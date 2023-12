Da Echo Dot a Google Nest, questi sono i 5 migliori smart display adatti a tutte le tasche

Batman aveva Albert e l'uomo del Ventunesimo secolo ha gli smart display: non hai mai desiderato un assistente personale 24 ore su 24, sempre pronto a rispondere alle tue esigenze? Ecco quali sono i migliori per te.

La domotica non è mai stata così accessibile: nel 2023, il mercato degli smart display è più variegato che mai e offre una gamma di dispositivi che si adattano ormai a tutte le esigenze e fasce di budget.

Dall'innovazione tecnologica alla qualità del design, esploriamo i 5 migliori modelli di smart display del 2023, pronti a ridefinire il futuro della casa intelligente.

Cos'è uno smart display?

Gli smart display sono dispositivi multimediali pensati per la domotica, che combinano le funzionalità di un assistente vocale intelligente con uno schermo touch.

Uno smart display permette di visualizzare informazioni, controllare dispositivi smart home, effettuare videochiamate, guardare video, ma anche di seguire ricette passo per passo, funzionare come sveglia o come planner per la giornata e molto altro!

Solitamente, questi dispositivi integrano tecnologie già esistenti, come Google Assistant o Amazon Alexa (con le sue molteplici funzioni nascoste), offrendo un'esperienza utente interattiva e intuitiva grazie all'intelligenza artificiale.

Con la loro versatilità, gli smart display si stanno affermando come componenti essenziali delle case moderne, semplificando la gestione quotidiana e arricchendo l'esperienza di intrattenimento domestico.

I migliori smart display

Nel selezionare i migliori smart display del 2023, abbiamo considerato una serie di fattori cruciali come la qualità dello schermo, le funzionalità integrate, l'interfaccia utente e la compatibilità con altri dispositivi smart home. Vediamo quali sono!

5. Echo Show 15 - Il migliore in assoluto secondo gli esperti

L'Echo Show 15 si distingue per il suo ampio schermo di 15.6 pollici, capace di offrire una visualizzazione chiara e versatile. Caratterizzato da funzionalità widget e diverse opzioni di orientamento, questo dispositivo eccelle nella facilità d'uso e nell'interattività, nonostante alcune limitazioni nella personalizzazione e nella stabilità del software.

Punti di forza

• integrazione con l'ecosistema Amazon per lo shopping e servizi

• ampia gamma di skill di Alexa per personalizzare l'esperienza

• modalità di visualizzazione adattiva che cambia in base all'utente.

4. Google Nest Hub Max - Il migliore con Google Assistant

Il Google Nest Hub Max brilla tra i dispositivi Google Home per il suo display vivido e la sua fotocamera integrata, che aggiunge un livello di sicurezza domestica. Con auto-inquadratura nelle videochiamate e tecnologia Face Match, offre un'esperienza personalizzata e comandi gestuali intuitivi.

Punti di forza

• controllo vocale avanzato con Google Assistant

• qualità audio superiore per musica e media

• ampia compatibilità con dispositivi smart home.

3. Google Nest Hub (2nd Gen) - Il migliore senza fotocamera

Ideale per chi invece preferisce la privacy, il Google Nest Hub (2nd Gen) è privo di camera ma non di funzionalità. Offre tracciamento accurato del sonno e una gamma di utilissime funzionalità Smart Home e di assistenza quotidiana.

Punti di forza

• interfaccia utente intuitiva e facile da usare

• riduzione del consumo energetico per una maggiore efficienza

• design elegante e minimalista che si adatta a qualsiasi ambiente.

2. Echo Show 5 (3rd gen) - Il migliore per chi ha un budget limitato

A meno di 60€, l'Echo Show 5 (3rd gen) si afferma come la scelta ottimale per chi cerca un dispositivo accessibile senza sacrificare la qualità. Unisce funzionalità essenziali con un design compatto ed elegante.

Punti di forza

• dimensioni compatte perfette per spazi limitati

• modalità notturna per un disturbo minimo

• prezzo accessibile con buone funzionalità di base.

1. Meta Portal - Il migliore per le videochiamate

Con il suo focus sulle interazioni sociali, il Meta Portal è progettato per offrire la migliore esperienza nelle videochiamate, con una serie di funzioni interattive e coinvolgenti.

Punti di forza