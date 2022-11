Dopo un vago annuncio qualche mese fa, è stata finalmente presentata la funzione WhatsApp Community.

Questa permetterà di creare dei sottogruppi all'interno dei gruppi già esistenti e si presenta come una soluzione ideale, per esempio, per gruppi di lavoro o di studio, chat di vicinato e situazioni simili. Di fatto, WhatsApp sembra dunque entrare in competizione con piattaforme come Discord e Slack che, seppur in diversi contesti, offrono terreno fertile per le community.

Come funzionano i sottogruppi WhatsApp Community?

Come è facile intuire WhatsApp Community propone soluzioni specifiche per gestire un numero piuttosto elevato di partecipanti.

Ciò si traduce in nuovi strumenti per gli amministratori che, per esempio, potranno inviare un messaggio a un'intera community in pochi e semplici passaggi. Gli stesso avranno a disposizione strumenti di moderazione, con la possibilità di rimuovere i messaggi indesiderati dalle chat.

I gruppi avranno un numero massimo di utenti pari a 1.024: una capienza più che sufficiente in pressoché qualunque contesto, nonché un notevole passo in avanti rispetto ai 512 precedenti. Per quanto concerne la condivisione file invece, la dimensione massima consentita sarà di 2 GB.

Dimensioni apprezzabili tanto nel contesto lavorativo che in quello scolastico, dove la maggior parte di condivisione file riguarda documenti e file simili.

La procedura per avviare una nuova Community non è difficile. In tal senso basta toccare la voce Community (in alto a destra su smartphone Android, in basso a destra su iPhone). Una volta fatto ciò, è possibile creare una Community o aggiungere un gruppo già esistente.

Quando saranno disponibili i sottogruppi WhatsApp Community in Italia?

L'annuncio ufficiale del lancio di WhatsApp Community è avvenuto lo scorso 3 novembre. Secondo quanto affermato, si parla di un rilascio globale: è dunque possibile che l'utenza italiano non dovrà attendere molto per avere accesso a questa nuova funzione.

Il consiglio, in tal senso, è di fare attenzione agli aggiornamenti che riguardano l'app: con un po' di fortuna il prossimo update potrebbe includere tutte le novità appena citate.

Non solo gruppi, WhatsApp pronta ad altre novità

La novità, di per sé già alquanto interessante, non è però l'unica che riguarda la nota app di messaggistica. Stando a quanto affermato da Mark Zuckerberg su Facebook infatti, le funzioni introdotte su WhatsApp saranno diverse.

Tra di esse figura, per esempio, la possibilità di effettuare sondaggi. Questi dovrebbero proporre diverse voci tra cui scegliere e delle barre che mostrano la percentuale di ogni opzione inclusa. Non meno interessante risulta la possibilità di effettuare videochiamate con un massimo di 32 partecipanti.

Come assicura lo stesso Zuckerberg, qualunque nuova funzionalità, e i relativi dati trasmessi, sarà protetta da crittografia di tipo end-to-end, per proteggere la privacy degli utenti.

Una serie di novità dunque, che spinge l'app verso un concetto di comunità rispetto alle classiche chat a due persone che l'hanno resa tanto diffusa e apprezzata.