Come svuotare la galleria di WhatsApp in poco tempo: ecco 3 metodi facili ed efficaci

WhatsApp è uno dei principali responsabili del riempimento di memoria dello smartphone, conservando generalmente un'infinità di foto (spesso inutili). Per questo, torna utile sapere come svuotare la galleria dell'app in poco tempo.

Quando lo smartphone funziona ancora, non ci va proprio di sostituirlo con uno nuovo soltanto perché si è riempita la memoria. Meglio fare pulizia trovando i responsabili dell'intasamento, tra cui c'è quasi sempre WhatsApp con le sue mille foto.

Scopriamo allora come svuotare la galleria di WhatsApp, in maniera non sono veloce ma soprattutto efficace: da una parte preveniamo il fastidioso riempimento, dall'altra cancelliamo ciò che già si è accumulato.

Prevenire è meglio che curare: come evitare foto inutili

Il riempimento di memoria di WhatsApp è largamente attribuibile a foto e video che si sono accumulati nel tempo. Molti di questi appaiono inutili, specie se provengono da gruppi in cui non siete attivi o da catene e messaggi ripetuti, come le foto del buongiorno dei parenti.

Con questi file c'è una procedura più importante dello svuotamento: evitare del tutto che vadano in memoria. Quando la prozia manda un "buongiornissimo caffè", non c'è neppure bisogno di scaricare l'immagine per poterla ringraziare e proseguire.

La prevenzione passa per un semplice trucchetto, cioè disattivare il download automatico di foto e video. In tal modo WhatsApp non scaricherà questi file in background quando vi vengono inviati. Lo farete solo se volete, manualmente, toccando la foto o il video che desiderate vedere.

Per farlo, dalla home WhatsApp toccate il pulsante a tre pallini che sta in alto a destra, poi Impostazioni, infine Archiviazione e dati. Nella parte bassa dello schermo potrete personalizzare il Download Automatico Media con tutte le diverse connessioni (rete mobile, wi-fi e roaming): toccate ognuna di esse e rimuovete la spunta a foto e video (se volete, anche ad audio e documenti).

Come svuotare in modo preciso la galleria delle chat di WhatsApp

Basta seguire piccoli accorgimenti per recuperare spazio nel proprio smartphone e liberare la galleria di WhatsApp, che nel tempo tende ad accumulare una quantità infinita di file multimediali.

Se non sai come procedere, questa guida fa al caso tuo.

1. L'importanza della pulizia

Il primo metodo è perfetto per evitare che il riempimento avvenga, ma se la memoria è già intasata di roba inutile, dovrete fare anche un po' di pulizia. La tecnica classica consiste nell'andare nella galleria del telefono, poi nella cartella delle foto di WhatsApp e cancellare una ad una quelle che non ci servono più.

2. Una selezione mirata

Esiste però una tecnica alternativa per individuare con precisione le foto appartenenti alle diverse chat. Così potrete ripulire a partire dalle chat più "inquinanti", con più immagini futili. Si parte dalla stessa pagina di prima (pulsante a tre pallini, poi Impostazioni, poi Archiviazione e dati). Adesso toccate la voce più in alto, Gestisci spazio, e scorrete verso il basso.

Verrà visualizzata una lista delle chat in ordine di peso. Toccando una chat vi comparirà il relativo elenco dei file in essa contenuti, anche questi ordinati per peso (ma tramite il pulsante in alto a destra potete riordinarli anche per data).

Adesso tenete il dito premuto per un secondo su ogni file che non vi serve, selezionatene molti allo stesso tempo e infine toccate l'icona del cestino. In questo elenco vedrete anche i messaggi vocali: per una pulizia completa, ricordate che esiste un metodo perfetto per salvare i messaggi vocali WhatsApp.

3. Il metodo più "drastico"

Se invece volete fare una pulizia al 100%, potete cancellare direttamente intere conversazioni: verranno ripulite anche di foto e video. Per farlo entrate nella chat, toccate il pulsante a tre pallini all'interno, poi toccate Svuota Chat. Ma non dimenticate di salvare prima i ricordi preziosi grazie ai metodi per esportare chat WhatsApp.

Come cancellare le copie nascoste di WhatsApp

L'ultimo argomento riguarda alcuni file multimediali che si accumulano in WhatsApp a insaputa dell'utente. Si tratta delle copie in bassa risoluzione di foto e video inviati agli altri (diversi da quelli ricevuti). In quanto copie risultano del tutto inutili e andrebbero cancellate un po' di tempo dopo l'invio. Rimuoverli non avrà alcun impatto sugli originali, che restano conservati nel telefono.

Ci sono due diverse tecniche per farlo. Una è un po' più lenta ma più semplice, anche perché sfrutta il metodo precedente: nella stessa lista di file di ogni chat che avete già visto prima, compaiono infatti anche i file inviati da noi e potete vederne perfino il peso. Se volete utilizzare il metodo precedente, approfittatene per cancellare anche foto e video inviati!

Un modo più approfondito ma anche più veloce vi permetterà poi di cancellare tutte le copie di file inviati ad altri in una volta sola, ma si può fare solo su Android. Aprite l'app I miei File, poi toccate Memoria del dispositivo e vedrete una serie di cartelle in cui seguire un percorso preciso.

Toccate seguendo questa sequenza: Android, media, com.whatsapp, WhatsApp, Media. Siete entrati ora nella cartella dei file interni conservati in WhatsApp e potete gestirli come volete.

Aprite WhatsApp Images (o WhatsApp Video) e poi "Sent", che significa "Inviati". Al suo interno selezionate, le copie da cancellare una a una tenendo premuto il dito oppure mettete la spunta al quadratino vuoto che compare in alto a destra quando ne selezionate almeno una: questo le selezionerà tutte insieme. Poi toccate "Elimina" in basso e fate una bella pulizia.

Se usate questo metodo, vi consigliamo infine di approfittarne per svuotare la memoria WhatsApp da altre cosette inutili, come gli stickers, le video note o gli audio inutili: esplorate le altre cartelle e liberate spazio in modo rapido. Attenzione però a cosa cancellate, perché non si potrà mai più recuperare.