Oggi si trovano tantissimi programmi per modificare foto gratis, sia direttamente online, sia da scaricare ed installare sul proprio PC. Ecco i migliori per risultati da professionisti!

Ad oggi la rete internet offre diversi strumenti e programmi dagli scopi più disparati: dalle applicazioni per smartphone e tablet ai strumenti scaricabili da internet. Per quanto riguarda la modifica delle fotografie, è possibile imbattersi sul web in molteplici strumenti gratuiti, che offrono l'opportunità di tagliare le immagini, ridimensionarle, creare dei collage, aggiungere del testo e molte altre funzioni.

Negli ultimi anni, specialmente con la diffusione dei social, si sono moltiplicate queste applicazioni alla portata di tutti, molto semplici e intuitive da utilizzare, che si possono scaricare sul computer oppure utilizzare direttamente online.

Per la maggior parte dei casi si tratta di applicazioni che non prevedono conoscenze specifiche di grafica o similari, anche se si possono individuare anche software più complessi dedicati ai professionisti.

Per chi utilizza un computer o uno smartphone per migliorare le proprie fotografie, è possibile trovare questi programmi sotto forma di applicazioni, direttamente dagli store di vendita sul web, oppure digitando su Google o un altro motore di ricerca. Vediamo qui quali sono i principali strumenti gratis che si possono trovare sul web.

Programmi per modificare foto gratis online

Prima di tutto bisogna distinguere tra strumenti che si possono scaricare sul proprio computer, e quelli che non necessitano di un download, ma che si possono utilizzare direttamente sul web. In questo caso i passaggi per sono decisamente più veloci, perché non implicano l'installazione o l'iscrizione ad un determinato sito web.

Uno di questi è Canva: si tratta di uno strumento aperto a tutti disponibile sul web, per cui è possibile accedere a diverse funzioni in modo piuttosto semplice. Canva prevede una versione di prova e un utilizzo gratuito, tuttavia è necessario iscriversi e creare un account per poter utilizzare questo strumento.

Tra le funzioni del programma, le più originali prevedono la possibilità di creare immagini con dimensioni personalizzate, studiate per essere pubblicate tramite i diversi social network. Risulta infatti possibile scegliere di adattare un'immagine per la pubblicazione su Facebook, Instagram, LinkedIn, e sono aperte numerose possibilità. Per questo motivo è uno strumento utilizzato molto soprattutto da chi lavora con i social media.

Un altro strumento simile, che prevede numerose funzionalità, e che si può trovare gratis in rete è Photopea. Si tratta di uno strumento molto utile per chi vuole modificare dimensione, aspetto e forma di un'immagine senza avere un programma evoluto per grafici.

Questi due strumenti possono essere utilizzati anche per guadagnare soldi online, in quanto sono disponibili in modo gratuito, se si desidera avviare una professione legata al digitale.

Programmi per modificare foto gratis da PC

Mentre quelli citati in precedenza si possono utilizzare online, senza scaricare alcun applicativo, altri programmi sono gratuiti ma vanno necessariamente scaricati sul PC. Tra questi ricordiamo un programma molto simile a Paint, ma con diverse funzionalità aggiuntive, del tutto gratuito: Paint.NET. Si tratta di un software vero e proprio che si può facilmente trovare sul web, con cui è possibile usare funzioni di fotoritocco.

Con questo programma è possibile anche lavorare con i livelli, al pari di come accade con strumenti più professionali di grafica presenti in commercio. Le immagini in questo modo si possono migliorare, correggere e personalizzare piuttosto facilmente.

Un'alternativa è GIMP: anche in questo caso è previsto il download del programma, ed è una delle migliori alternative ai programmi professionali come Photoshop. In rete è possibile imbattersi in molte guide e consigli per il suo utilizzo, dato che non è semplice e immediato come nei casi precedenti.

Questo programma è infatti un po' più complesso, per cui può essere necessario informarsi online e seguire alcuni tutorial prima di imparare il suo utilizzo. Questo strumento si può anche integrare a diversi linguaggi di programmazione.

Programmi per modificare foto gratis per Iphone

Anche sullo Store Apple è possibile trovare diverse soluzioni, ovvero applicazioni con qualsiasi funzione, come le app meteo. Allo stesso modo è possibile trovare app per la modifica delle fotografie, molto gettonate per i social.

Per chi ha un Iphone, è possibile utilizzare l'app Prisma, che può applicare effetti grafici di diverso tipo sulle immagini, e trasformarli in qualcosa di molto creativo. La particolarità di questa applicazione è la presenza di numerosi filtri, per cui si può utilizzare anche per pubblicare immagini sui social media.

Quest'app è completamente gratuita e si può utilizzare facilmente, ed è una delle migliori nel suo genere, soprattutto perché permette di trasformare le foto in vere opere d'arte grazie ai suoi filtri. Un'altra applicazione utile per migliorare le immagini è Adobe Lightroom CC, che propone strumenti avanzati per l'editing.

In questo caso l'app presenta una versione gratuita, ma anche una premium con più funzionalità. Con questo strumento è possibile migliorare la qualità delle immagini, forme e colori, per cui anche questa è una delle più gettonate per chi ha un Iphone.