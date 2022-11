Tra i tanti punti di forza di Netflix figura senza ombra di dubbio la gestione dei profili. Sotto questo punto di vista, la nota piattaforma di streaming, ha introdotto una nuova funzione alquanto interessante.

Si tratta della feature nota come Trasferimento profilo, disponibile da pochi giorni agli utenti. Ma di cosa si tratta e come funziona?

In questo articolo cercheremo di fare chiarezza su questa funzione e di porre l'accento su un possibile risvolto non del tutto positivo per gli utenti.

Perché è utile la funzione di trasferimento profilo

I profili Netflix, all'interno di un singolo account, consentono di mantenere personalizzazioni in ottica di:

suggerimenti;

cronologia di visione;

giochi salvati;

valutazione dei contenuti visionati;

altre impostazioni di vario tipo.

Ciò risulta molto vantaggioso quando si hanno gusti e abitudini molto diversi dal proprio partner e/o dal resto della famiglia.

Poter trasferire un profilo, dunque, risulta utile in caso di separazione, con la possibilità di trasferire i propri dati e preferenze su un altro account.

Come trasferire il profilo Netflix in pochi semplici passaggi

La procedura di trasferimento di un profilo risulta alquanto semplice. In tal senso risulta necessario:

effettuare il login sull'account Netflix;

cliccare in alto a destra sull'immagine del profilo;

selezionare la voce Trasferisci profilo.

Fatto ciò, Netflix propone all'utente delle istruzioni via video e poi consente di inserire i dati di accesso del nuovo account che ospiterà il profilo. In tal modo, la piattaforma stessa si occuperà del passaggio, avvertendo il titolare dell'account ricevente tramite posta elettronica.

Secondo quanto affermato dal colosso statunitense:

Le persone si muovono. Le famiglie crescono. Le relazioni cambiano. La vita continua e la funzionalità Trasferimento di profilo prova a renderti le cose più semplici.

Netflix inoltre ha assicurato come l'operazione non prevede alcun tipo di costo e come i dati di pagamento non vengano trasferiti di pari passo con l'account. Allo stesso tempo, viene sottolineato come i profili Kids e quelli protetti tramite PIN non risultano trasferibili.

Condivisione account gratis? Brutte notizie in arrivo

La possibilità di trasferire i profili Netflix da un account a un altro nasconde in realtà una novità che ha fatto storcere il naso ai più. A partire dall'inizio del 2023 infatti, andrà di fatto ad abolire la condivisione gratuita degli account.

Sebbene questa notizia sia tutt'altro che piacevole, non si tratta di una novità inaspettata. Secondo le stime del colosso infatti, si parla di 100 milioni di famiglie che utilizzano il servizio condividendo account. La società, nata nell'agosto del 1997 in California, ha avuto proprio nella possibilità di utilizzare un abbonamento tra più persone uno dei fattori che ne hanno decretato lo straordinario successo.

Non si tratta dell'unico cambiamento sostanziale che coinvolge Netflix in questo periodo. Dal 3 novembre infatti, sarà disponibile un nuovo piano che, grazie all'introduzione di annunci pubblicitari durante la fruizione dei contenuti, sarà disponibile per il prezzo contenuto di 5,99 euro. Un servizio con un costo sotto la media del settore per quanto concerne lo streaming nel nostro paese.