Ecco le 10 nuove emoji in arrivo su WhatsApp nel 2024: queste sono davvero sorprendenti

Oggi la comunicazione passa moltissimo per le emoji, usate per veicolare emozioni, farsi intendere velocemente e conversare con intesa. Ecco perché WhatsApp non smette di aggiornare la sua già enorme lista di "faccine".

Nel 2024 arriva una grande quantità di aggiunte alle emoticon: 10 saranno completamente nuove, mentre 108 saranno varianti inedite di faccine già esistenti. Quindi, quali sono le nuove emoji in arrivo su WhatsApp dal 2024? Vediamo tutti i dettagli.

Due faccine su WhatsApp aiuteranno a rispondere

Dopo aver introdotto delle nuove funzioni WhatsApp molto di recente, l'app di messaggistica aggiorna anche il catalogo: innanzitutto, campeggeranno dal 2024 due nuove faccine gialle.

Se con esse potevamo già esprimere quasi ogni emozione, ecco che le ultime arrivate ci fanno dare anche delle risposte rapide. Si tratta, infatti, di due emoji che dicono "sì" e "no" scuotendo la testa, proprio come facciamo nella realtà.

La faccina che dice di "sì" sta muovendo la sua grossa testa gialla in alto e in basso, come dimostrano le linee verticali; quella che dice "no" si sta muovendo a destra e a sinistra, quindi è contraddistinta da linee di movimento orizzontali. Tanto semplice quanto utile e rapido da usare, come d'abitudine delle emoji.

Altre due nuove emoji WhatsApp arrivano dalla natura

Le prossime due novità prendono spunto dal mondo della natura, che ogni giorno ci offre bellezze da guardare ma anche delizie da mangiare. Entrambe le emoji, infatti, si possono mettere tranquillamente in tavola.

La prima è il lime, che si aggiunge alla lunga lista di frutta e verdura già presente, col suo verde brillante (diverso dal limone che è giallissimo). In alcune piattaforme ci sarà il frutto intero, in altre lo spicchio. Vedremo in futuro quale andrà su WhatsApp, ma per somiglianza col limone sembra più probabile lo spicchio.

L'altra è un fungo marrone, che immaginiamo sia sicuramente più attraente e appetibile quando si parla di mangiare funghi. Finora era infatti presente solo un fungo rosso coi pallini, decisamente più fantasy.

Nuove simbologie, tra animali mitici e libertà

Altre due aggiunte completamente nuove riguardano simbologie molto evocative, che richiamano concetti poetici nonché importanti nella vita.

La prima è la fenice, animale mitologico in grado di rinascere dalle proprie ceneri. Si usa spesso per richiamare il concetto del rialzarsi dalle difficoltà e tornare a nuova vita.

L'altra emoji raffigura una catena spezzata. Con questo simbolo si potranno rappresentare i concetti di liberazione dai legami indesiderati, di termine delle sofferenze e, in generale, di libertà.

Quattro simboli neutrali per rappresentare la famiglia

Nel nuovo aggiornamento del 2024 WhatsApp includerà ben 4 nuove emoji sulla famiglia, caratterizzate dalla completa neutralità dei loro componenti.

Ogni persona in questi simboli sarà un omino nero su sfondo grigio, che quindi non dà indicazioni sulla propria identità di genere o altro: così potrà essere utilizzato da chiunque. Inoltre le composizioni familiari sono varie, adattandosi anche a chi si trova in una famiglia dalla disposizione differente.

Le quattro emoji sono le seguenti:

• una famiglia con 2 adulti e 1 bambino

• una famiglia con 1 adulto e 2 bambini

• una famiglia con 1 adulto e 1 bambino

• una famiglia con 2 adulti e 2 bambini.

Varianti per emoji esistenti: ecco le direzioni

Oltre alle emoji completamente nuove, ci saranno la bellezza di 108 variazioni per simboli che già esistevano. Sarà possibile quindi cambiare orientamento, colori, genere e posizione di alcune rappresentazioni.

L'origine principale delle 108 novità sono le nuove direzioni. Finora, per esempio, avevamo le emoji di un uomo e una donna in corsa verso sinistra. Dal 2024, invece, ce ne saranno anche per... correre verso destra!

Si potrà voltare verso destra la persona che corre, quella che cammina, quella inginocchiata, quella sulla sedia a rotelle e quella col bastone da passeggio. Ogni diverso orientamento sarà disponibile sia uomo sia donna e ognuno avrà varie tonalità di pelle. Si potranno ricreare queste diverse posizioni anche utilizzando l'emoji di freccia a destra.

Quando saranno aggiunte le nuove emoji WhatsApp 2024

Non resta che capire quando arriveranno i nuovi set di emoji per WhatsApp. Il momento sembra vicino ma, come al solito, è incerto.

Le nuove emoji sono state approvate a settembre dall'Unicode Consortium, che si occupa di questo argomento. Dopo l'annuncio, due società hanno diffuso le loro versioni grafiche di queste emoji: sono Samsung e Google. La prossima dovrebbe essere WhatsApp.

Non c'è però una data per le nuove emoji WhatsApp del 2024: ce le aspettiamo durante il corso dei prossimi mesi, ricordando che per averle dovremo tenere aggiornata l'app sui nostri smartphone. Inoltre, il momento non sarà mai lo stesso per tutti, viste le differenze sui modelli e sui brand di telefoni.