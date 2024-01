Come proteggere WhatsApp con la password su iOS 17: ecco 3 metodi per iPhone

La protezione della privacy e delle conversazioni personali è ormai diventata importantissima. Ecco tre metodi per proteggere WhatsApp sul proprio iPhone con iOS 17, in modo da ripararlo da occhiate indesiderate.

Quanto più usiamo un servizio online, tanto più sarà importante mantenerlo riservato e difenderlo dall'esterno. È proprio il caso delle chat di WhatsApp, su cui ormai scambiamo tantissime informazioni importanti. Per gli utenti di iPhone, è possibile scegliere fra tre diversi metodi per proteggere il proprio WhatsApp con la password, su iOS 17 e talvolta anche su sistemi operativi precedenti: sono tutti alquanto facili da applicare, ecco come devi procedere.

Impostare una password a WhatsApp su iOS 17: ecco come proteggere l'app

Ufficialmente non c'è un metodo per impostare in modo diretto una password all'apertura delle app su iPhone con sistema operativo iOS 17, perché oggi tutto si affida a Face ID o Touch ID. Ma in realtà si può seguire una procedura con Tempo di Utilizzo o Automazioni.

1. Usa "Tempo di utilizzo"

Nelle Impostazioni toccate la voce "Tempo di utilizzo", controllando che l'opzione in basso sia attiva. Toccate "Limitazioni app" e poi "Aggiungi limitazione di utilizzo". Accedete alla categoria di app in cui si trova WhatsApp e selezionate proprio quell'applicazione.

Ora impostate un limite temporale estremamente basso, per esempio 1 secondo, e spuntate "Blocca al termine del limite". Infine, salvate il tutto con il pulsante "Aggiungi" che sta in alto a destra.

Agendo in questo modo, alla prossima apertura di WhatsApp, dopo 1 solo secondo l'app verrà praticamente bloccata, e si tornerà alla schermata iniziale. Così, solo utilizzando il normale codice per sbloccare l'iPhone sarà possibile continuare a utilizzare WhatsApp.

2. Personalizza con "Automazioni"

In alternativa, potete recarvi al menu Impostazioni, poi Automazioni e creare un percorso personalizzato: dovrete stabilire che, quando si apre WhatsApp, venga effettuata l'azione Richiedi input e poi Inserisci password.

Fate attenzione a configurare tutto il resto, non è semplicissimo. In compenso, potete perfino impostare che iPhone scatti un selfie di chi sta cercando di aprire l'app (ma funziona solo se lo schermo era già sbloccato).

3. Il metodo moderno di iOS 17: viso e volto per le applicazioni

Come nelle recenti versioni, anche su iOS 17 è in realtà pratico inserire un blocco per WhatsApp. L'unica distinzione è che non si usano più le password, bensì i più sicuri viso e volto.

In base al modello di iPhone e all'aggiornamento del sistema operativo, avrete già avuto modo di configurare Face ID (viso) o Touch ID (volto). Scopriamo quindi come applicarli anche all'apertura di WhatsApp. Tenete presente che questo metodo non fa aprire l'app: se volete bloccare solo la lettura delle conversazioni, vi consigliamo di impostare il codice segreto di Lucchetto Chat.

In breve implementare questo metodo fa sì che, alle prossime aperture dell'app, verrà sempre richiesta l'impronta digitale o il volto dell'utilizzatore, altrimenti non sarà possibile aprire WhatsApp in alcun modo. Così facendo, la sicurezza è molto più alta che con una password.

Aprite l'app di WhatsApp, toccate Impostazioni in basso, poi selezionate Privacy. Ora scorrete in basso e toccate la voce "Blocco schermo". Secondo ciò che avete configurato su iPhone e secondo le vostre preferenze, potrete selezionare la voce "Richiedi Face ID" o "Richiedi Touch ID".

Adesso non vi resta che scegliere dopo quanto tempo l'app deve richiedere viso o impronta. Se selezionate "Immediatamente", la richiesta avverrà proprio all'apertura dell'applicazione, non consentendo proprio a nessun altro di visualizzare WhatsApp.