati di TikTok ci si dovesse spostare sulla pista di centinaia di discoteche su tutta la penisola.