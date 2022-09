Ogni anno la tecnologia avanza sempre di più e non ci deve più stupire vedere come le novità siano all’ordine del giorno in un mondo in continua evoluzione. Se però normalmente parliamo dell’uscita di un nuovo telefonino, qui ci ritroviamo davanti a un prodotto un po’ diverso: degli occhiali.

Al Tech Life 2022, infatti, Lenovo ha annunciato Lenovo Glasses T1, uno schermo che sarà possibile essere "indossare" sottoforma di occhiali per il consumo di contenuti in movimento. Ma andiamo più nello specifico.

Caratteristiche e uscita dei nuovi Lenovo Glasses T1

Le proprietà più rilevanti di questo prodotto sono una qualità dell’immagine straordinaria, ottiche ad altissimo rendimento per permettere alla batteria di durare più a lungo e una leggerezza notevole.

Gli occhiali Lenovo T1 sono inoltre dotati di una tecnologia micro-OLED, con un contrasto elevatissimo di 10.000:1, e clip poggia naso intercambiabili, ma non è tutto: oltre all’adattabilità delle stanghette sarà inoltre possibile usufruire di un supporto dedicato incluso per utilizzare lenti da vista personalizzate.

Una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e certificazione TUV Low Blue Light per prevenire l'affaticamento degli occhi. Sono inoltre comprensivi di speaker integrati.

Insomma un vero e proprio display portatile "effetto videoproiettore"!

Purtroppo non è ancora stato annunciato il prezzo di questo straordinario schermo portatile, ma sappiamo che l’intenzione è quella di metterli in vendita in Cina alla fine del 2022 e renderli disponibili in altri mercati selezionati a partire dal 2023.

Funzionalità grazie allo schermo indossabile

Le funzionalità dei dispositivi mobili sono molteplici e con Lenovo Glasses T1 sarà possibile sfruttarle in molteplici modi, infatti questi occhiali potranno essere utilizzati per: intrattenimento, lavoro ibrido, professionisti in settori che sfruttano sempre più questa tecnologia, videogiochi e visione di contenuti in streaming.

Gli ultimi due fattori in particolare risultano essere importanti per l’azienda, che infatti prevede una crescita del mercato globale dei giochi da dispositivi mobili dell'11,5% all’anno, raggiungendo i 153 miliardi di dollari entro il 2027, e una crescita media annua del 18,1% per quanto riguarda il mercato dello streaming, fino a raggiungere i 972 miliardi di dollari entro il 2030.

Con quali device saranno compatibili?

Infine, trattiamo di una caratteristica fondamentale, che non sempre permette l’utilizzo di determinate tecnologie a chiunque: la compatibilità tra vari tipi di dispositivi. Secondo quanto emerso finora, gli occhiali Lenovo saranno compatibili sia con i dispositivi Windows, Android e Mac OS, se dotati di USB-C full-function, che con i prodotti Apple.

Questa caratteristica non è da dare per scontato, infatti non molti dispositivi Apple possono vantare di questa opzione. In questo caso, invece, sarà possibile collegare i Lenovo Glasses T1 a prodotti iOS dotati di connettore Lightning, come gli iPhone, utilizzando un adattatore opzionale.