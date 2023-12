Orio al Serio: la ricerca del miglior parcheggio passa per MyParking

L'aeroporto di Orio al Serio è uno degli scali più importanti del Paese, rappresentando un vero e proprio punto di riferimento per la mobilità aerea.

L'aeroporto di Orio al Serio è uno degli scali più importanti del Paese, rappresentando un vero e proprio punto di riferimento per la mobilità aerea del Nord Italia.

La crescita costante che sta interessando questo hub è legata innanzitutto al fatto che ospita numerose compagnie low-cost. Inoltre, negli ultimi tempi l’aeroporto ha beneficiato di significative espansioni e modernizzazioni, che hanno permesso di ampliare la gamma di servizi e migliorare l'esperienza dei viaggiatori.

Allo stesso tempo, è importante evidenziare che il grande afflusso di passeggeri in transito quotidianamente per l’aeroporto può rendere più complesse tutte quelle operazioni che precedono la partenza, come per esempio la ricerca del parcheggio nei pressi del terminal. Trovare un posto auto libero, infatti, può arrivare a richiedere molto tempo, un aspetto che, a ridosso del check-in, può costituire fonte di stress.

Al giorno d’oggi, a rendere tutto più semplice ci pensa MyParking, una piattaforma online che permette di trovare in pochi click il parcheggio all'aeroporto di Orio al Serio più indicato per le proprie necessità.

MyParking.it: il portale che semplifica la ricerca di un parcheggio all'aeroporto di Orio al serio

MyParking.it mette a disposizione degli utenti una piattaforma intuitiva e del tutto user friendly, che agevola e velocizza l’iter di ricerca, permettendo di passare in rassegna esclusivamente autorimesse convenzionate.

Naturalmente, grazie a una formula che nasce per garantire all'utenza le migliori tariffe sul mercato, su MyParking.it è sempre possibile prenotare un parcheggio low cost all'aeroporto di Orio al serio.

Per ogni soluzione si possono inoltre visualizzare il preventivo e i relativi servizi offerti, con l'ulteriore vantaggio di poter ordinare i risultati in base ai costi, e semplificare l'individuazione delle proposte più economiche o che offrano il miglior rapporto qualità prezzo.

Orio al Serio: come prenotare un parcheggio su misura con MyParking

Per confrontare tutte le opzioni di posteggio disponibili su MyParking, basta inserire, nell'apposito form di ricerca, il tipo di veicolo, la destinazione e il periodo di interesse. L'iter permette di visualizzare, nell'immediato, tutte le opzioni disponibili, ognuna sempre accompagnata dai diversi servizi offerti.

Tra queste, le soluzioni di parcheggio con navetta, che consentono di prenotare una struttura anche a una certa distanza dall'aeroporto, avvalendosi di un servizio di trasporto gratuito che accompagna i viaggiatori fino al terminal e li riporta all'autorimessa subito dopo l'atterraggio.

In alternativa, si può prenotare un parcheggio con car valet, un'opzione che prevede il ritiro e la riconsegna del veicolo da parte di un operatore direttamente davanti al terminal.

In più, la possibilità di visualizzare, per ogni soluzione, aspetti come le recensioni e la distanza dall'aeroporto, rende la scelta molto più semplice.

Applicando una serie di filtri specifici, si possono inoltre escludere dai risultati le soluzioni non in linea con le proprie esigenze, lasciando spazio esclusivamente a quelle che rispondano a una data caratteristica.

Questo permette di avere una supervisione completa sia di tutte le autorimesse che offrano posteggi al chiuso – in modo che sia più semplice prenotare un parcheggio al coperto – sia di tutte le proposte provenienti da società che effettuino orario continuativo: una risorsa indispensabile per chi parte o atterra al di fuori dai classici orari di apertura.

Dai servizi digitali al programma fedeltà, ecco come prenotare il miglior parcheggio a Orio al Serio

Alla formula offerta da MyParking per trovare parcheggio all'aeroporto di Orio al Serio, si affianca un servizio di prenotazione online davvero immediato. Difatti, una volta selezionata la proposta più in linea con le proprie esigenze, per prenotare basta semplicemente confermare la selezione e scegliere il metodo di pagamento più conveniente.

In particolare, selezionando paga online, si può saldare tutto subito e beneficiare di uno sconto immediato, mentre cliccando su paga al parcheggio è possibile versare l'importo totale direttamente all'autorimessa. Ad avvenuta prenotazione, MyParking invia un voucher all'indirizzo email inserito in fase di conferma, che dovrà essere mostrato agli addetti al parcheggio in concomitanza con la consegna del veicolo.

Naturalmente, con 24 ore di preavviso è possibile modificare la prenotazione o procedere all'annullamento: le politiche di MyParking prevedono la restituzione dell'importo sia con rimborso in denaro sia sotto forma di credito da spendere nelle prenotazioni successive.

A ciò si affiancano tutti i vantaggi di MyParking Club, il servizio fedeltà che permette a tutti i possessori di un account MyParking di collezionare, per ogni prenotazione pagata online, dei punti, che potranno essere convertiti in codici sconto da utilizzare per future prenotazioni.