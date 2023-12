Come mettere le storie e i post di Instagram sullo stato di WhatsApp? Ecco la guida per te

Instagram, WhatsApp, Facebook... sono tutte di proprietà di Meta! Ecco perché è così facile condividere contenuti contemporaneamente su ogni app. Vediamo come sfruttare questa integrazione tra Instagram e WhatsApp!

Instagram e WhatsApp, entrambi parte dell'ecosistema di Meta – ex Facebook, offrono modalità integrate per condividere contemporaneamente foto, video e storie tra le varie app su Android e iPhone.

Questa interconnessione apre nuove possibilità per gli utenti di entrambe le piattaforme, permettendo loro di massimizzare la visibilità e l'engagement dei loro contenuti.

In questo articolo, esploreremo come condividere facilmente post e storie di Instagram sullo stato di WhatsApp, una funzionalità che arricchisce l'esperienza di condivisione e interazione tra gli utenti e permette ai like-dipendenti di massimizzare la propria copertura!

Come condividere post Instagram su status WhatsApp?

La condivisione di contenuti tra Instagram e WhatsApp rappresenta una funzionalità interessante per chi desidera ampliare la propria audience. È possibile condividere tra le varie app sia storie sia post. Analizziamo prima la procedura che riguarda i post:

• avvia l'app di Instagram sul tuo dispositivo

• naviga fino al post che desideri condividere. Ricorda che puoi condividere solo i post di account pubblici

• sotto il post di Instagram, troverai un'icona a forma di aeroplano. Cliccala per aprire le opzioni di condivisione

• tra le opzioni disponibili, seleziona "Condividi su WhatsApp"

• una volta aperta l'app WhatsApp, avrai l'opzione di inviare il post a un contatto specifico o di pubblicarlo direttamente sul tuo stato

• dopo aver scelto di condividerlo come stato, il post di Instagram verrà caricato nello stato di WhatsApp.

Questo processo, che richiede pochi tap, permette una condivisione fluida e rapida dei contenuti, consentendo agli utenti di sfruttare al meglio le potenzialità di entrambe le piattaforme.

Utile anche per i social media manager impegnatissimi, che desiderano massimizzare l’impatto senza dover seguire una lunga procedura di condivisione per ogni piattaforma.

Come mettere le storie di Instagram sullo stato di Whatsapp?

Ora passiamo a come condividere le storie di Instagram sullo stato di WhatsApp, un ottimo modo per raggiungere un pubblico più ampio tramite un canale immediato, dinamico e coinvolgente. Ecco come farlo:

• inizia visualizzando la storia che desideri condividere

• mentre visualizzi la storia, trova l'icona per la condivisione, di solito rappresentata da tre punti o un'icona simile

• dall’elenco delle opzioni, seleziona "Condividi su WhatsApp"

• una volta in WhatsApp, scegli di condividerla come tuo stato. La storia verrà caricata come stato di WhatsApp.

Questo metodo assicura che le tue storie di Instagram possano essere facilmente condivise con i tuoi contatti su WhatsApp, aumentando così la visibilità e l'engagement del tuo contenuto.

Come condividere uno stato WhatsApp

Lo stato WhatsApp è di per sé un’opzione a sé stante sull’app. Se ci sono contenuti che desideri condividere solo con i tuoi contatti, senza ampliarli ai followers sui social, ecco come condividere uno stato solo su WhatsApp:

• avvia l'app WhatsApp sul tuo smartphone

• trova e seleziona la scheda "Stato", di solito situata nella parte superiore dell'interfaccia dell'app

• puoi scegliere di scattare una foto, registrare un video, o selezionare un'immagine o video dalla tua galleria

• puoi personalizzare il tuo stato aggiungendo testo, emoji o facendo altre modifiche

• una volta soddisfatto, clicca sul pulsante di invio per pubblicare il tuo stato.

Questo metodo consente di condividere aggiornamenti rapidi e personali con i tuoi contatti su WhatsApp, facilitando la comunicazione e la condivisione di momenti importanti senza però espanderla a potenziali sconosciuti sui social!

